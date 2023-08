escuchar

Su nombre es Trace Cyrus, tiene 34 años y también se dedica a la música. Si bien tiene sus propios temas y un disco grabado, el joven artista es conocido por ser el hermano de Miley Cyrus y también por haber salido con famosas como Demi Lovato y Brenda Song. En las últimas horas, el cantante se animó a un ping pong de preguntas y respuestas en Instagram y lanzó algunas declaraciones polémicas sobre cómo su “famosa” familia afectó indirectamente su carrera.

Si bien Trace aclaró que ama profundamente a su familia, el músico reconoció que su carrera podría haber sido más fructífera si no hubiera tenido a una hermana tan famosa. “Amo mucho a mi familia, pero creo que tendría mucho más éxito si no fuera parte de una familia famosa”, disparó sorprendiendo a sus seguidores. Inmediatamente, el joven explicó su declaración que para muchos sonó chocante: “ La gente inmediatamente quiere juzgarme y desacreditar todo mi arduo trabajo por mi parentesco. Pero eso está muy lejos de la verdad. Conseguí un contrato discográfico sin que nadie de mi sello supiera siquiera con quién estaba relacionado hasta que me contrataron”, escribió en alusión a su antigua banda Metro Station.

A su vez, Trace reflexionó sobre la necesidad de mantener su vida privada lejos de los flashes y la popularidad en este momento de su vida. Es que, en su pasado, el músico fue noticia por sus mediáticos romances. “Después de haber tenido relaciones públicas en el pasado, he decidido que cualquiera de mis relaciones actuales o futuras serán mucho más privadas. Así que incluso si tuviera novia, no se lo diría a ustedes. Lo siento”, reveló en la misma tanda de preguntas y respuestas.

A pesar de sus intenciones, hace unos días Trace compartió en sus redes imágenes de la reciente boda de su madre, Tish. La mujer se casó con Dominic Purcell el pasado 19 de agosto y el cantante le dedicó unas emotivas palabras: “Me siento muy bendecido de ser parte de una familia tan increíble. Felicitaciones a mi mamá por una boda hermosa. La vida es impredecible y siempre está llena de cambios. Creo que lo más importante que puedo hacer es apreciar el pasado, esperar con ansias el futuro y ser siempre feliz en el momento presente porque eso es realmente todo lo que tenemos. El ayer ya pasó y el mañana nunca está prometido. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi mamá tan feliz y eso me hace realmente feliz”, escribió junto a una foto con la novia y sus hermanas Miley y Brandi.

“Trace, estas palabras literalmente me hicieron llorar. Te amo más de lo que las palabras jamás describirán. Más allá de la bendición de tenerte como mi hijo”, escribió su madre mientras su hermana Brandi comentaba con tres corazones.

Además de despertar mucha ternura, este posteo despertó algunas sospechas sobre cierto distanciamiento en la familia. Es que en la ceremonia faltaron sus hermanos menores Noah y Braison, lo que da a pensar que estos no estarían de acuerdo con el nuevo matrimonio de su madre. “¿Dónde está Noah?”, fue la pregunta generalizada que no pasó desapercibida entre los buenos deseos para el nuevo matrimonio.

Si bien ni Trace ni su madre hablaron al respecto, fue la propia Noah la que lo hizo a través de su propio Instagram. El día de la boda, la joven de 23 años compartió una foto de ella vistiendo una remera con la imagen de su padre, Billy Ray Cyrus mientras estaba en un café junto a Braison, de 29. “Mi hermano voló hasta aquí para verme”, escribió la joven, que horas después decidió eliminar la imagen.

¿Quién es Trace Cyrus?

Nacido el 24 de febrero de 1989, Trace Dempsey Cyrus nació en Ashland, Kentucky. Su padre biológico es Baxter Neal Helson, pero fue adoptado por Billy Ray Cyrus, el segundo marido de su madre y padre de Miley Cyrus por lo que cambió su apellido de Helson a Cyrus.

A principios de 2006, el joven fundó la banda Metro Station, en la cual se destacó como guitarrista y vocalista. Junto a esta agrupación, sufrió varias idas y vueltas abandonando el grupo en 2010 y retomando su lugar en 2014. En ese lapso, integró la banda de pop llamada Ashland HIGH. Si bien siempre quiso hacer su propio camino en el medio, en 2008 el músico colaboró en la canción “Hovering” del álbum Breakout de su hermana Miley.

Además de la música y de ser “el medio hermano de”, Trace es conocido por sus tatuajes y por tener su propia marca de ropa. Su vida amorosa también lo llevó en varias oportunidades a estar en el foco mediático. En 2009, el compositor vivió un apasionado romance con Demi Lovato. Si bien ellos nunca oficializaron su relación, sus continuos coqueteos por Twitter dieron a entender que estaban juntos.

Sin embargo, al cabo de unos meses y antes de llegar a verlos juntos en una alfombra roja o escenario, los tortolitos se separaron. “Demi es una buena amiga, y llegamos a tener una relación muy cercana durante los pasados meses. Me esforcé mucho para que funcionara, pero desafortunadamente los dos estamos ocupadísimos girando. Siempre estamos en distintas partes del mundo, así que parece que, por el momento, la cosa no puede funcionar”, dijo el guitarrista a la revista People sobre los motivos de la ruptura.

La diferencia de edad, ella tenía 16 y el 20, también parece haber sido un factor determinante. “Lo intentamos es lo único que se puede hacer. Cada vez que salíamos juntos o hablábamos por teléfono, era maravilloso. Pero ella es mucho más joven que yo, y buscaba otro tipo de cosas en la relación. Tal vez cuando ella sea más mayor y los dos hayamos madurado, estemos más de acuerdo y podamos intentarlo de nuevo”, había agregado.

El 14 de octubre de 2011, Cyrus se comprometió con la actriz Brenda Song. Sin embargo, un año después anunciaron su separación, aunque en enero de 2013 se dieron una nueva oportunidad. En marzo de 2014, Song borró todas las fotos de Trace de su Instagram, dando cuenta de que se habían separado una vez más.

