¿Liam Hemsworth vs. Miley Cyrus? Los dardos de “Flowers”, la “participación” de Jennifer Lawrence y una supuesta demanda

Desde que Miley Cyrus lanzó su canción “Flowers”, todos los ojos se posaron en Liam Hemsworth, su exmarido y aparente fuente de inspiración de la artista para componer este tema que encabeza los rankings musicales en todo el mundo. A medida que pasan los días, las teorías y especulaciones alrededor de la letra de la canción fueron creciendo y generando debate.

El tema hace obvias referencias a la relación entre los artistas, incluso habla del incendio forestal que destruyó la casa de ambos en Malibú, California. Ahora, los fanáticos de Miley Cyrus también están especulando que el video musical tiene algunos mensajes ocultos, entre ellos una parte que retrata la relación de Hemsworth con su coprotagonista de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence .

El videoclip, publicado el día del cumpleaños de Liam, el 13 de enero, muestra a Miley caminando por Hollywood Hills con un vestido dorado de la colección otoño/invierno 1991 de Saint Laurent. Algunos muy observadores señalaron que el diseño se parece mucho al vestido dorado de Prabal Gurung que lució Lawrence cuando asistió al estreno de Los Juegos del Hambre con Liam, en Los Ángeles, el 12 de marzo de 2012.

Aunque la estrella del pop nunca se refirió públicamente a la actriz, algunos fans creen que esta supuesta mención se debe a que hace algunos años se rumoreaba que Lawrence y Hemsworth tuvieron una aventura en el set de filmación de la trilogía de Los juegos dle hambre . Estas especulaciones nunca fueron comprobadas y solo quedaron como un simple rumor, aunque en 2015 la estrella de cine admitió que besó a su coprotagonista fuera del set.

Durante una entrevista con Watch What Happens Live with Andy Cohen, Jennifer Lawrence dijo que Liam era “realmente sexy”, antes de confesar tímidamente que se besaron detrás de cámara, aunque nunca aclaró si esto sucedió mientras él mantenía una relación con Cyrus o en uno de sus impases. Recordemos que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009, cuando ambos protagonizaron The Last Song. Ella tenía 16 años y él, 19. De allí en adelante vivieron un romance intermitente, que llegó al altar a finales de 2018. Sin embargo, solo ocho meses más tarde, el vínculo se disolvió.

Volviendo al vestido elegido por Miley para el video de “Flowers”, este generó muchas especulaciones más. El diseño formaba parte de la colección de Saint Laurent de 1991, que casualmente es el año del medio entre los nacimientos de Miley y Liam: ella nació en noviembre de 1992 y él en enero de 1990.

En el video, momentos después de ponerse el vestido de Saint Laurent, Miley se pone una campera negra de la colección 2022 del mismo diseñador. Durante su tiempo juntos, la pareja solía vestirse con la mencionada marca, incluso en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, en febrero de 2019. Cuando Liam le llamó la atención a Miley mientras ella bailaba en la alfombra roja, ambos lucían prendas de Saint Laurent.

“Flowers” trata sobre el empoderamiento y la madurez emocional, además de algunas referencias a su separación del actor, diez años después de que ambos se conocieran.

La canción de la exchica Disney consiguió superar las 15.768.832 reproducciones en sus primeros siete días y encabezar los rankings musicales durante semanas.

Una posible demanda

En las redes sociales circula un supuesto documento en el que el actor australiano asegura que su reputación ha sido dañada por el lanzamiento de “Flowers”, lo que le impediría formar parte de la nueva temporada de The Witcher. Debido a esto, la estrella estaría dispuesta a iniciar acciones legales contra su exesposa .

Aunque la letra de la canción nunca menciona el nombre de Hemsworth, sí hace referencia a “When I Was your Man”, de Bruno Mars, la melodía favorita del actor, la cual dedicó a Miley Cyrus durante su boda. “Debí comprarte flores y tomar tu mano”, se escucha en el tema de Mars, mientras que Miley parece responder a esa frase en su tema: “Yo puedo comprarme flores, agarrar mi propia mano y amarme mejor de lo que vos podés”.

Por el momento, el documento sigue siendo una incógnita y no se ha establecido su veracidad.

