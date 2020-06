Lily Tomlin y su esposa, Jane Wagner, en una de las pocas entrevistas que dieron juntas para la CNN en noviembre último Crédito: Captura de video

"Fue amor a primera vista . Me llevé muy bien con ella tan pronto como la vi. Tenemos sentimientos parecidos hacia la gente y el mundo; ella es capaz de poner todo en palabras y yo de llevarlo al escenario", confesó Lily Tomlin en una entrevista con la revista People cuando le preguntaron cómo había conocido al amor de su vida, la escritora Jane Wagner .

Tomlin es todo un ícono para muchas mujeres: a sus 80 años la actriz siente que todavía tiene mucho por lo que luchar. Es activista , productora, comediante, y por encima de todas las cosas, una eterna enamorada de su esposa. Los nueve premios que tiene en su haber - seis Emmy, dos Tony, y un Grammy- se deben a su talento, potenciado siempre por la divertida pluma de Wagner.

Están juntas hace 49 años : fueron novias durante cuatro décadas, y a finales de 2013 finalmente dieron el "sí, quiero", el mismo año en que se legalizó el matrimonio igualitario en Los Ángeles. Podrían haber elegido cualquier otra ciudad para casarse, pero quisieron esperar a que se promulgara la ley en California -el estado donde siempre vivieron-, como símbolo de apoyo hacia la comunidad LGBT, y una demostración de que no hay que rendirse cuando se trata de reclamar derechos igualitarios.

Las primeras páginas de esta historia se escribieron en 1971, cuando Tomlin buscaba guionistas para enriquecer los variados personajes que interpretaba en el show de televisión Laugh-In , conducido por los comediantes Dan Rowan y Dick Martin. Así fue como apareció Wagner en su vida, una tímida escritora que rápidamente demostró que tenía el don de redactar los diálogos cómicos que conquistaban a la audiencia.

Jane Wagner y Lily Tomlin en la década del 70: juntas crearon inolvidables personajes para el show televisivo Laugh-In Crédito: Twitter

Aquella sitcom le permitió a Tomlin demostrar su versatilidad actoral: personificó a Ernestina, una secretaria que vivía mascando chicle cada vez que atendía el teléfono; a Edith Ann, un niña malcriada de 5 años que se recostaba en un sillón gigante y contaba divertidas historias; y a Lady Tasteful, una señora de clase alta que estaba muy lejos de sentir empatía con el resto del mundo.

Esta dupla laboral y romántica funcionó a la perfección desde el primer día. Juntas sentaron precedentes por sus obras teatrales con alto contenido feminista en los años '80 cuando estrenaron el monólogo La búsqueda de signos de vida inteligente en el universo . La actriz se subió a las tablas y le puso la voz y el cuerpo a lo escrito por Wagner: con un sencillo vestuario compuesto por una blusa blanca y pantalones negros, este papel le valió su primer premio Tony en 1986.

Fue tanto el éxito que cosecharon que en 1991 la ficción teatral fue llevada a la pantalla grande de la mano del director John Bailey. El guion original de Wagner fue apenas modificado para la adaptación al mundo del cine y Tomlin volvió a ser la protagonista.

43 años de novias "en secreto"

"Nunca hice una gran declaración pública al estilo 'voy a salir del closet', porque debajo del escenario siempre se supo que estaba con Jane, sólo que los periódicos la llamaban 'la compañera de Lili' o 'la colaboradora' porque en esas épocas no sabían cómo tratar el tema", reveló Tomlin en un entrevista a corazón abierto con la revista LGBT Metro Weekly .

Wagner y Tomlin: una dupla sentimental y creativa que perdura a través de los años Crédito: The Grosby Group

En esa misma charla la actriz contó que, en 1975, la revista Time le propuso que fuese la protagonista de la tapa: "Mi publicista me dijo: 'Time te dará la tapa, pero sólo si sales.', y me ofendió que nos estuvieran ofreciendo un trato tan cruel, además de lo difícil que era hablar de orientación sexual en los 70", sentenció.

En aquella ocasión la actriz rechazó la oportunidad de ser el rostro de la publicación, y reveló que sintió que la revista buscaba "a cualquiera que fuese gay" por una cuestión comercial, y le disgustaba la idea de que su primera tapa importante estuviera enfocada en su vida personal. Por el contrario, ella soñaba con que la reconocieran por su talento como artista, y eso no tardó en llegar: tan sólo dos años después la misma revista la tuvo en la portada, pero con el título " Lily Tomlin, la nueva reina de la comedia ".

