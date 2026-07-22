Llega Generación, el festival que reúne a los principales streamers y creadores de contenido con sus comunidades cara a cara

El mundo del streaming y de los creadores de contenido tendrá, por primera vez, su gran festival fuera de la pantalla. Del 11 al 13 de diciembre próximo, BA Ferial (ex-Costa Salguero) será escenario de Generación, una propuesta que, a lo largo de tres jornadas, reunirá con sus comunidades a los referentes digitales más importantes del mundo hispanohablante. Con un line up encabezado por Rubius, que regresará a la Argentina después de más de diez años, las entradas podrán adquirirse a partir del 29 de julio próximo a través de BA Ferial.

La iniciativa busca trasladar al mundo real la experiencia del consumo digital. Así, el público se encontrará cara a cara con sus ídolos y podrá elegir entre contenidos y shows exclusivos distribuidos en distintos escenarios, entrevistas, encuentros y formatos especialmente diseñados para el festival.

El streamer español conocido como Rubius regresará a la Argentina tras más de una década de su última visita

Además de Rubius, los primeros confirmados al megaevento son Angie Velasco, Coscu, Farid Dieck, GRefG, Hi Clavero, Ian Lucas, Jordi Wild, La Gula, Margelita (Ángela Torres y Marcos Giles), Nil Ojeda, Robleis, Spreen, TheDonato, Top Globales, Tribunero y Yolo Aventuras. La convocatoria incluye a más de 75 streamers y creadores de contenido que participarán en más de 45 shows, los cuales serán develados en las próximas semanas.

Entradas on-demand

Bajo el concepto “elegí cómo vivirlo”, Generación ofrece una experiencia de compra innovadora y personalizada para que cada asistente decida de manera flexible qué quiere ver: si asistir a un único show, combinar varios, acceder a un escenario completo, vivir una sola jornada o disfrutar del festival en su totalidad.

Así, las opciones disponibles variarán entre Festival Pass (acceso a los 3 días), Day Pass (un solo día), Stage Pass (para vivir un escenario en particular) o entradas individuales por show. Se podrán combinar los distintos tipos de propuestas en una sola compra.

La preventa comenzará el miércoles 29 de julio a las 10 y será en exclusiva para los clientes Visa del Banco Santander. En tanto, la venta general empezará el viernes 31, a las 10, también a través de entradas.baferial.com. Quienes adquieran sus tickets con tarjeta de crédito Santander Visa tendrán el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

El anuncio de Spreen

El festival Generación, que cuenta con la producción y la comercialización de LA NACION y OLGA, fue presentado hoy de manera oficial en La Casa de Madrid, el espacio que el streamer argentino Spreen tiene en España, junto a otros creadores de contenido en la previa a La Velada del Año, el evento que organiza Ibai Llanos y que concentra a diferentes figuras del streaming, cuya sexta edición será este sábado 25 en el Estadio la Cartuja, en Sevilla.

Allí, a través de una acción en vivo, Spreen reveló junto a Carrera y Luck Ra quiénes son los primeros confirmados para integrar el festival y sorprendió al anunciar la presencia de Rubius, una visita muy esperada por sus fanáticos argentinos que promete convertirse en uno de los momentos más destacados de la propuesta.