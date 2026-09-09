Las emotivas despedidas a Chiche Gelblung de sus colegas y figuras públicas

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. El periodista había sido internado por dificultades respiratorias y continuaba activo profesionalmente hasta pocos días antes de su muerte. La noticia provocó una inmediata sucesión de mensajes de despedida entre colegas, conductores, figuras del espectáculo y dirigentes políticos que lo conocieron a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria.

Uno de los mensajes más personales fue el de Rodrigo Lussich, quien trabajó junto a Gelblung durante varios años. “Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí”, escribió en X.

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

“Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo”, recordó Lussich. “Eso para él era su abecedario. Un número uno”, agregó antes de enviarle un saludo a sus familiares.

También Jonatan Viale eligió una despedida íntima y vinculó la figura de Gelblung con la de su padre, Mauro Viale. “Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida”, comenzó.

Chiche, te queremos tanto.

Te vamos a extrañar.

Duele mucho pero mucho tu partida.



Ya sabes lo que te diría Mauro.

Sos un animal periodístico, como él.

Máquinas de trabajo.

Obsesivos.

Sensibles pero imparables.

Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto.



De esos… pic.twitter.com/4TTNGvtvD5 — Jonatan Viale (@JonatanViale) September 9, 2026

“Ya sabés lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él”, escribió junto a una imagen de ambos periodistas. Luego los definió como profesionales “con ese olfato voraz para ser distinto”.

Jorge Rial también lo definió como “un animal de este oficio”. “Se fue un verdadero maestro del periodismo. Fuimos compañeros en radio y también competimos en televisión. Creativo, audaz e imparable”, señaló.

El conductor recordó además una frase atribuida durante años a Gelblung: “La leyenda dice que es el autor de la frase ‘Que la verdad no te tape una noticia’. No sé si es cierto, pero podría ser de él perfectamente”. “Un cabrón muy querible. Hasta siempre, Chiche”, cerró.

Guido Zaffora, que hasta hacía muy poco compartía aire con él, recordó sus primeros trabajos juntos. “Murió Chiche. Trabajé en varios programas, pero recuerdo el primero, Involucrados”, escribió.

Murió Chiche. Trabajé en varios programas, pero recuerdo el primero ‘Involucrados’, él todos los viernes me traía un dos corazones, yo me reía y le decía “Te agarré grande”.Un maestro con todas las letras, un distinto. Hasta hace 2 semanas compartíamos aire. Gracias Chiche ❤️ pic.twitter.com/Bsstq4NQy0 — Guido Zaffora (@GZaffora) September 9, 2026

También compartió una rutina que mantenían en aquellos años: “Él todos los viernes me traía un Dos Corazones, yo me reía y le decía ‘Te agarré grande’”. Y agregó: “Un maestro con todas las letras, un distinto. Hasta hace dos semanas compartíamos aire. Gracias Chiche”.

Entre quienes destacaron la influencia que Gelblung tuvo en sus carreras estuvo Pilar Smith. “Adiós maestro. Fuiste muy importante en el inicio de mi carrera y siempre estaré agradecida”, expresó. La periodista acompañó su despedida con imágenes de ambos y recordó, entre otros momentos compartidos, cuando le entregó un premio Martín Fierro.

Flor de la V, por su parte, señaló que con su muerte “se fue una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina”. Lo definió como “un periodista inquieto, curioso, apasionado” y destacó que atravesó “generaciones, formatos y épocas” manteniendo su interés por contar historias.

Se fue Chiche Gelblung. Y con el una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina.

Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar.

Hoy despedimos a un hombre que atravesó… pic.twitter.com/ZO9vEPM54m — Flor De La Ve🏳️‍⚧️ (@Flordelav) September 9, 2026

Evangelina Anderson también se sumó a la despedida. La modelo y conductora compartió en sus historias de Instagram una fotografía de ella, Gelblung y Carmen Barbieri acompañada por un breve mensaje: “QEPD Chiche”, y un corazón roto.

