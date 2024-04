La actriz y el periodista mantuvieron una divertida charla con LA NACIÓN, en donde adelantaron detalles de la nueva temporada del gran ciclo de Telefe creado por Gerardo Rozín

Pablo Mascareño Para LA NACION

Se celebran los chistes, se acompañan con complicidad y hasta con cierto clima de viaje estudiantil. Lizy Tagliani y Diego Leuco conformarán, desde este domingo al mediodía, la nueva pareja de conductores de La peña de morfi , a esta altura un clásico de Telefe.

“Me gustó la idea de trabajar con Diego (Leuco), al que me imaginaba más formal, pero es muy divertido. Por otra parte, me crie mirando este tipo de programas, ¿cómo no iba a aceptar?”, reconoce Lizy Tagliani en el comienzo de la charla con LA NACIÓN, que se realiza en un espacioso camarín. Rápidamente, y fiel a su estilo, la actriz lanza un “ya estoy esclavizada en este canal, pero la paso bien, me dan las cuatro comidas”, en referencia a los años que lleva como talento de la señal.

Leuco llegó al programa durante la temporada anterior, con lo cual sus sensaciones son otras. “Tengo una conexión con el entretenimiento desde hace algunos años y este tipo de programas remarca justamente eso. La peña... tiene que ver con nuestras pasiones, la comida, la música, la familia y el compartir ”, explica el periodista, quien hace un tiempo también se sumó al canal de streaming Luzu, buscando comunicar desde un lugar alejado del formalismo que impone la información más cruda, como le sucedió cuando fue conductor del histórico Telenoche (eltrece) durante varias temporadas.

Tagliani, en cambio, ya estuvo al frente de ciclos de juegos como El precio justo o Got Talent Argentina, ambos de la factoría Telefe. “Si querés hacer un programa de entretenimientos y te dicen que lo vas a hacer con Lizy (Tagliani), es lo mejor que te puede pasar. Sabía cómo era ella, muy transparente, por lo tanto, estoy seguro que me voy a divertir mucho a su lado, congeniamos rápidamente”, sostiene el conductor. “Seremos los Pimpinela de los domingos”, arremete ella.

La fórmula de Rozín

Roles definidos. Lizy Tagliani aportará su desopilante personalidad ante Diego Leuco, quien el año pasado demostró su habilidad para estar al frente de La peña de morfi manuel cascallar

El equipo de la actual temporada de La peña de morfi se completa con el chef Santiago Giorgini, los humoristas Nazareno Mottola, Pichu Straneo y Marcelo Ruíz Díaz; el periodista deportivo Ariel Rodríguez; y el trío musical Dos más Uno. Este año se sumarán la cocinera Felicitas Pizarro y El stream de La peña con Eleonora Pérez Caressi, Rodrigo Cascón y Mariale Mroue. Como siempre, la locución estará a cargo de Eugenia Quibel, última pareja de Rozín. Para este domingo, se anunciaron los shows en vivo de Luciano Pereyra, Luck Ra, La K´onga junto a Nahuel Pennisi y Los 4 de Córdoba. Además, habrá entrevistas a Las Trillizas de Oro y Nancy Dupláa.

Gerardo Rozín fue el ideólogo de esta receta con ingredientes variopintos cuya mezcla podría haber sido incompatible, pero resultó eficaz. Música en vivo con las presentaciones de grandes intérpretes que recuerdan a aquellos sets de Badía y compañía y recetas de cocina que retoman una extendida tradición desde el pionero Buenas tardes, mucho gusto. Todo en un formato larga duración hoy extinto de nuestra televisión, al que se le suma entrevistas, humor y deportes.

-¿Cómo será La peña de morfi 2024?

Tagliani: -Diego (Leuco) me presentará al comienzo, yo seguiré sola durante las cinco horas y él volverá a aparecer en el final. Será como un homenaje a mí, todos los artistas llegarán para rendirme tributo.

Leuco: -Se lo merece.

Lizy Tagliani no para. Su propio stand up emerge a cada momento. Su compañero no se queda atrás, la celebra y aporta lo suyo.

