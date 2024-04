Lorena Paola contó por qué se sumó a OnlyFans y habló sobre el amor que reencontró 30 años después

Escuchar

Lorena Paola siempre fue muy inquieta . Multifacética, como se define ella. Canta, baila, es actriz, tarotista e instructora fitness. Pero, además, ahora tiene un perfil en la plataforma OnlyFans , de contenido erótico. Lejos de haberse sumado por falta de trabajo, Lorena Paola le contó a LA NACIÓN que lo hizo porque se lo pidieron sus seguidores, la convocaron y ella se preguntó “por qué no”. Y aclaró: “No es nada explícito, juego un poco, más que nada para divertirnos y obviamente se factura”.

Lolo, como le gusta que la llamen, no perdió la frescura de la nena que a los 6 años ganó Festilindo, representó a nuestro país en Puerto Rico y también ganó. Después se lució en ficciones como Crecer con papá. Pelito, De carne somos, las comedias de Darío Vittori, entre otras. “Muchos me recuerdan como la nena regordeta, pero eso fue hace mucho tiempo porque ya de adolescente bajé de peso, me formé como instructora fitness y entreno, como sano, no fumo, no tomo. Si me descuido, bajo rápidamente de peso porque soy muy eléctrica”, asegura la actriz.

-Muchas famosas se sumaron a la plataforma porque es una manera de ganar plata, ¿no fue eso lo que te motivó?

-Estoy llena de trabajo y además le agregamos esto... (risas). Mi mamá, que siempre me apoyó y está al pie del cañón, me dijo: ‘¿Cómo no lo vas a hacer? Aprovechá’. Soy multifacética. Estoy feliz con Crónica TV todos los fines de semana con El run run del espectáculo y ya vamos por la sexta temporada. Tengo mi propio programa en radio en Amep, los jueves de 21 a 23, en vivo y se puede ver por streaming. Además, estoy feliz con el workshop de comedia musical que damos con un amigo por todo el país y tenemos mucha convocatoria. Y en los ratos libres le metemos OnlyFans a pedido de mis seguidores, que me apoyan desde mis 6 años.

-¿Cómo es el feedback con tus seguidores?

-Muy bien, hasta las mujeres también se coparon, tanto que se empezaron a motivar y me mandan mensajes privados preguntándome cómo hacerse un OnlyFans ellas. En mi Instagram siempre me caracterizo por motivar desde todos los lugares y en este caso parece que también sirve para eso...

-¿Tuviste dudas cuando te convocaron de la plataforma?

-Me venían insistiendo y me divertía. Me convencieron y dije ‘¿por qué no?’ En este momento está buenísimo porque es otro desafío y parafraseando un poco a John Fitzgerald Kennedy, ¿si no es ahora cuándo, si no somos nosotros, quién? Así que estamos a full y mis seguidores están contentos.

"En este momento está buenísimo porque es otro desafío", expresó Lorena Paola sobre su ingreso a la plataforma OnlyFans Gentileza Lorena Paola

-¿Qué dijo tu novio?

-No es del medio, es arquitecto, perfil bajo, pero sabe que está al lado mío y me acompaña, me motiva, me hace más fácil todo, me desenrosca. Yo soy muy polvorita y hago todo con mucha pasión y Pablo me baja, me calma, me da esa paz que me hace falta en la vorágine. Me ayuda a avanzar, a no quedarme y me hace disfrutar. Tenemos una relación hermosa. Una de sus hijas, Shannon, que es una bomba, estudia comunicación y es supertalentosa, está trabajando conmigo en la radio.

-¿Cómo se conocieron?

-Nos conocimos hace 30 años en la cancha de Vélez porque los dos somos hinchas de Vélez. Salimos como un año, tuvimos una relación muy linda, después pasó la vida y nos reencontramos por Instagram hace un año. No nos separamos más . Somos dos sagitarianos muy inquietos, que disfrutamos de la vida y nos complementamos bien. Me hace feliz, el destino... Nos gusta viajar, hace poco estuvimos en Europa, recorrimos un montón y cada tanto hacemos escapaditas. Es una historia de amor de telenovela . Fue mi primer amor y espero que sea el último.

"Como buena sagitariana voy a estar a favor de todo lo que escandalice a los hipócritas", asegura Lorena Paola Gentileza Lorena Paola

-¿Y qué dice tu hijo Luka? ¿Le gusta que tengas una cuenta en una plataforma erótica?

-Luka, que tiene 25 años, también me apoya. Es un fenómeno. Solo se vive una vez. Y como buena sagitariana voy a estar a favor de todo lo que escandalice a los hipócritas. Soy una privilegiada y la verdad es que es un momento en que estoy trabajando de mucho. Yo siempre sumo. Además, tengo una hermosa relación con mis seguidores. En mis redes me gusta motivar, compartir lindos momentos. Nada de peleas ni de grietas, eso no se los permito en mi perfil. Hay otras cuentas que son para derrochar odio. A mi perfil lo manejo con alegría y buena onda, como soy yo. No vamos a arreglar en mundo, pero al menos animamos, que no es poca cosa. Para los que quieran suscribirse a mi OnlyFans pueden hacerlo a través de mi Instagram; hay diferentes tarifas. Cada una maneja su perfil como quiere, algunas son más zafadas, otras más tranquis.

