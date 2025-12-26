Las nuevas parejas de famosos de 2025: las que sorprendieron, las que oficializaron y las que no duraron ni un año

Hay famosos que jugaron al despiste todo lo que pudieron hasta que se rindieron como Monica Barbaro y Andrew Garfield; otras figuras prefirieron anunciar su amor al mundo en sus redes sociales, e incluso hubo quienes empezaron un romance con bombos y platillos que acabó antes de llegar a 2026 como el de Pamela Anderson y Liam Neeson. Hacemos un repaso por las nuevas parejas que dejó este 2025.

Channing Tatum, otra vez enamorado

El tierno beso de Channing Tatum y su flamante novia, Inka Williams, que se volvió viral Scott A Garfitt� - Invision�

Fue a finales de febrero, en una de las fiestas previas a los Oscar celebrada en Los Ángeles, cuando el actor Channing Tatum (Alabama, 45 años) fue visto del brazo de la modelo francoaustraliana Inka Williams, veinte años más joven. Su relación, que en octubre se hacía viral por un tierno beso captado por las cámaras en la alfombra roja del Festival de Cine de Londres (en la imagen), empezaba cuatro meses después de que el protagonista de Magic Mike rompiera tres años de noviazgo con la actriz Zoë Kravitz, con quien llegó a comprometerse. Según una fuente de la revista Us Weekly, los continuos compromisos profesionales de ambos hicieron imposible la continuidad de la pareja.

Zoë Kravitz y Harry Styles, un romance que sorprendió

Harry Styles y Zoë Kravitz, un romance que nadie vio venir TIDNY-616

Si Channing Tatum rehizo su vida amorosa con Inka Williams cuatro meses después de su ruptura con Zoë Kravitz (Los Ángeles, 37 años), la actriz, cantante, directora de cine y también hija del famoso Lenny Kravitz hizo lo mismo —aunque tardó un poco más— con el cantante británico Harry Styles. La relación se hizo pública a finales del verano boreal, tras meses de fotos de los dos paseando por diferentes ciudades. Sobre todo Roma, cerca de donde el exintegrante de One Direction tiene una casa, ha sido testigo de sus románticas caminatas.

Camila Cabello, apasionada

Camila Cabello y su novio Henry Junior Chalhoub se mostraron muy apasionados en Ibiza Backgrid UK/The Grosby Group

La cantante Camila Cabello (Cuba, 28 años) se presentó oficialmente junto a su actual pareja, el joven heredero multimillonario de raíces libanesas Henry Junior Chalhoub, en el desfile de Chanel de la semana de la moda de París de marzo. Allí se sentó con él en primera fila y esperó a que internet ardiera con la noticia. Los rumores de su relación venían de noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en la fiesta de otro desfile. En julio pasado estuvieron juntos en Ibiza, y allí las cámaras de los reporteros no se perdieron ni uno de sus intensos besos en el agua.

Elizabeth Hurley le dio otra oportunidad al amor

Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se conocieron en 2022, pero recién este año le dieron paso al amor EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quién le iba a decir a la cantante Miley Cyrus que su padre, el músico Billy Ray Cyrus (Kentucky, 64 años), compartiría su vida con la actriz Elizabeth Hurley (Basingstoke, Reino Unido, 60 años). La pareja, que hizo oficial su relación publicando al mismo tiempo en sus redes sociales una cariñosa foto juntos celebrando el domingo de Pascua, se conocía desde el rodaje de Christmas in Paradise (2022). Sobre la novia de su papá, la intérprete de “Flowers”, a quien parece que sorprendió la noticia, dijo después que él se merecía ser feliz, por lo que estaba “tratando de ser adulta”.

La elegida de Andrew Garfield

Después de meses de especulaciones, Monica Barbaro y Andrew Garfield se mostraron juntos en Winbledon Neil Mockford - GC Images

La pareja de actores formada por Monica Barbaro (San Francisco, 35 años) y Andrew Garfield (Los Ángeles, 42 años) eligió el elegante escenario de las canchas de Wimbledon para aparecer juntos por primera vez, tras meses de habladurías y de escrutinio de la prensa sobre su posible romance. Fue en julio, cuando ambos llegaron a la clásica cita del tenis con sus looks combinados en blanco. Antes de ser pareja de Barbaro, el protagonista de Spider Man se convirtió en el novio perfecto de internet tras su aparición en el popular programa de YouTube Chicken Shop Date, en octubre de 2024, donde desplegó todos sus encantos.

El romance que nadie vio venir: Katy Perry y Justin Trudeau

La foto con la que Katy Perry confirmó la relación Instagram

La cantante Katy Perry (Santa Bárbara, 41 años) abandona 2025 habiendo pasado por una gran ruptura y un romance de alto perfil. Tras separarse definitivamente en junio del actor Orlando Bloom después de nueve años y una hija en común, la intérprete de “I Kissed a Girl” empezó un romance —que nadie vio venir— con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau (Ottawa, 53 años). Su nueva relación, oficializada en octubre, tras dejarse ver agarrados de la mano y cenando juntos en París, es quizás la más sorprendente del año, por unir mundos tan diferentes como el espectáculo y la política bajo la cálida mantita de un amor incipiente.