-No me respondieron.

Leuco: -La identidad del programa está clara, respetaremos sus tradiciones, pero con nuestra forma de hacerlo. Yo tenía muy buena onda con Gerardo (Rozín) y, más de una vez, le comenté que me encantaba La peña... Mantendremos su impronta, desde su amor por el folclore hasta por que se vea abundante y rica la comida que se prepara.

Tagliani: -Él sentó las bases de los tiempos, acá nadie te corre; cada artista que viene es respetado, tiene su momento, no se trata que pasen nombres alocadamente.

Leuco: -Fito Páez definió al formato como “la casa de la música” y así seguirá siendo.

Rozín, con espíritu futbolero rosarino, se mandó un cortito y al pie y concretó un gol de media cancha con este programa que, generalmente, lidera todas sus franjas horarias en medio de la aridez de una grilla televisiva que impacta por la falta de propuestas creativas y buenas producciones. No es poco mérito para una señal líder como Telefe sostener en el aire este producto de calidad insoslayable. Enhorabuena.

Gerardo Rozín en su última emisión al frente de La peña de morfi en diciembre de 2021

Trascender todo

La peña de morfi se sobrepuso a la muerte prematura de su creador , acontecida en marzo de 2022; superó el escándalo que merodeó en torno a Jey Mammon , su conductor durante poco más de un año y desvinculado a comienzos de la temporada pasada; y no se empantanó ante los trascendidos referidos a la vida personal de Jésica Cirio , su histórica coconductora -exesposa del político Martín Insaurralde- quien ya no será de la partida.

-¿Es un desafío complejo superar todas esas vicisitudes y seguir sosteniendo la identidad amorosa del formato?

Tagliani: -No es un peso. Pienso en el presente, no miro para atrás ni para adelante. Lo que hizo Gerardo (Rozín) es como esas propiedades que se ofrecen para alquiler temporario, que cuentan con todo el confort, y sus inquilinos van pasando de manera indistinta. Es un lugar en el mundo, donde las piezas que lo componen pueden variar, pero jamás el producto final. El único peso es cuidarle el programa a Gerardo.

Leuco: -Creo que ser genuinos y hacer el programa con verdad es una de las claves. Además, hay un gran esfuerzo detrás, es muy complejo que toquen tantos artistas en vivo, se trata de un despliegue que no se ve en este momento de la televisión.

-En tu caso Diego, ¿tampoco es un peso trascender los problemas por los que atravesó el ciclo?

Leuco: -Para nada, los argentinos aman este programa, así que no es un peso, sino una linda responsabilidad. Mencionás momentos complicados que vivió gente que trabajó acá, pero son muchos más los momentos maravillosos . Hacer La peña de morfi es estar en un programa bendito , por otra parte, en cualquier ciclo que dura tanto tiempo en el aire, algo siempre va a pasar.

Tagliani: -Coincido, estamos en un programa bendito .

La peña de morfi se extenderá por más de cinco horas, recuperando la antigua tradición de programas ómnibus del fin de semana con los que siempre contó la televisión argentina manuel cascallar

Ser conocidos

-¿Qué es lo más complejo de ser una figura pública?

Tagliani: -A mí me fascina que me reconozcan, podría no trabajar e, igualmente, ser famosa. Si salgo de la radio y hay un periodista apostado en la puerta que no viene a entrevistarme a mí, soy capaz de pedirle una nota, aunque después no la pase. Si me están haciendo una entrevista y veo que me quieren cortar porque llegó Susana Giménez, le digo al periodista que tengo algo más para contarle.

-En tu caso Diego, ¿cómo te llevás con la vida pública?

Leuco: -La gente siempre se acerca con muy buena onda. Es muy lindo el reconocimiento, es la consecuencia del trabajo que uno hace.

-¿Sucedía lo mismo cuando abordabas contenidos políticos?

Leuco: -Sí, jamás pasé un mal momento, a pesar de los temas hostiles que se podían tocar. Hoy estoy en tres medios y les hablo a públicos muy diversos, pero todos siempre han sido muy cordiales conmigo. Es más, cuando se acercan, ya sé cuál de todos los programas que hago es el que consumen.

