Las Trillizas de Oro y una confesión: a quién eligió Julio Iglesias para que viajara en primera y se sentara a su lado

Las Trillizas de Oro son una caja de sorpresas. Esta mañana, María Laura, María Eugenia y María Emilia recibieron al móvil de A la Barbarossa en la casa de esta última y, en medio de una divertida charla, hicieron algunas confesiones inesperadas. Desde cuáles de sus maridos eligieron al azar con quién casarse hasta el amor platónico que Julio Iglesias vivió con una de ellas.

Mientras las hermanas confesaban que cuando eran jóvenes eran muy unidas y todo fluía entre ellas, Pía Shaw las interrumpió para hacerles una pregunta clave: “¿No chaparon las tres con el mismo?”, indagó queriendo saber detalles de sus andanzas amorosas cuando eran solteras. “Nooo, para nada. Siempre nos gustaron los mismos pero decidían ellos”, respondió con total sinceridad María Laura.

Ante la confirmación de sus hermanas, la actriz y cantante explicó: “Decían: ‘agarrá a cualquiera que a mí me da lo mismo’”. El asombro del panel se incrementó aún más cuando María Emilia mandó al frente a sus cuñados: “Aparte siguen en la familia los que dijeron eso. Son los maridos de estas dos: Laprida y Trotz. Zavaleta (en referencia a su esposo) nada, es un santo”, dijo, entre risas.

Luego de semejante confesión, las trillizas fueron por más y hablaron del amor platónico que Julio Iglesias vivió años atrás con una de ellas, más precisamente con María Laura. Todo surgió cuando las exanimadoras infantiles contaron que están por rodar un proyecto muy divertido para streaming. “Es medio ficción y realidad, un documental guionado de las Trilli”, adelantaron.

“¿Van a revelar algo que aún no conocemos de ustedes?”, preguntó Shaw nuevamente. “Obviooo, para eso está el documental”, dijo Emilia mientras Laura aclaró que “es una ficción con detalles y situaciones reales”. Al parecer, como se incluirán algunos videos de sus años junto al cantante español, las protagonistas tuvieron que volver a comunicarse con él para conseguir su autorización.

“Contá que hablás con Julio Iglesias”, lanzó Robertito Funes Ugarte a cargo del móvil haciendo sonrojar a su entrevistada. “Tenemos que llamarlo a Julio porque se va a recordar nuestra época con él. Hay que tener los permisos y todo porque hay videos de esa época. Todavía no contestó”, se justificó la rubia.

Las Trillizas de Oro, a comienzos de los años 70

Respecto a cómo nació ese amor platónico, su hermana Emilia relató: “Julio Iglesias fue el único que de entrada nos reconoció. Nosotras hicimos la primera gala en Mérida, Venezuela y cuando lo conocimos nos sacó a la perfección, desde ahí nunca nos confundió. Increíble (…). Cuando su representante hizo un libro, en uno de los capítulos habló del enamoramiento de Julio con una de las trillizas”.

“Lo más gracioso es que cuando yo leí esa parte dije: ‘a la miércoles…’ Yo tenía 18 años, nunca pasó nada”, confesó la elegida por el español. Inmediatamente, su hermana la justificó: “El tenía 37 y nosotras 17. Es medio imposible que nos fijáramos en él, salvo que sea el ídolo de toda tu vida; que no era nuestro caso”, contó la dueña de casa.

Respecto a cómo Iglesias expresaba su amor por las trillizas, las hermanas contaron que no le hacía regalos pero sí tenía algunas preferencias con ella. “Viajábamos todos juntos en el avión y a mí me llevaba en primera (…) Íbamos a comer y se sentaba al lado; así un montón de situaciones que yo no permitía”, reveló Laura mientras que Emilia se quejaba: “Nosotros en la perrera y ella en primera. ¡Qué raro que Laura ya pasó una hora y cuarto y no sale de la cabina!”, bromeó fiel a su estilo.

“No pasaba nada”, la desmintió Laura al tiempo que su hermana Eugenia le daba la razón: “¿Qué va a pasar si viajábamos con mamá, papá, nuestro representante y algunas veces hasta con la abuela?”, señaló, entre risas.

“Vamos a dejar claro algo: a los 18 años a veces uno se ilusiona. Te gusta alguien que es inalcanzable, platónico; eso fue lo que pasó. Ningún enamoramiento. Yo fui la única mujer que Julio Iglesias quiso conquistar y le dije que no”, reflexionó. Sin embargo, su hermana Emilia sumó más detalles a esta historia de amor que nunca llegó a concretarse: “Hay una canción que hizo él que se llama ‘Pregúntale’. Justo había salido una de Billy Joel que estaba buenísima y María Laura le recomendó hacer una canción con ese ritmo. A las 24 horas, se apareció en la habitación y le dijo: ‘¿Laurita te gusta?’”, contó.

Inmediatamente, el staff de A la Barbarossa buscó la famosa canción y comenzó a leer la letra; una poesía que a primera vista parece inspirada en la trilliza. “Cansado de esperar/ a quien no importo yo/ De tanta soledad/me muero/Ya sé que te da igual/Tu siempre fuiste así tan indiferente/En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre”, dice el tema mientras Laura negaba que fuera dedicado a ella.

“En ese momento, nosotras nos fijamos en el ritmo y el tono pero ahora nos damos cuenta que la letra es espectacular”, lanzó Eugenia mientras la supuesta musa de la canción lo negaba: “No está hecha para mí, chicos”.

Respecto a cómo está el vínculo con el cantante español hoy en día, Emilia reveló: “Yo le mando mensajes y a mí no me contesta”. Y enseguida incitó a su hermana a contar cómo el artista se presenta cada vez que llama a Laura y esta no lo reconoce: “Se muere de risa y me dice: ‘soy tu exnovio, que ¿ahora no me conocés?’”, confesó totalmente colorada.

En el último tiempo, las trillizas tuvieron vínculo con Julio ya que participaron de su documental después de la pandemia. “Nos dijo que de todas las mujeres fuimos las únicas que hablamos bien de él”, reveló Emilia, entre risas, y dando cuenta del gran cariño que el español guarda por ellas.

