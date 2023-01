Las vacaciones de Diego Leuco y Sofía Martínez: el divertido video de la pareja en las playas de California

escuchar

A casi un año de oficializar su noviazgo, Diego Leuco y Sofía Martínez disfrutan de un romántico viaje por los Estados Unidos. Tras meses de intenso trabajo, los periodistas hicieron las valijas y decidieron cambiar de aires por unos días.

A través de las redes sociales, la pareja enseña distintas postales de la ruta en coche que está realizando por diversas ciudades de la costa californiana. Los divertidos videos son el registro de una escapada inolvidable en la que también hay lugar para el humor.

Diego y Sofía subieron a sus historias de Instagram distintos clips en los que se los puede ver tanto al uno como al otro protagonizando bloopers que hacen reír a sus seguidores.

La pareja disfrutó de un paseo por las playas de Malibú y se mostró fascinada por la belleza del paisaje. El recorrido también se presentó como una invitación para apreciar la arquitectura de la zona lindante al mar y brindó a los novios la oportunidad de acariciar a unos simpáticos perritos en una casa en la playa.

Leuco y su novia jugaron en la arena y Sofía se río al ver al periodista de TN deslizarse cuesta abajo en un desnivel del arenal. Leuco también quiso lucirse haciendo “patito” en el mar arrojando unas piedras al agua, aunque, tras algunos intentos fallidos, su chica consideró con humor que no le estaría “saliendo bien la técnica”. Fue quien se lució luego en un puesto de lanzamiento de hacha.

Las vacaciones de Diego Leuco y Sofi Martinez en Los Angeles

En un momento de tranquilidad, ambos se mostraron almorzando en un restaurante con vistas al mar y continuaron carretera mientras sonaban en la ruta The Beatles y Andrés Calamaro. Entre las últimas postales compartidas por la pareja, destacó su asistencia a un partido de la NBA en el Chase Center de San Francisco. La periodista deportiva se mostró emocionada por la posibilidad de poder presenciar una disputa entre los Golden State Warriors y los Detroit Pistons.

Cabe recordar que, por su amor por el deporte, Sofía Martínez fue una de las grandes revelaciones en el Mundial de Qatar, donde pudo conversar con Lionel Messi en una entrevista que emocionó al propio capitán de la Selección argentina.

En las jornadas previas al partido frente a Francia, Sofía se cruzó con el jugador y comentó: “ Se viene una final del mundo y, si bien todos queremos ganar, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. No hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original o la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie ”, terminó mientras el 10 sonreía con cada una de sus palabras.

Cronista de la TV Pública e integrante del equipo de Perros de la calle, el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff, Sofía concedió en estos días una entrevista a LA NACION, en la que contó cómo se produjo ese gran encuentro con el ídolo argentino y reveló algunos aspectos sobre su prometedor presente laboral y personal.

Sobre su conversación con Messi, reveló: “No tenía pensado lo que iba a decirle, fue algo que sentí cuando lo vi festejar junto a la gente, cuando lo vi mirar al público y noté esa felicidad en él. Creo en cada una de las palabras que dije. Lo que Messi hizo durante todo este tiempo es suficiente para estar en lo más profundo de la identidad y del sentir argentino. Tuve la necesidad de decírselo, que fue más una necesidad humana que periodística. Por otro lado, sabía que no todos los argentinos tienen la posibilidad de acceder a una camiseta en una tienda. La TV Pública se ve en todo el país y en lugares súper alejados de lo comercial. Entonces pensé en lo de la camiseta imaginaria, que es la que todos tenemos cuando vamos a patearle un penal a un amigo”, agregó.

Durante su estadía en Qatar, Sofía recibió la visita de su novio por unos días y publicó varias fotos en las redes sociales donde ambos se mostraron súper enamorados y compartiendo sus paseos: probando comidas típicas como hummus y fumando en una pipa llamada shisha. “ La visita me vino muy bien porque una de las cosas que más quería estando allá era volver a la Argentina. Estaba desesperada para festejar con él y también con mi familia, poder abrazarlo –recuerda-. Apenas llegué nos fuimos con Diego a Lugones y después al Obelisco. Fue totalmente mágico en una fiesta tan histórica e irrepetible. Un recuerdo que será eterno ”, recordó la cronista.

Pasado el Mundial, la pareja decidió tomarse un descanso de sus obligaciones profesionales y disfrutar de los encantos de la costa oeste de los Estados Unidos.

LA NACION