Lizy Tagliani se casó con su novio Sebastián Nebot: “Estoy muy orgullosa del paso que acabamos de dar”

escuchar

Finalmente, llegó el gran día: Lizy Tagliani se casó con su novio Sebastián Nebot, después de un año de relación. La pareja pasó por el registro civil de Berazategui horas antes de lo que será la gran fiesta, a la que asistirá gran parte del mundo del espectáculo. “Estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar”, dijo la conductora luego de que el juez confirmó la unión.

Para esta primera ceremonia –a la que sólo asistieron sus familiares y amigos más íntimos- los novios eligieron outfits combinados. Mientras que Lizy lució un traje total white que complementó con una coronita de novia (su look fue armado por una de las vestuaristas de Telefe), su marido vistió pantalón blanco, camisa rosa y sumó color con un saco bordó.

Fiel a su estilo, la pareja llegó al registro civil en una combi naranja modelo ‘85 restaurada. “Nos vamos todos en caravana”, anticipó el novio minutos antes en un movil de A la Barbarossa mientras alzaba a sus perritos que también estaban acordes a la ocasión con una capita de tul.

Al llegar al registro civil, los tortolitos fueron recibidos por una multitud de fanáticos y un camión de bomberos. “Estoy muy contenta porque yo deseo que él sea feliz y eso es lo mas importante”, le dijo Mirta, la mamá del novio al matutino conducido por Georgina Barbarossa que trasmitió el minuto a minuto de esta celebración.

“Sí, quiero”

Las cámaras de Telefe tuvieron acceso exclusivo a la sala del registro civil y transmitieron en vivo el minuto a minuto de la ceremonia. Tras prometer que no iba a ser algo muy largo, el juez comenzó a leer las formalidades pertinentes a este tipo de uniones y la primera cara de sorpresa de Lizy llegó cuando este develó públicamente su edad.

Hasta que finalmente llegó la pregunta de rigor: “¿Lizy Rojas (así es su verdadero nombre) acepta como esposo al señor Jaime Sebastián Nebot?”. Tras un minuto de silencio (que asustó al juez y a todos los presentes), la novia por fin respondió: “Sí, acepto”, algo que Sebastián repitió segundos después aunque sin tanta intriga.

Luego de declararlos “unidos en matrimonio”, los recién casados se besaron ante un efusivo aplauso de todos los presentes . Antes de dejar plasmada esta unión en los papeles, Lizy interrumpió al juez y dijo unas palabras: “Como no puedo aguantarme no hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades y que sin ellas no podemos lograr absolutamente nada. Yo soy el resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida”, remarcó.

“También esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián representa en mi vida eso: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida”, remató muy emocionada antes de levantarse a firmar la libreta. Ante semejante declaración, el novio dejó su timidez de lado y expresó: “Estoy muy emocionado y sin duda alguna es el día más importante de mi vida. ¡Te amo, nada más!”, dijo mientras besaba a su mujer.

Gran festejo gran

Alrededor de las 19, comienza el gran festejo en La Paloma , un salón de una amiga de la pareja en Berazategui. Allí, el mismo juez que los casó en el civil dará una ceremonia a la que asistirán 180 invitados, entre los que habrá distintas figuras del ambiente como Verónica Lozano, Florencia Peña, Andy Kusnetzoff, Nicole Neumann, Wanda Nara, Soledad y Karina, entre otros.

Para esta segunda ceremonia habrá varios testigos. “Vamos a poner muchos padrinos para sentirme acompañada y no estar toda vestida sola, que me da vergüenza”, anticipó tiempo atrás cuando empezó a planear esta boda. Mientras que las madrinas serán Mirtha Legrand (quién sólo hizo un pedido muy especial: que el juez la llame por su verdadero nombre Rosa María Martínez de Tinayre), Mirta -la madre de Sebastián- y La “Negra” Vernaci (que se sumó a último momento); Gustavo Yankelevich, Marley y Humberto Tortonese serán los padrinos de esta unión.

“Me tiene conmovida que vengan todos. Me quedo un montón de gente afuera y cuando todos me confirmaron dije: ‘guau, ¿cómo puede ser que tanta gente me quiera?’”, dijo Tagliani que ayer se acercó al salón para mandarle la ubicación a todos los invitados.

Durante este gran festejo, también estará el recuerdo de los que ya no están presentes como es el caso de Jorge Ibañez, con quien Lizy trabajó durante años (era peluquera en sus desfiles) y forjó una gran amistad. Tras asegurar que él le hubiera hecho el vestido, la conductora reveló que habrá una fotito suya en la fiesta junto a la de su mamá, su padrastro Jorge, su amiga “la Floppy” y el papá de Sebastián; que también falleció. “Es casi como ir a Chacharita”, bromeó fiel a su estilo.

Respecto al vestido que lucirá esta noche, la novia reveló que sólo tendrá un cambio y que el diseño fue realizado por Pablo Ramírez. “Fui y le dije: ‘haceme lo que quieras’. Me tomó las medidas y después fui una vez más a probarme”, contó súper relajada quién depositó en manos del diseñador toda su confianza. Por su parte, el novio lucirá un traje especialmente realizado por Daniel Casalnovo.

La luna de miel -que será en Cancún- quedará para fin de año , ya que Tagliani arranca con las grabaciones de Got Talent, para Telefe, y vuelve con Los bonobos al teatro.

LA NACION

Temas Lizy Tagliani