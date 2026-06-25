Lionel Richie se descompensó en pleno show y debieron dar por terminado su recital

Una situación inesperada encendió las alarmas entre los fanáticos de Lionel Richie y generó preocupación en torno a su estado de salud. A sus 77 años, el legendario cantante estadounidense se vio obligado a interrumpir el primer concierto de su nueva gira norteamericana después de sufrir una descompensación mientras actuaba sobre el escenario.

El incidente ocurrió durante la noche inaugural del tour Sing Along All Night Long, que comparte con la banda Earth, Wind & Fire. El recital se desarrollaba en el Grand Casino Arena de Saint Paul, en Minnesota, y el músico comenzó a mostrar signos de malestar después de una hora de actuación.

Según relataron medios locales, y como se puede apreciar en videos que comenzaron a circular en las redes sociales, el intérprete de éxitos como “Hello”, “All Night Long” y “Say You, Say Me” estaba cantando “Dancing On The Ceiling” cuando tuvo que sentarse sobre una plataforma instalada en el escenario.

Sin perder el humor, intentó tranquilizar al público y dijo: “Cuando se sientan mareados, siéntense”, bromeó ante los asistentes, e incluso comentó que era la primera vez que interpretaba aquella canción -que tiene un marcado ritmo synth-pop bailable- sentado.

Poco después, se dirigió al piano para entonar una versión de “Three Times A Lady”, pero el malestar continuó. Al finalizar el tema, anunció un intermedio improvisado que inicialmente no generó preocupación entre los espectadores.

Sin embargo, el descanso se prolongó más de lo esperado. Sus músicos permanecieron sobre el escenario durante algunos minutos, y mientras crecía la incertidumbre, unos 40 minutos después el saxofonista Dino Soldo apareció para comunicar que el show quedaba interrumpido: “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien, no podrá continuar”, informó al público. Así se confirmó la cancelación del resto del espectáculo.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron preocupación entre los seguidores del artista, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de la primera fecha de una gira de 26 conciertos por los Estados Unidos y Canadá.

A pesar del susto, las primeras informaciones apuntan a que el episodio no estaría relacionado con un problema de salud grave. John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, explicó posteriormente que Richie no había mostrado signos de ninguna dolencia antes de subir al escenario y dijo que todo se habría debido a una deshidratación.

La situación sorprendió aún más porque horas antes el propio cantante había compartido su entusiasmo por el inicio de la gira. “Noche de estreno. Ensayos. Prueba de sonido. ¡Hoy empieza el espectáculo! Saint Paul, te toca”, escribió en sus redes sociales junto a una serie de imágenes de los preparativos. Curiosamente, hasta el momento no hubo comunicación oficial acerca de lo sucedido sobre el escenario.

Días antes también había agradecido públicamente a los músicos y técnicos que lo acompañan en este nuevo tour: “Se necesita un equipo increíble detrás de escena para que todo esto sea posible y estoy agradecido con cada uno de ustedes”, expresó.

Por el momento no se informó si el incidente afectará el resto de las fechas programadas. El próximo recital está programado para este viernes en Chicago, fecha que permanece bajo evaluación mientras sus fanáticos esperan novedades sobre su estado de salud.

De mantenerse el calendario previsto, el cantante continuará con su gira el sábado con un show en Columbia y la próxima semana se presentará en ciudades como Pittsburgh y Detroit, y luego en Toronto y Montreal, en Canadá.