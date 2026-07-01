Lionel Richie volvió a los escenarios tras su hospitalización: “No tienen idea de lo que he pasado”

A menos de una semana de haber tenido que interrumpir el primer concierto de su gira Sing A Song All Night Long, con Earth Wind & Fire, por un problema de salud que lo llevó al hospital, el legendario cantante Lionel Richie volvió a subirse a un escenario.

“Los preocupé por un momento, ¿no?”, bromeó el artista apenas apareció en escena en el PPG Paints Arena de Pittsburgh. “No tienen idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos decirme qué creen que debería hacer”, sumó.

Lionel Richi había tenido que cancelar el primer show de la gira luego de marearse sobre el escenario Santiago Filipuzzi

El artista de 77 años reapareció así en escena por primera vez desde que el 24 de junio, en pleno show en Minnesota, le confesó al público que estaba mareado y se sentó para interpretar “Dancing on the Ceiling”. Según algunas imágenes del momento que compartieron sus fanáticos, publicó People, al artista se lo vio tan repuesto como enérgico.

Un susto para Lionel Richie y sus fans

Hace una semana, durante la noche inaugural del tour que tuvo lugar en el Grand Casino Arena de Saint Paul, en Minnesota, Richie comenzó a mostrar signos de malestar después de una hora de actuación.

Según consignaron los medios locales y confirmaron los videos que luego comenzaron a circular por las redes sociales, el intérprete de éxitos como “Hello”, “All Night Long” y “Say You, Say Me” estaba cantando “Dancing On The Ceiling” cuando tuvo que sentarse sobre una plataforma instalada en el escenario.

Sin perder el humor, intentó tranquilizar al público: “Cuando se sientan mareados, siéntense”, bromeó ante los asistentes, e incluso comentó que era la primera vez que interpretaba aquella canción -que tiene un marcado ritmo synth-pop bailable- sentado.

Poco después, se dirigió al piano para entonar una versión de “Three Times A Lady”, pero el malestar continuó. Al finalizar el tema, anunció un intermedio improvisado que inicialmente no generó preocupación entre los espectadores.

Esa pausa en el recital se extendió más de lo esperado. Sus músicos permanecieron sobre el escenario durante algunos minutos, y mientras crecía la incertidumbre, unos 40 minutos después el saxofonista Dino Soldo apareció para comunicar que el show quedaba interrumpido: “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien, no podrá continuar”, informó al público. Así se confirmó la cancelación del resto del espectáculo.

Richie debió reprogramar las dos fechas siguientes de su gira Santiago Filipuzzi

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron preocupación entre los seguidores del artista, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de la primera fecha de una gira de 26 conciertos por los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, según publicó TMZ, Richie fue atendido por los paramédicos tras salir del escenario y fue trasladado al hospital como medida de precaución.

A través de un comunicado publicado el 25 de junio en Instagram, Live Nation Chicago anunció que Richie debía reprogramar las dos fechas siguientes de su gira, previstas para el 26 de junio en Chicago y el 27 en Columbus, Ohio. La empresa explicó que la decisión se tomó por recomendación médica, ya que los especialistas le indicaron al músico que priorizara el descanso y completara su recuperación antes de regresar a los escenarios.

En su comunicado, la productora hizo referencia a los sentimientos del músico. “Lionel está destrozado por posponer estos dos conciertos y no puede esperar a volver a actuar para sus fans. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los fans que tienen entradas para estos dos conciertos”.

Thanking everyone for their concern! Lionel is OK and will be back on the stage. ❤️❤️ https://t.co/TuDhvOyqP8 — Brenda Harvey Richie (@BrendaRichie) June 26, 2026

El regreso a los escenarios se produjo después de que su exesposa, Brenda Harvey Richie, compartiera en la red social X que el susto había pasado. “Lionel está bien y pronto volverá a los escenarios”, escribió.