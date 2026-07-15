Las románticas vacaciones de Leonardo Sbaraglia junto a su novia en México: “Días perfectos”

Leonardo Sbaraglia eligió el Caribe mexicano para disfrutar de unas vacaciones junto a su pareja, Rebeca Ricosta, en la isla de Holbox, en el estado de Quintana Roo. El actor se mostró agradecido por la experiencia y compartió postales de las actividades que realizó durante sus días de descanso.

A través de fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram, el intérprete se mostró relajado mientras se tomaba un impasse de los sets de filmación y los eventos públicos. En pocas horas su posteo superó los 4000 “me gusta” y recibió afectuosos comentarios de sus seguidores.

En la publicación se puede ver al artista descansando en una reposera frente al mar bajo unas palmeras y con el mate en mano, mientras que en otras imágenes se aprecian travesías por el mar y vistas de distintos parajes paradisíacos.

Leonardo Sbaraglia y su novia disfrutaron de unos días de descanso en una paradisíaca isla de México Instagram

El actor, quien es aficionado a la fotografía, captó imágenes de delfines y otros animales marinos nadando cerca de su embarcación. Además, Sbaraglia posó frente al faro de Holbox, caminó por la playa y también fue retratado desde el interior de una cabaña con vista al mar.

El actor compartió postales de su escapada romántica en las redes sociales Instagram

Entre las postales más íntimas del posteo, destacan momentos compartidos por el actor junto a su novia disfrutando de los atardeceres del Caribe, con cielos anaranjados y fotos de Ricosta bañándose en el mar. De esta manera, la pareja mostró el buen presente que atraviesa.

La pareja recorrió distintos rincones del destino mexicano Instagram

El protagonista de Amarga Navidad también incluyó una fotografía junto al personal del restaurante del alojamiento y a su novia. “Días perfectos. Gracias por tanta calidez, generosidad y cariño”, expresó Sbaraglia en el texto que acompaña a la publicación. “Gracias a ti por dejarte llevar por la isla, Leo. Fue un placer tenerte con nosotros. Vuelve cuando el mar te llame de nuevo”, fue la respuesta que le dedicaron los responsables del establecimiento.

"Días perfectos", escribió Sbaraglia junto al álbum de fotos de sus vacaciones Instagram

El actor se mostró relajado durante sus vacaciones Instagram

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de sus seguidores, que celebraron tanto el viaje como el momento personal que atraviesa el actor. “Sos un crack”, escribió uno de los usuarios, mientras otro destacó su trayectoria: “Sos uno de los mejores actores del país. Hermosa y bendecida vida”.

También hubo quienes se enfocaron en el destino elegido: “Bella isla, que la disfruten”, comentó una seguidora. A esos mensajes se sumaron decenas de saludos y elogios, con palabras de cariño para la pareja y buenos deseos para sus vacaciones.

Perfil bajo

La relación entre Sbaraglia y Ricosta trascendió públicamente en marzo de 2025, luego de que distintos programas de espectáculos confirmaran el vínculo, aunque habría comenzado unos meses antes.

Según se informó entonces, ambos se conocieron durante un rodaje y el actor ya la había presentado a su familia. La joven es diseñadora y productora y mantiene un bajo perfil.

En LAM (América TV) habían detallado que Sbaraglia estaba de novio con una joven 26 años menor que él. “Es una chica que trabaja en producción. Tiene que ver obviamente con el mundo en el que él se mueve, que son las series y el cine. La conoció grabando. La termina conquistando y, cuando ella cumplió años, él se la presentó a toda su familia. Hoy están felices en pareja en París”, sostuvo en ese momento uno de los panelistas del programa. Unos meses antes, ella había compartido un posteo en Instagram en el que incluyó una foto del actor en la playa mientras tomaba mate.

El viaje de la pareja al Caribe mexicano se suma a otras escapadas que ambos compartieron en los últimos meses, entre ellas unas vacaciones en Brasil a comienzos de este año.