La despedida de Evangelina Anderson a Chiche

Gastón Recondo eligió un mensaje breve que aludió a los cruces que ambos tuvieron durante los años que compartieron pantalla. “Descansá en paz Chiche. Y gracias por todas nuestras discusiones. Periodista de raza”, escribió.

Otro de los mensajes cargados de historia personal fue el del abogado Miguel Ángel Pierri, quien recordó una relación de casi cuatro décadas. “Se fue Chiche Gelblung, amigo entrañable, 37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos familia”, escribió. También destacó que el periodista estaba presente “en la mesa de cada sábado” y envió un abrazo a Cristina y a sus hijos.

Se fue Chiche Geblun, amigo entrañable ,37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos flia, esta y estuvo en todos los momentos de nuestra vida, presente en la mesa de cada sábado .Te vamos a extrañar .Abz a nuestra amada Cristina y a sus hijos . Chiche, seguro descansará en… — Miguel Ángel Pierri (@miguepierri) September 9, 2026

Luis Ventura lo recordó como un trabajador que insistía en mantenerse activo incluso frente a sus problemas físicos. “Podía ir a trabajar en silla de ruedas, jamás dejaba su lugar”, expresó el periodista al despedirlo.

La noticia también provocó reacciones en la política. Mauricio Macri afirmó que Gelblung “marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino” y recordó las distintas etapas en las que fue entrevistado por él: “Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente”.

Chiche Gelblung marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino. Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente.



Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos… pic.twitter.com/pde7pTN2el — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026

“Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos a extrañar”, agregó el expresidente, quien envió además sus condolencias a su mujer, sus hijos y su familia.

Jorge Macri recordó, en tanto, las primeras entrevistas que Gelblung le hizo en radio y posteriormente en televisión. “Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber”, escribió.

Generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta. Recuerdo las primeras notas que me hizo en radio y después en televisión. Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber.



Fue un enorme… pic.twitter.com/OyO3gWyC0u — Jorge Macri (@jorgemacri) September 9, 2026

El jefe de Gobierno porteño señaló además que fue “un enorme periodista y formador de muchos de sus colegas” y consideró que dejó “una marca profunda en los medios y una manera propia, inconfundible, de buscar y contar la información”.

Desde Crónica TV, donde Gelblung trabajó durante sus últimos años, Lío Pecoraro también expresó su pesar. “Nos apreciábamos mucho y nos respetábamos. Chiche para siempre. Q.E.P.D.”, señaló.

A la despedida se sumó Mercedes Ninci, quien recordó que Gelblung la convocaba con frecuencia para participar de su programa de Radio del Plata. “Como era Chiche no podía decirle que no”, contó. La periodista destacó especialmente el esfuerzo que hacía por seguir trabajando aun cuando su salud ya estaba deteriorada: “Qué tipo laburante. Veía más allá, la tenía muy clara”.

También se expresó el exministro Daniel Arroyo, quien recordó haber conocido al periodista tanto durante entrevistas como en conversaciones personales. Lo describió como “un hombre que quería trabajar hasta el final” y sostuvo que “su lugar era en la tele, en la radio”.

Por su parte, el periodista Luis Novaresio lo despidió con un: “Gracias por todo. Te abrazo fuerte”, y adjuntó un video en su cuenta de Instagram.

Alberto Cormillot recordó el vínculo que mantuvieron durante años. “Se va un querido amigo. Fueron muchos años de encuentros, charlas y entrevistas”, escribió en X junto a una foto de ambos tomada en 2006. El médico destacó que Chiche fue “una persona única, que dejó una marca profunda en el periodismo argentino” y cerró con un mensaje a sus seres queridos: “Un abrazo enorme a su familia y a todos los que lo quisieron. Querido Chiche, que en paz descanses”.

Otra de las figuras que expresó su pesar fue Luciana Salazar, quien también recurrió a X para despedir al periodista: “QEPD Chiche Gelblung”.

Entre mensajes, recuerdos y anécdotas compartidas, colegas, famosos y dirigentes despidieron a una de las figuras del periodismo argentino.