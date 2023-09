escuchar

Este domingo a las 11:30, Diego Leuco debutó como conductor invitado en La Peña de Morfi (Telefe), en reemplazo de Georgina Barbarossa, que debió ausentarse del programa a causa de una intervención quirúrgica en la rodilla, de la que ya se está recuperando . “Estoy muy contento de estar acá. Esperamos estar a la altura, ustedes me ayudarán” , dijo el flamante conductor apenas puso un pie en el estudio.

A la cabeza de La Peña estuvieron la conductora Jésica Cirio y el flamante conductor que cumplirá ese rol a partir de hoy: Diego Leuco. ADRIAN DIAZ BERNINI

Leuco se mostró muy entusiasmado con la oportunidad de presidir el programa y agregó, en el inicio del envío: “Hay un recontra equipo”. “Hoy tenemos un programa espectacular, como siempre”, destacó simpático. Televidentes y seguidores del ciclo le dieron una cálida bienvenida y publicaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Tanto la producción como sus compañeros se encargaron de recibirlo dentro de un clima festivo: a los abrazos del equipo se le sumaron de fondo algunos gritos, como “Bienvenido, querido” o “¡Vamos Leuco!”.

Cuando tomó la palabra, el hijo de Alfredo Leuco aprovechó para enviarle un saludo a la conductora que estuvo al frente de La Peña de Morfi hasta el domingo pasado, Georgina Barbarossa: “Un beso a Georgi, que me escribió un mensajito temprano. Me dijo que estaba mirando”. “Sí, se está recuperando. La queremos un montón”, añadió Cirio.

En un clima festivo, con todo el elenco del programa ya en escena, hubo abrazos de bienvenida para el periodista ADRIAN DIAZ BERNINI

La incorporación de Diego Leuco, quien hasta este verano conducía Telenoche junto a Luciana Geuna, fue toda una sorpresa. Tras su salida de la pantalla chica, el periodista había anunciado que no estaba en sus planes volver a hacer televisión abierta por este año y que pensaba dedicarse exclusivamente a los contenidos de streaming. A la fecha, integra el equipo de Antes que nadie, un contenido descontracturado que transmite la plataforma Luzu TV de lunes a viernes de 8 a 10 y conduce de 16 a 17 en Mitre Diego a la tarde, en el que busca salir del formato clásico de la AM con entrevistas a personalidades fuera de la política. Pero, al parecer, el clásico magazine musical lo impulsó a cambiar de opinión y a volver a la televisión.

La Peña de este domingo contó con Los Palmeras, Callejero Fino, Jorge Rojas, Los de Imaguaré y Miguel “Conejito” Alejandro. ADRIAN DIAZ BERNINI

Para su estreno en el programa, la producción diseñó una emisión repleta de música, cocina e invitados especiales. Una de las grandes apuestas de la jornada fue el show del cantante de 28 años Callejero Fino, que visitó La Peña de Morfi por primera vez. Además, participaron Los Palmeras, Jorge Rojas, Los de Imaguaré y Miguel “Conejito” Alejandro.

Diego Leuco, en su debut en La peña de morfi ADRIAN DIAZ BERNINI

“Un amor. Me encanta”, expresó Georgina sobre el hijo de Alfredo Leuco, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) la semana pasada. Cuando fue consultada sobre su regreso al programa y la posibilidad de que el periodista quede de manera permanente en la conducción del ciclo, Barbarossa -sin entrar en polémica- remarcó que no dejará su lugar, pero manifestó que no tiene problema en convivir con el periodista: “Yo voy a volver, pero si se quiere quedar, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, re buena onda”. La actriz asumió el puesto en reemplazo de Jey Mammon, tras la denuncia de abuso sexual en su contra, quien había tomado la conducción tras la muerte de Gerardo Rozín.

LA NACION

Temas La peña de morfi