Lily Tomlin fue la tapa de la revista Time el 28 de marzo de 1977, con un reseña sobre su exitoso momento teatral Crédito: Twitter (@Time)

A pesar de que los medios de comunicación evitaban mencionar su situación sentimental, hubo varios momentos donde Tomlin sintió las miradas de desaprobación: "En 1973 estuve invitada a The Tonight Show y Johnny Carson me dijo: '¿No estás casada, verdad, y tampoco querés tener hijos?'. Se podía escuchar el silencio de la audiencia ese día, esperando atenta mi respuesta".

En aquella entrevista televisiva la actriz tomó coraje y respondió con la verdad: "Me gustan los niños, pero realmente no quiero tener hijos". A pesar de que cambió de tema con humor, las personas que estaban en el estudio quedaron atónitas con su respuesta. "'¿Qué le pasa, no es maternal? ¿No quiere convertirse en una buena esposa?'. Yo podía leer todas esas preguntas en el público consternado", afirmó la actriz.

Una verdad que no supo ni su madre

En diálogo con The Guardian , Tomlin confesó que su madre, Lillie Mae , fue siempre su gran debilidad. De hecho, el nombre verdadero de la actriz es Mary Jean Tomlin, pero eligió el sobrenombre artístico "Lily" en honor a ella.

Su padre, Guy Tomlin , murió a los 56 años. Era un trabajador de fábrica y había sufrido serios problemas de alcoholismo. Falleció cuando la comediante tenía 30 años, y muchas de sus creativas ideas tienen como fuente de inspiración las situaciones cotidianas que vivió con sus padres durante su infancia.

"Mi mamá era ama de casa y ayudante de enfermera. Nació en Kentucky, y realmente era muy sureña, muy católica, creía en Jesús y siempre iba a la iglesia", contó la artista, y reveló que nunca le pudo confesar en vida que estaba en pareja con Wagner .

Lily Tomlin y Jane Wagner, durante una conferencia de prensa Crédito: Captura de video

"La única razón por la que jamás grité a los cuatro vientos 'soy gay' es porque sabía que lastimaría a mi madre. Ella de verdad no lo hubiera resistido", confesó Tomlin en una entrevista con The Telegraph en 2015. La madre de la actriz murió en 2005 a los 91 años, y recién a partir de ese momento empezó a mostrarse públicamente como una referente del colectivo LGBT.

El hermano menor de la artista, Richard, también estaba en pareja con otro hombre, pero en su caso todo fue diferente: "Él y su novio vivieron en el mismo pueblo que mi madre toda la vida, y jamás se cuestionó su sexualidad. A las mujeres nos veían con peores ojos que a los hombres, y yo lo viví en mi propia familia".

Medio siglo de amor, contra todo pronóstico

A pesar de que la dupla sentimental y laboral tuvo que superar una gran cantidad de obstáculos en su camino, aseguran que no tuvieron ninguna ruptura desde que se conocieron. Según contó la actriz en The Ellen DeGeneres Show , el secreto de su relación recae en la admiración, el respeto mutuo y la confianza.

Sin embargo, cuando ambas se conocieron habían tenido varias experiencias fallidas: Tomlin tenía 30 años cuando su destino se cruzó con el de la escritora de 35, y para ese entonces la comediante no se sentía preparada para comenzar un noviazgo. "Tuve que arreglar cosas en el pasado y luchar con mis temores antes de empezar a salir con Jane. Después ella me llevó a otro nivel y nunca volví a dudar", le confesó a Ellen DeGeneres .

Las entrevistas que dieron juntas son muy pocas, porque Wagner mantiene un bajísimo perfil, y siempre fue la comediante la cara pública de la relación. Sin embargo, en 2017 dijeron presente en la alfombra roja de los Premios SAG, y dos años más tarde tuvieron una charla exclusiva con CNN donde su complicidad conquistó a los televidentes.

Lily Tomlin y Jane Wagner en una entrevista exclusiva con Christiane Amanpour - Fuente: YouTube 03:14

Video

La presentadora Christiane Amanpour incluso comentó que le sorprendía "la capacidad de terminar la frase de la otra", y de reconocer exactamente lo que ambas estaban pensando con tan sólo una mirada. " Ustedes son una sola persona por momento s", expresó la conductora.