-Más allá de la gente, el medio suele ser hostil.

Leuco: - Muchas veces se dicen cosas de uno que no son verdad. No hablo de las redes, que se basan en el anonimato y no las tengo en cuenta, sino en los colegas que pueden llegar a comentar algo infundado y uno hubiese preferido que levantasen el teléfono para consultar de primera mano. Hay que acostumbrarse, es parte del trabajo. Como decía Sigmund Freud, hay que aplicar una “sana resignación”, pero el balance es a favor, soy muy feliz.

Tagliani: -Yo los llamo si dicen algo sobre mí que no es cierto.

Leuco: -Es una opción muy válida. De hecho, cuando era más chico solía enojarme más, saltar, ahora ya no.

Tagliani: -Yo prefiero que me apedreen en la plaza por mi boca y no por la boca de los demás. Mi mamá siempre me decía, “cuando tengas alguna duda sobre algo, vení y preguntame, no te dejes llevar por lo que escuchás en el almacén”.

Simpática y carismática, Lizy Tagliani llevará su esencia espontánea al programa, al igual que lo hace en la radio y en el teatro manuel cascallar

Tagliani se crio en el Conurbano sur, en una zona extremadamente pobre. Cuando su madre la llamaba para cenar, muchas veces, el menú consistía en un pedazo de pan con aceite o salsa, una ración que solo alcanzaba para su hija. Alguna vez, la conductora reconoció que, ya siendo famosa, en los restaurantes más sofisticados o de moda le sirvieron el mismo plato bajo el mote de “brusqueta”: “ Creo que los extremos se tocan, que los ricos y los pobres tienen cosas en común . Salvo lo material, que es bien diferente, los de un extremo no tienen nada para perder y los del otro sienten que tienen la impunidad de jamás perder nada”.

Ante el comentario de su compañera, Leuco recuerda: “Escuché decirle a Mayra Arena que, al salir con un chico de buena posición, ella fingía no pertenecer a la villa y el muchacho no provenir de una clase acomodada; ambos se enteraron mucho más tarde de la realidad del otro, ya que la ocultaban por vergüenza, siendo tan distinta en cada caso”.

Así como Tagliani se casó en marzo del año pasado con Sebastián Nebot; Leuco, luego de su noviazgo con la periodista Sofía Martínez se encuentra sin pareja o al menos eso es lo que confiesa: “Estoy soltero, súper bien, aunque siempre con un tiempo disponible para el ocio y, cuando llegue, para dedicárselo a la pareja”.

Luego de hacer periodismo político, Diego Leuco decidió dar un vuelco en su carrera y desarrollar su vocación como conductor de formatos de entretenimientos e interés general manuel cascallar

-¿Está latente la maternidad y la paternidad como objetivos?

Tagliani y Leuco: -¡No nos está saliendo, estamos con algún problema!

Estallan en una carcajada y luego cada uno aclara su posición sobre el tema. Tagliani y su esposo están en lista de espera con todos los papeles aprobados para poder adoptar : “Mi objetivo es acompañar el crecimiento de alguien, no siento la necesidad de ser la mamá que sale en las revistas. Si por mí fuera, que me llame ´tía´ o ´Lizy´, no pasa por el mote, pero sí busco ser una columna importante en el crecimiento de esa persona que va a llegar. Es una presión muy grande para un chico en estado de adoptabilidad, ya que no siempre la palabra ´mamá´ tiene, para ellos, el mismo significado. Para estos chicos es un proceso amigarse con esa palabra, por eso, no me parece lógico decirles, ni bien llegan a tu vida, ´soy tu mamá´ , creo que son decisiones que toma la criatura, no hay que imponer nada”.

Leuco, por su parte, reconoce que le “ encanta la idea de la paternidad ”: “Estoy muy convencido que quiero armar una familia, tener hijos, pero también siempre supe que, a la hora de convertirme en padre, quería tener una estabilidad laboral, algo que sucedió en el último tiempo”.

