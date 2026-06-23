Las vacaciones de Mariana Fabbiani en España: “Una semana inolvidable”

Mariana Fabbiani viajó a España y disfrutó de unos días de descanso junto a su familia. Acompañada de sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, y su hermana Paola, la conductora se mostró agradecida por la oportunidad de pasar tiempo junto a los suyos.

A través de las redes sociales, la presentadora publicó un álbum de imágenes con algunas de las postales más destacadas de sus vacaciones. “Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar”, escribió junto a una selección de fotos que despertaron miles de reacciones y comentarios.

El viaje incluyó distintas paradas por el sur de la península ibérica, incluida la localidad de Ronda, una de las ciudades más pintorescas de Andalucía. Allí, Fabbiani se mostró contemplando las vistas que ofrece el lugar y en una de las imágenes se la ve observando el paisaje al atardecer desde uno de los tradicionales miradores de la ciudad.

La conductora aprovechó para recargar energías junto a sus seres queridos

La conductora también compartió una postal familiar con valles y montañas de fondo y otros momentos en los que se la ve disfrutando de paseos por Marbella, uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol. Allí, recorrió las calles de Puerto Banús y posó para las fotos con un look veraniego que no pasó desapercibido para sus seguidores.

La conductora compartió el viaje junto a sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, y su hermana Paola

Las playas también tuvieron un papel protagónico durante la escapada. La conductora encontró momentos para tomar sol y disfrutar del Mediterráneo, y mostró imágenes en las que se aprecian rincones costeros de aguas cristalinas.

Fabbiani posó sonriente y relajada en las calles de Marbella

La gastronomía fue otro de los grandes atractivos del viaje. Fabbiani inmortalizó algunos de los platos que degustó durante la semana con varias preparaciones a base de productos del mar en almuerzos al aire libre y mesas decoradas para disfrutar en familia.

Las playas de la Costa del Sol fueron una de las paradas durante la escapada familiar Instagram

El grupo también hizo una escala en Madrid, donde la conductora recorrió algunos de los espacios más emblemáticos de la capital española: el Parque del Retiro. En la postal, se la puede ver junto a su hermana caminando ambas abrazadas bajo una arboleda.

La familia recorrió algunos de los rincones más bellos del sur de España

Entre las imágenes, también figura la de un conejo, animal que habría sorprendido al grupo en una comida al aire libre, además de varias escenas en las que la presentadora posa sonriente con distintos paisajes de fondo.

Fabbiani y su hermana caminando abrazadas por el Parque del Retiro

“Divina como siempre”, escribió una usuaria en la sección de comentarios a la publicación. “En mi querida Andalucía. Amo esa zona, que disfrutes”, comentó otra. “Qué hermosura de fotos. Cariños para todos”, apuntó otra.

Pequeños placeres

Estas vacaciones llegan después de una escapada anterior que la conductora hizo en febrero a un destino paradisíaco de playas de arena blanca para recargar energías.

En una entrevista con LA NACION en noviembre pasado con motivo del estreno de su serie documental Desvestida, la moda pasó de moda, la conductora habló sobre el momento personal que atraviesa y la necesidad de vivir con más libertad y disfrutar de los pequeños placeres.

“Ya no tengo ganas de que nadie me exija nada en mi vida”, aseguró entonces al referirse a los mandatos vinculados con la imagen, la edad y las presiones que durante años acompañaron su carrera pública. Según contó, el proyecto documental la llevó a replantearse muchos aspectos de su vida. “Me encontré a mí misma revisando lo que me está pasando en este momento de mi vida con respecto de mi edad, a mi cuerpo, la educación de mi hija, con respecto al lujo, a cómo consumo, a cómo gasto”, explicó.

Fabbiani también reconoció que hoy intenta vivir más el presente. “Tengo ganas de vivir más libre, de encontrarme a mí misma, conocerme más e inspirar al resto a lo mismo”, señaló durante la conversación.

Y agregó: “No quiero vivir la edad y el paso del tiempo como un peso, sino como una ganancia, como algo que me inspire.. Quiero andar más liviana por la vida”, resumió.