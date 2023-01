Sofía Martínez, la revelación de Qatar: las felicitaciones de la gente, el apodo que le puso un compañero y las entrevistas con Messi

La periodista deportiva, que integra el equipo de Perros de la calle, el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff, se lució en su rol de cronista en la cobertura para la TV Pública de la Copa del Mundo; la angustia que experimentó antes de viajar a Qatar y las sentidas palabras que le dijo a Messi

Laura Blanco LA NACION

Dijo lo que todos hubiésemos querido decir, lo que todos los argentinos le hubiésemos dicho si lo teníamos enfrente. Cuando Sofía Martínez se cruzó a Lionel Messi antes de la final del Mundial, no pudo evitar sacarse la camiseta de periodista y ponerse la de hincha para transmitirle que había logrado algo mucho más grande y trascendental que un resultado.

“Se viene una final del mundo y, si bien todos queremos ganar, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos -comenzó la periodista-. No hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original o la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie”, terminó mientras el 10 sonreía con cada una de sus palabras.

Hoy, quince días después, la cronista de la TV Pública sigue emocionándose al recordar ese momento: “No tenía pensado lo que iba a decirle, fue algo que sentí cuando lo vi festejar junto a la gente, cuando lo vi mirar al público y noté esa felicidad en él. Creo en cada una de las palabras que dije. Lo que Messi hizo durante todo este tiempo es suficiente para estar en lo más profundo de la identidad y del sentir argentino. Tuve la necesidad de decírselo, que fue más una necesidad humana que periodística. Por otro lado, sabía que no todos los argentinos tienen la posibilidad de acceder a una camiseta en una tienda. La TV Pública se ve en todo el país y en lugares súper alejados de lo comercial. Entonces pensé en lo de la camiseta imaginaria, que es la que todos tenemos cuando vamos a patearle un penal a un amigo”, agregó.

El video con la declaración de Sofía hablándole al capitán de la Selección se viralizó rápidamente: “Me impacta cómo se me acerca la gente con lágrimas en los ojos, emocionada, para agradecerme lo que le dije a Messi en ese momento”, confiesa la periodista.

-Te tocó cubrir uno de los mundiales más emocionante de la historia para los argentinos. Si tuvieses que elegir sólo un momento, ¿con cuál te quedarías?

-Con cada uno de los momentos en los que hablé con Messi. Fue mágico. Al verme en el video, reconozco mi respiración nerviosa y quebrada. Estaba hablando con el alma desde ese lugar tan privilegiado en el que me tocó estar.

"Es innegable que hay mayoría de varones, especialmente en las personas que toman las decisiones. En la zona mixta del Mundial, contabas a las mujeres con los dedos de la mano y te sobraban", entiende Sofi Martínez PATRICIO PIDAL/AFV

Sofía Martínez viene pisando fuerte en el periodismo deportivo: se destaca en ESPN, en la TV Pública y en Urbana Play, como columnista de Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Aunque tiene apenas 29 años, comenzó su carrera hace una década, cuando decidió abandonar la carrera de Abogacía y pedir trabajo en los medios de comunicación. Fue productora de A todo o nada, el programa que conducía Guido Kazcka en eltrece. En 2021, se destacó por su cobertura en los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora en Qatar brilló con su trabajo, marcado con un estilo espontáneo y genuino, que hizo que muchos se refieran a ella como “la Messi del Mundial”.

“El que me llamó así fue Tití Fernández, mi compañero en la TV Pública – explica, entre risas -. Antes de viajar, yo tenía muchas inseguridades, era mi primera vez en una Copa del Mundo. Aunque ya había ido a los Juegos Olímpicos, este era el desafío más grande que me podía imaginar. Tenía dudas, no sabía si podía estar a la altura. Cada vez que me felicitan por el trabajo que hice en Qatar, me acuerdo de ese momento inicial de dudas y de angustia. Con la gran ayuda de mis compañeros, pude sacarme todas las inseguridades y pasarla bien. Sé que estoy en una situación inmejorable y que estoy hecha para esto porque lo disfruto y me divierto”.

Para una mujer, abrirse paso en el periodismo deportivo sigue siendo muy difícil. Aunque en los últimos años muchas mujeres han alcanzado mayor visibilidad convirtiéndose en referentes y nombres indiscutidos, el ambiente continúa siendo muy machista. “Es innegable que hay mayoría de varones, especialmente en las personas que toman las decisiones. En la zona mixta del Mundial, contabas a las mujeres con los dedos de la mano y te sobraban. Más allá de la valiosa apuesta de la TV Pública o de ESPN, donde también hay mujeres muy empoderadas y que hacen muy bien su trabajo como Morena Beltrán, Luciana Rubinska y Alina Moine, en los otros canales no sucede lo mismo. Al contrario”, asegura.

Sofi Martínez en Urbana Play. La periodista integra el staff del programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la calle PATRICIO PIDAL/AFV

-¿Creés que va a cambiar esto en algún momento?

-Sí, me parece que es un camino irreversible. Tarde o temprano, los que toman decisiones se van a dar cuenta ahora o en el próximo Mundial, depende de cuán rápido o lentos sean para ver el mundo.

- Siguiendo con el machismo, ¿cómo fue vivir en Qatar durante un mes siendo mujer?

-Siento que viví Qatar en un mundial, no viví Qatar. Lo viví en medio de un evento multitudinario e internacional. En ese contexto, nunca tuve miedo, nunca me limité a la hora de vestirme. Siento que había una suerte de tregua mundialista, nunca me sentí observada ni juzgada.

Sofía Martínez está de novia hace poco más de un año con el periodista de TN Diego Leuco, quien fue a visitarla a Qatar unos días. Durante la estadía, la pareja publicó varias fotos en sus redes sociales donde se mostraron súper enamorados y compartieron sus paseos: probaron comidas típicas como hummus y fumaron en una pipa llamada shisha. “En un momento, nos encontramos paseando de la mano por la calle hasta que nos dimos cuenta que eso no está permitido. Dejamos de hacerlo por respeto a su cultura, pero nunca nos sentimos ni observados ni juzgados”, cuenta la periodista.

“La visita me vino muy bien porque una de las cosas que más quería estando allá era volver a la Argentina. Estaba desesperada para festejar con él y también con mi familia, poder abrazarlo –recuerda-. Apenas llegué nos fuimos con Diego a Lugones y después al Obelisco. Fue totalmente mágico en una fiesta tan histórica e irrepetible. Un recuerdo que será eterno”.

Sofi Martínez y su novio, Diego Leuco, se reencontraron en Qatar en medio del mundial Patricio Pidal

-¿Qué opinás de los disturbios que hubo en la bienvenida y en la falta de organización que impidió que los jugadores llegaran en micro al Obelisco?

-Somos lo que somos con lo bueno y con lo malo. Fue un evento inédito, con 5 millones de personas en la calle, muy difícil de controlar. Somos argentinos y nos amo así tal cual somos.