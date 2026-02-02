El álbum de fotos de Mariana Fabbiani en sus vacaciones: “Desde el paraíso”

Mariana Fabbiani se tomó unos días de vacaciones para recargar energías. Conductora del Diario de Mariana (América TV), la presentadora televisiva cambió los estudios de televisión por las playas paradisíacas. Con la intención de comenzar el año de una manera diferente, la periodista subió a su cuenta de Instagram una publicación con muchas fotos de su estadía.

El álbum de fotos de Mariana Fabbiani

En medio de playas de ensueño, Fabbiani exhibió su físico ante las cámaras y probó diferentes poses con un piluso, acostada en una reposera y leyendo varios libros como Diario de una mudanza de Inés Garland y La vegetariana de Han Kang.

La lectura acompañó a la conductora en sus vacaciones

“Dumpcito desde el paraíso”, indicó la conductora, quien apareció en la foto de portada con una bikini de color rojo, sumado a un fondo de un cielo soleado y el pequeño oleaje del mar.

El libro que leyó Mariana Fabbiani en sus vacaciones

Entre amaneceres, atardeceres y distintas actividades, Fabbiani se animó a mostrar una parte de su viaje. Además de sus variados outfits, la conductora develó su curiosidad literaria por varios autores y también mostró sus gustos culinarios.

Fabbiani usó un gorro piluso para cubrirse del sol

Sus platos elegidos -y expuestos en la publicación- muestran su devoción por la pizza, el jamón crudo y diversos postres. Sonriendo ante la cámara en numerosas oportunidades, Fabbiani prefirió esconderse, en algunas instantáneas, bajo el ala de su gorro piluso que le sirvió para hacerle frente a las altas temperaturas.

Mariana Fabbiani disfrutó de un paseo nocturno por la playa

Una vez que el posteo se publicó en sus redes, Fabbiani recibió una gran cantidad de elogios por su semblante y por el lugar que eligió para vacacionar -algunos comentarios hacen referencia a Punta del Este-.

“Todo eso y todos esos libros y esa agüita”, subrayó Celeste Cid; otras celebridades que siguieron los pasos de la actriz fueron Nazarena Vélez, Bárbara Franco y Tatiana Schapiro.

Para culminar con su exposición en las plataformas digitales, la celebridad compartió detalles de una cena donde celebró un cumpleaños y un paseo nocturno por la playa, donde disfrutó de la calidez del clima.

Celeste Cid elogió a Mariana Fabbiani

Además de su participación en televisión, Mariana Fabbiani aceptó la propuesta de una serie documental llamada Desvestida, la moda pasó de moda, que vio la luz en 2025 y está compuesta de siete capítulos que tratan la explora diversas aristas que atraviesan los ideales de belleza, las identidades de género, los hábitos de consumo, entre otros temas candentes.

Cada uno de los episodios tiene a Fabbiani como protagonista de varios recorridos por Nueva York, México, Milán, París y Buenos Aires para entrevistar a distintos referentes como diseñadoras de modas, modelos y directores editoriales, que dieron su punto de vista para la producción que se emite por Disney +.

“La conversación, lo que me pasa a mí cuando trato de educar a mi hija, lo que hablo con mis amigas o con mi mamá tiene más que ver con aceptarnos, con las inseguridades, con un montón de cosas en las que la moda, lejos de ayudarnos, nos termina perjudicando. Por eso quisimos revisar y cuestionar ciertas reglas”, explicó, en una entrevista con LA NACION.