Destinos

“Creo en las señales y en las energías. A lo largo de mi vida me he encontrado en lugares en los que nunca soñé estar. En el caso de Diego, el otro día me contó algo que explica por qué está acá”, adelanta Tagliani con no poco misterio y cierta indiscreción.

-¿A qué se refiere Lizy?

Leuco: -Si bien tuve siempre muy buen vínculo con Gerardo (Rozín), nunca fuimos amigos, no éramos íntimos, no conocíamos detalles de la vida del otro. Esto lo remarco porque ahora vivo en un departamento que había sido de él, pero me mudé ahí sin saberlo . Y, ya viviendo en esa casa, me llegó la propuesta para estar en La peña... Se puede creer más o menos, pero son señales. Tenía que ser.

-¿A quiénes les consultan cuando tienen que tomar una decisión?

Tagliani: -Desde hace unos años, todo lo hablo con Gustavo Yankelevich, somo socios, tenemos un vínculo muy fuerte; aunque soy muy intuitiva, me organicé sola muchos años.

-¿No le consultás a tu marido?

Tagliani: -Sí, pero en función de la organización de nuestra vida.

-¿En tu caso, Diego?

Leuco: -Hablo mucho con mi viejo (el periodista Alfredo Leuco), tenemos una relación bárbara. Y también con varios amigos del medio que me pueden entender.

Tagliani tuvo su primer acercamiento al medio siendo peluquera de figuras famosas. Rápidamente, su simpatía la llevó a convertirse en una artista convocada en las discos y bares para realizar sus monólogos, hasta que logró insertarse en el mundo mainstream. Leuco se inició a los 19 años en la prensa gráfica, continuando la posta periodística de su padre. Ambos no desoyeron sus voces interiores, la llama de sus vocaciones.

“Me gusta el cambio y buscar lo nuevo, los desafíos. Amo el periodismo, pero siempre supe que lo mío era el entretenimiento, me considero conductor y productor de este género, que también puede incluir lo periodístico”, reconoce él.

-El medio suele encasillar. En tu caso, te permitió moverte en diversas aguas...

Leuco: -A tal punto que llegué a hacer un programa totalmente descontracturado en las mañanas de Luzu y, por las noches, estar en Telenoche.

-Dada la realidad nacional, correrte del noticiero te habrá redundado en una tranquilidad mayor.

Leuco: -Cuando se está en el trajín de ese trabajo, pensás que no afecta, pero, cuando lo dejás, te das cuenta que no es así. Hablar de crímenes todos los días te carga de una energía muy fuerte, por eso, cuando das un paso al costado, te oxigena.

-Lizy, vos también has transitado diversos espacios.

Lizy Tagliani: -Hice teatro, telenovelas, conducción de televisión, sigo en la radio y estudio en la Facultad de Derecho.

-No te falta nada.

Tagliani: -Vivir te hace entender lo que está sucediendo, nadie es extraño a lo que pasa y eso se ve en lo que cada uno hace, más allá del tipo de programas. No estoy alejada de otras realidades. De hecho, mis tías viven con las carencias que tuvo mi madre. Por eso, mi vida no es muy alejada a lo que te puede contar un noticiero. Que me maneje con humor, no quiere decir que no forme parte de una realidad.

Leuco: -En momentos como el actual, la gente agradece el humor, por eso el público adhiere a Lizy (Tagliani).

Tagliani: -Más allá de la realidad nacional, el humor también ayuda para transitar un problema de salud o de soledad, por eso vamos a acompañar esas realidades desde el programa.

Para agendar

* La peña de morfi, desde este domingo, a las 12 por Telefe.

* Lizy Tagliani, además, conduce Arriba bebé, de lunes a viernes, a las 6, por Pop Radio y estrenará su unipersonal en el teatro Premier durante el mes de mayo con producción de Gustavo Yankelevich.

* Diego Leuco conduce Antes que nadie, lunes a viernes, a las 8, por el canal de streaming Luzu y Diego a la tarde, de lunes a viernes, a las 17, por radio Mitre.