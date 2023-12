Telefe confirmó la continuidad de Diego Leuco en la conducción, pero aún quedan dudas sobre la presencia de Jésica Cirio en la próxima temporada; historia y presente de una idea que recupera la mejor tradición de la televisión abierta

Pablo Mascareño Para LA NACION

El domingo 17 finalizó el ciclo 2023 de La peña de morfi, el espacio musical y gastronómico -que también cuenta con humor, entrevistas a famosos e información deportiva- que ocupa, desde el mediodía y durante más de cinco horas, la grilla dominical de Telefe. A esta altura del partido, podría decirse que se trata de uno de los “clásicos” del canal, ya que lleva varios años en el aire.

El cierre de la actual temporada significa la conclusión de un año complejo para el programa , que, luego del prematuro fallecimiento de su conductor Gerardo Rozín, ocurrido en marzo de 2022, se vio afectado por una serie de graves infortunios como los escándalos en torno a las figuras de Jey Mammon -quien desde el año pasado reemplazaba a Rozín- y de Jésica Cirio , coconductora histórica del programa.

A pesar de los vaivenes, La peña de morfi conservó su público , generalmente liderando el rating de cada una de sus franjas horarias, aunque eltrece, más de una vez, logró acercársele con la exhibición de películas de archivo. Menos riesgosa fue la llegada de Almorzando con Juana, con Juana Viale, formato que suele medir por debajo de los números de Telefe.

Esa buena respuesta de público de La peña de morfi llevó a Telefe a confirmar que el año próximo se estrenará una nueva temporada del ciclo que se emite en vivo desde los estudios que el canal posee en Martínez.

La pregunta del millón es si se mantendrá la dupla de conductores integrada por Diego Leuco y Jésica Cirio. Oficialmente, Telefe confirmó la continuidad de Leuco en ese rol , pero evitó dar precisiones sobre qué sucederá con su compañera. ¿Nuevo escándalo en torno al programa?

El gran dolor

Hasta diciembre de 2021, Gerardo Rozín condujo La peña de morfi. Pocos días antes de finalizar aquella temporada dio una última entrevista gráfica, eligiendo a LA NACION, donde expresó su deseo de arrancar en marzo de 2022 un nuevo año de su gran creación televisiva. E l conductor estaba gravemente enfermo y dejó grabado, a modo de legado, una conmovedora canción de despedida titulada “Me voy quedando”, grabada junto a Dos más Uno, la banda de su programa.

Rozín murió el 11 de marzo de 2022, a los 51 años , luego de haber construido una carrera cuidada, que se había iniciado en los medios gráficos de Rosario, su ciudad natal, y aún con mucho para ofrecer. En su legado, no solo figura la saga de “Morfi”. Rozín fue el gran productor periodístico de Sábado Bus -el programa sabatino de Nicolás Repetto- y el responsable de formatos como Esta noche, libros, La pregunta animal o Gracias por venir, gracias por estar.

Tras el fallecimiento de su creador, varios escándalos pusieron en duda la continuidad del ciclo .

Lo impensado

Este año, Jey Mammon condujo solo el inicio de la temporada de La peña de morfi. A mediados de marzo, Lucas Benvenuto apeló a los medios de comunicación para acusar al animador de haber abus ado sexualmente de él cuando era menor , noticia que sacudió a la opinión pública.

Inmediatamente, el canal decidió apartar a Jey Mammon de La peña de morfi . En Telefe Noticias se leyó el comunicado oficial del canal donde, en varios tramos, mostraba su posición férrea en torno al tema. “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi , concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal ”, decía aquel comunicado.

El documento, leído por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, también remarcaba que “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”. Previamente, también se había leído el descargo que Jey Mammon había hecho en sus redes sociales.

Estaba claro que el canal no asumiría el costo público que la denuncia contra Jey Mammon podría tener en la reputación de la señal. Se trataba de un caso que había prescripto para la Justicia , ya que había sucedido varios años atrás y del que el Telefe tomaba distancia, aunque no hacía oídos sordos a las declaraciones públicas de Benvenuto y su relato de cómo se habían dado los hechos.

Lo que siguió fue la búsqueda desesperada de Telefe por encontrar el nombre de la persona que podría tomar la posta de la conducción de uno de sus formatos más exitosos. En pocas horas, el nombre de Georgina Barbarossa, talento de las mañanas del canal, fue el elegido para acompañar a Jésica Cirio durante la emisión del domingo 26 de marzo. Barbarossa reunía mucho de los tópicos que requería la conducción del programa, como la empatía con el público familiar, el conocimiento del mundo artístico y cierto rasgo de “mujer campechana”, que dialoga muy bien con el formato.

Con buen tino, se evitó que la actriz se refiriese al tema en el arranque, dejando en manos de la histórica conductora una breve reflexión en torno al tema. En su breve alocución, Cirio destacó el perfil y los valores del programa creado por Rozín y la consternación que embargaba a todo el equipo .

Mientras Georgina Barbarossa se afianzaba en su rol -salió “al toro” y no decepcionó- se barajaron otros nombres para formar parte del espacio. La figura más mencionada fue Soledad Pastorutti, quien ya había hecho algún reemplazo en este ciclo en el que también ofreció cada año su arte como cantante. “La Sole” no aceptó el convite, ya que se encontraba abocada al lanzamiento de Natural, su último disco de estudio y, seguramente, por no querer verse involucrada en una situación reñida con el espíritu familiar de su carrera.