"Creo que eso pasa cuando sentís tanta admiración por alguien: yo respeto su talento y su cerebro, pero también sé el corazón gigante que tiene; así que si combinás todo eso ves a una mujer brillante que te entiende como nadie", retrucó Tomlin. Su esposa no se quedó atrás ante semejante elogio, y agregó: "Una relación de casi 50 años con alguien que te hace reír tanto es parte de la fórmula, además del cuidado mutuo y el esfuerzo porque funcione".

Este par de enamoradas se casó el 31 de diciembre de 2013, y una vez más fueron sumamente discretas con su unión. La periodista Liz Smith dio a conocer la feliz noticia a los medios: "Mis amigas de mucho tiempo, Lily Tomlin y su amor, la escritora Jane Wagner, se casaron en la víspera del 2014. Mi deseo es que su felicidad sea tan grande como sus talentos combinados".

Jane Fonda: la otra gran compañera de Tomlin

Tomlin protagoniza junto a Jane Fonda la serie Grace and Frankie , que llegó a Netflix en mayo de 2015 y cosechó una gran cantidad de fanáticos . Lo que empezó con una sola temporada de 13 capítulos sumó seis entregas más, y la compañía de contenido de entretenimiento por streaming confirmó que habrá séptima temporada en 2021.

Fonda se pone en la piel de Grace, una exmodelo de revistas que fundó su propia compañía de cosméticos, y Tomlin personifica a la extrovertida Frankie, una artista plástica bohemia. En la ficción ambas están casadas hace 40 años con sus respectivos esposos, interpretados por Martin Sheen y Sam Waterston . La trama se basa en la sorpresiva noticia que le dan sus maridos en el primer capítulo: durante los últimos 20 años ellos fueron amantes en secreto y ahora quieren unirse en matrimonio.

Grace and Frankie - Trailer. Fuente: YouTube 01:38

Video

Después del shock ante semejante revelación, estas dos mujeres afrontan su dolor juntas y terminan conviviendo bajo el mismo techo. Al igual que en la ficción, en la vida real las actrices son mejores amigas: se conocen hace cuatro décadas, y comparten la pasión por el activismo en distintas causas sociales.

En la serie son sus exesposos quienes asumen un rol activista de la comunidad LGBT, pero fuera del set son ellas las que verdaderamente alzan las banderas. Incluso en diciembre último fueron arrestadas juntas durante una manifestación por el cambio climático frente al Capitolio de Washigton.

Tampoco falta oportunidad en que digan presente en las protestas organizadas por colectivos feministas. "Es muy fuerte sentir que tu voz es importante cuando te dirigís a un público, pero el mundo real no es como en la televisión. Esto es más demoledor. Jane y yo esperamos que el total de las voces alcance para que seamos escuchadas", sentenció Tomlin cuando subió al escenario durante aquella manifestación.

Jane Fonda y Lily Tomlin: juntas en una protesta el 27 de diciembre último, frente al Capitolio de Washington Crédito: Twitter

En una entrevista con DeGeneres la pionera de videos de ejercicios aeróbicos reconoció que ama ser "la otra Jane" en la vida de Tomlin : "Yo me estaba preparando para la película Cómo eliminar a su jefe (1980) y conocí a Lily, la vi sobre el escenario y dije: 'Esta mujer es increíble', así que la quiero conmigo en el film".

Aquella película dirigida por Colin Higgins, donde también actuaba Dolly Parton , tuvo que ser reescrita por completo por la incorporación de Tomlin como un nuevo personaje. Sin embargo, desde ese exitoso debut juntas se convirtieron en amigas inseparables, y 35 años después volvieron a ser compañeras de rodaje en Grace and Frankie .

A lo largo de su profunda amistad, Fonda fue quien acompañó a Tomlin en cada etapa de los 49 años de amor con la escritora. Por eso, siempre que le preguntan por su compañera de pantalla ella responde: "Tiene una mujer de oro a su lado. Su esposa no suele mostrarse mucho ante las cámaras pero es su gran apoyo. Ojalá cada uno de nosotros sea tan afortunado de tener alguna vez en su vida una Jane Wagner como pareja".