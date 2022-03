Las razones detrás del pedido de disculpas de Will Smith a Chris Rock

Sin lugar a dudas, la edición 2022 de los Oscar quedará para el recuerdo (o el olvido) debido al violento cruce entre Will Smith y Chris Rock. Durante las horas posteriores y a lo largo de todo el lunes, las imágenes fueron compartidas en noticieros, redes sociales y sitios de Internet de todo el mundo, provocando todo tipo de debates y reflexiones.

En franca disonancia con esa atención global, aparecía -y tronaba- el silencio de los protagonistas. En primer lugar, el de Will Smith, que solo se había pronunciado desde el escenario de los Oscar y de manera más bien autoindulgente. En segundo lugar, el del propio Chris Rock, que se mantiene hasta ahora sin hacer declaraciones ni apariciones públicas ya que incluso ni siquiera participó de las celebraciones post ceremonia. Hace unas horas, un posteo de Will Smith llegó para sacudir ese panorama.

En la carta que el actor escribió y publicó en sus redes, expresa lo siguiente: “En cualquiera de sus formas, la violencia es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia, fue inaceptable e inexcusable. Que se burlen de mí es parte de este trabajo , pero una burla sobre la condición médica de Jada fue más de lo que pude tolerar, y reaccioné emocionalmente”. Más adelante, Smith dedica sus palabras directamente a Rock, y agrega: “Me gustaría diculparme públicamente con vos, Chris. Me pasé de la línea, y me equivoqué. Me avergüenza lo que hice y mi accionar no se condice con el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

En otro tramo del extenso texto, el protagonista de Hombres de negro continuó: “También quisiera disculparme con la Academia, con los productores del show, todos los asistentes y quienes lo estaban viendo en todo el mundo. También quisiera disculparme con la familia Williams, y mi familia de Rey Ricardo. Me arrepiento profundamente de que mi comportamiento haya contaminado lo que, de otra manera, hubiera sido un hermoso viaje para todos nosotros. Todavía soy un ‘trabajo en proceso’. Sinceramente, Will”.

El posteo llego apenas una hora después de que se conociera otra importante noticia: la decisión de la Academia de abrir una “investigación formal” de los hechos y evaluar posibles sanciones a Will Smith.

“La Academia condena las acciones del Sr. [Will] Smith en la transmisión de anoche. Hemos comenzado oficialmente una investigación formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California“, afirma el escueto parte que se dio a conocer a través del sitio The Hollywood Reporter. Esa misma publicación deslizó una clara onexión entre ambos hechos, evidenciado que la presión para que Will Smith hiciera un movimiento contundente había crecido mucho en las últimas horas.

El preciso momento en que Will Smith se sube al escenario para golpear a su colega Chris Rock

Un cachetazo que ya hizo historia

La reacción de Will Smith, recordemos, tomó por sorpresa a todo aquel que seguía la ceremonia desde su casa (y también desde el Dolby Theatre). Ocurrió cuando Chris Rock hizo un chiste a Jada Pinkett Smith por llevar su cabeza rapada (la actriz sufre alopecia, que le produce la caída del cabello). Ante ese comentario, el intérprete subió al escenario y le dio un golpe en el rostro a Rock. Mientras que algunos pensaron que se trataba de una broma que era parte de la gala, el asunto se puso más serio cuando Smith se sentó al lado de su mujer e insultó a Rock exigiéndole que “mantenga el nombre de su esposa, lejos de su maldita boca”.

El incómodo momento tuvo un nuevo giro cuando el intérprete de Hombres de negro resultó ganador en la categoría a mejor actor por su trabajo en Rey Richard: una familia ganadora y desde el esceario intentó justificar su agresión con lágrimas en los ojos.

El actor celebró su premio en el after party de los Oscar como si nada hubiera pasado, actitud que también generó un amplio rechazo en el público Stefanie Keenan/VF22 - WireImage

Parado frente al micrófono, Smith expresó así una suerte de disculpas: “”Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien”. Más adelante, agregó: “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Durante el día de hoy, el Departamento de policías de Los Ángeles negó que se hubiera presentado algún tipo de cargo en contra de Smith, por parte de Rock, y en un comunicado se expresó: “Las entidades de investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios Oscar. El incidente involucró a un individuo abofeteando (Will Smith) a otro (Chris Rock). El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial”, enfatizó el departamento policial, concluyendo que si Rock quisiera tomar acciones, el departamento “estará disponible”.