Sydney Sweeney y un amor que llamó la atención

Las románticas vacaciones de Sydney Sweeney y Scooter Braun Backgrid/The Grosby Group

Una de las parejas de celebrities confirmada más recientemente (principios de noviembre) es la formada por la actriz Sydney Sweeney (Washington, 28 años) y Scooter Braun (Nueva York, 44 años), descubridor de talentos musicales (entre ellos, Justin Bieber). En marzo, la intérprete de Euphoria rompía el compromiso con el productor Jonathan Davino a pocas semanas de su boda. En julio vendría la polémica por la que Sweeney fue acusada de apología nazi, tras protagonizar una campaña publicitaria y, como colofón del año, una nueva relación que algunos medios apuntan que habría surgido durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.

El elegido de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y su nuevo novio el hipnoterapeuta Jim Curtis G3/The Grosby Group

La actriz Jennifer Aniston (California, 56 años) está a punto de cerrar el año oficializando su relación. La mítica Rachel de Friends —con permiso de sus muchos otros y casi siempre divertidos papeles— mantiene un romance con el coach y guía espiritual Jim Curtis. Después de disfrutar juntos de las vacaciones de verano en julio en Mallorca, donde se dejaron ver cómplices, la actriz hizo oficial su noviazgo en su cuenta de Instagram (con casi 45 millones de seguidores) el pasado 3 de noviembre con una foto en blanco y negro de ambos en la que le deseaba un feliz cumpleaños a su pareja.

Jesse Williams, enamorado

Jesse Williams junto a su novia española, la actriz Alejandra Onieva, en Milán Robino Salvatore - Getty Images

Una de las parejas más sorprendentes e internacionales del año es la que forman los actores Alejandra Onieva (Madrid, 33 años) y Jesse Williams (Illinois, 44 años). Fue a principios de septiembre cuando se supo que la hermana de Íñigo Onieva (y, por tanto, cuñada de Tamara Falcó) y el cirujano de ojos verdes de Grey´s Anatomy estaban juntos. Se conocieron a principios de 2024 rodando la serie Positano Hotel Costiera, ambientada en la idílica costa amalfitana.

Aitana y un amor discreto

La cantante Aitana y el youtuber Plex confirmaron lo que era un secreto a voces: están en pareja Instagram

Aitana (Barcelona, 26 años) y el youtuber Daniel Alonso, conocido como “Plex” (Zamora, 24 años), fueron durante semanas protagonistas de la prensa del corazón española por una relación que, sin ser secreta, prefirieron mantener con discreción. A principios de julio, unas imágenes de ambos en Ibiza despejaron cualquier duda. Y cuando la cantante recogió su primer Latin Grammy a mediados de noviembre, se lo dedicó a su chico: “Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón”, lanzó desde el escenario.

Shailene Woodley: una relación que no duró

Amor y despedida: Lucas Bravo y Shailene Woodley Best Image/The Grosby Group

Si a finales de marzo la pareja de actores Shailene Woodley (San Bernardino, California, 34 años) y Lucas Bravo (Niza, 37 años) paseaban agarrados por París, casi seis meses después, a mediados de septiembre, se anunció su ruptura. Fue entonces cuando la protagonista de Divergente y el intérprete de Emily in Paris decidieron borrar las fotos del otro en sus perfiles de Instagram, donde, por cierto, ellos mismos habían oficializado su romance en el mes de abril, con unas fotos de un viaje juntos al desierto de California.

Pamela Anderson y un amor fugaz

Liam Neeson y Pamela Anderson, un amor muy fugaz (Foto: X)

Sin duda, uno de los romances del año fue el breve, pero enternecedor idilio entre los actores Pamela Anderson (Ladysmith, Canadá, 58 años) y Liam Neeson (Ballymena, Reino Unido, 73 años). Se conocieron en el rodaje de ¿Y dónde está la policía? —donde interpretan a un matrimonio — y durante la promoción del film llegó la noticia: estaban juntos. En los photocalls, ella le besaba en la mejilla y él la agarraba de la cintura. Tristemente, a principios de diciembre la actriz confirmaba la ruptura, reconociendo que habían tenido una única, pero intensa semana de amor tras el rodaje de la película y que habían quedado como “mejores amigos”.

Nicki Nicole y una relación que no funcionó

Separaciones 2025

A finales de agosto, el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal (Esplugues de Llobregat, 18 años) y la cantante Nicki Nicole (Rosario, 25 años) hicieron oficial su relación en Instagram. Tras semanas de rumores, el deportista publicó una romántica foto en sus Historias para felicitar a la cantante por su cumpleaños. Era el 1° de noviembre cuando él mismo confirmó la ruptura en el programa D Corazón, de TVE: “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, expresó.