Pasaron algunos meses, ya con la certeza que Jey Mammon seguiría legalmente vinculado al canal, pero sin aparecer en cámara, y con una Georgina Barbarossa muy afianzada en su rol, aunque con cierta sobreexposición, dado que, de lunes a viernes, lidera la primera mañana del canal con el magazine A la Barbarossa, algo que no beneficiaba ni a los programas ni a la propia figura. Por otra parte, una intervención quirúrgica menor la sacaría de la cancha de juego de manera obligada.

Nuevamente, había que encontrar un nombre para liderar el ciclo. El domingo 3 de septiembre Diego Leuco, ya desvinculado de Telenoche (eltrece) y enfocado en el streaming y en su ciclo de radio Mitre, debutó como conductor de La peña de morfi , un papel que dialoga muy bien con las expectativas que Leuco tiene sobre este momento de su carrera, más vinculado a la animación.

La decisión de Telefe fue la correcta. Desde el vamos, Leuco mostró la ductilidad para estar al frente de un formato de compleja realización . Su desafío fue mayúsculo ya que se sumaba a un programa “golpeado” por el “escándalo del año” y debía imprimirle su impronta a un ciclo con identidad ya muy definida. Aportar lo suyo sin querer cambiar aquellos tópicos que sostienen el éxito. Todo salió bien. Incluso, en términos de rating.

La política metió la cola

A menos de un mes del debut de Diego Leuco, otro escándalo sacudió al programa. El sábado 30 de septiembre, la modelo Sofía Clerici mostraba en sus redes sociales fotos de un viaje realizado a Marbella, donde se la veía acompañada a bordo de un lujoso yate por Martín Insaurralde , funcionario de la provincia de Buenos Aires y exmarido de Jésica Cirio . Ambos serían investigados por la Justicia, ya que ella habría recibido una suma millonaria en dólares por la división de bienes conyugales .

El domingo 8 de octubre, con Diego Leuco ausente de La peña de morfi por compromisos asumidos con anterioridad, fue Georgina Barbarossa quien tomó, nuevamente, la posta del ciclo. En uno de los tramos de la emisión, se dispuso que la actriz entrevistase a Jésica Cirio, una situación a todas luces muy incómoda para ambas.

Barbarossa no se guardó nada, acaso motivada por las autoridades del canal que comenzarían a “soltarle la mano” a Cirio . La modelo desmintió haber recibido veinte millones de dólares por su divorcio de Martín Insaurralde y se impacientó cuando Barbarossa le consultó sobre las actividades de su exesposo.

Previamente, el viernes 6 de octubre, Jésica Cirio fue entrevistada por el staff de El noticiero de la gente, el espacio informativo de los mediodías de Telefe.

A pesar del escándalo, Jésica Cirio continuó al frente de La peña de morfi hasta la última emisión en vivo, el domingo 17 de este mes. Hoy, su continuidad en el programa es un enigma . En el canal solo se da como un hecho que Diego Leuco seguirá formando parte del programa, pero sin información en torno a la modelo y empresaria, elegida por Gerardo Rozín.

Haciendo historia

El 7 de marzo de 2016 se emitió el primer programa de La peña de morfi, una suerte de continuación del exitoso Morfi, todos a la mesa que venía ocupando con éxito la tira diaria matutina de Telefe.

Morfi, todos a la mesa había comenzado en junio de 2015 y, a lo largo de cinco temporadas contó con la conducción inicial de Gerardo Rozín y Carina Zampini. A lo largo del tiempo, también fueron de la partida Zaira Nara, Damián de Santo y el Chino Leunis, entre otros comunicadores.

Tanto Morfi, todos a la mesa como La peña de morfi fueron creados por Gerardo Rozín, quien se había iniciado en los medios gráficos y en las radios de su Rosario natal. A lo largo de su trayectoria en las grandes ligas televisivas aglutinó en los formatos de su creación algunos de los intereses que más lo definían: contenidos familiares, exaltación de lo telúrico, apoyo y difusión del trabajo de los músicos y muy buenas entrevistas a celebridades, un gran cóctel apto para todo público y de gran factura artística.

Acaso Rozín haya sido el continuador de una estirpe de animadores y entretenedores exquisitos, con buena cultura general en sus saberes, como Nicolás “Pipo” Mancera, Juan Carlos Mareco y Juan Alberto Badía, entre muchos otros. Indudablemente, una estirpe que hoy no abunda.

La peña de morfi recuperó la esencia de Badía y Compañía, la tradición folklórica de Argentinísima y hasta los tópicos de la cocina pantagruélica de Buenas tardes, mucho gusto. Rozín logró que ingredientes, que podrían conformar una receta de sabores contrapuestos, tuviesen el mejor sabor.

El rosarino siempre se supo rodear de buenos profesionales, algo que sigue sucediendo con los cocineros Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón y Mirta Carabajal; el periodista deportivo Ariel Rodríguez y los humoristas Pichu Straneo, Nazareno Móttola y el Mago Black.

El domingo 17 La peña de morfi midió 3,8 puntos, alcanzó un techo de 5,5 puntos y en cada una de sus franjas lideró la audiencia , manteniendo el rendimiento de todo el año, demostrando la fidelización de un público que apuesta por el formato, más allá de las contrariedades de sus conductores. Al igual que lo sucedido ayer, el próximo domingo 31 el ciclo ofrecerá un compilado de sus mejores momentos.

La peña de morfi es una gran fórmula que no merece empañarse con los escándalos personales de algunos de los integrantes de su staff. El programa es uno de esos pocos espacios imprescindibles que enaltecen la pantalla de una alicaída televisión abierta. Acaso por eso, es más que loable la decisión de Telefe de defenderlo a capa y espada.