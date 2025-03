Lorenzo De Zuani: entró a Gran hermano empujado por una amiga, no le gustan los conflictos y ahora busca más desafíos

Lorenzo De Zuani fue uno de los últimos eliminados de la casa más famosa de la televisión. A diferencia de muchos de sus compañeros, entró al reality de Telefe empujado por una amiga que le insistió. Poco y nada sabía de Gran hermano aunque ahora entiende que su perfil poco conflictivo lo dejó afuera. En una charla con LA NACIÓN, habló de su vida en Salta y de los cambios que le trajo esta nueva experiencia.

-¿Cómo viviste el mes que estuviste en la casa?

-Fue increíble entrar y confieso que tenía expectativas muy distintas porque mi mirada de Gran hermano era distinta. Pensé que el trato con la gente era de una complejidad diferente, pero me encariñé con todos. La pasé muy bien y en el último tiempo tuve una conexión genuina con mis compañeros. Yo no soy muy conflictivo y no hubiera tenido problemas con nadie. Me costaba votar porque la pasaba bien con todos y sé que eso me jugaba en contra porque sentía que no tenía estrategia y no estaba siendo inteligente en cuanto a con quién estar y con quién no.

-Y a pesar de que hubiera servido que fueras más conflictivo, tu naturaleza es llevarte bien con la gente...

-Y sí... [risas]. A veces me decía “bueno, voy a votar así para sentir que tengo una estrategia”, pero tampoco entendía mucho de estrategias. Hay personalidades muy fuertes en la casa y quizá los perfiles como el mío no garpan tanto. No soy de discutir ni me gustan los chusmeríos y evito los conflictos. Sé que el juego se compone de eso y verlo desde afuera me ayudó a darme cuenta de qué cosas de mi personalidad debería haber potenciado. Creo que pude hacer mucho en poco tiempo, aunque elegí no forzarme.

-¿Te costó entrar a un reality en el que ya estaban jugando desde hacía dos meses?

-Siento que me costó. Siempre cuesta. Me acuerdo de que las primeras noches me acostaba y me preguntaba por qué estaba ahí, para qué había ido, qué necesitaba de eso. Estando adentro, las expectativas que tenés se te nublan un poco y ves cosas muy distintas de las que ves afuera. Pero pude encontrar mi lugar porque desde la primera noche hablé con Debbie y fue un personaje que me cayó muy bien. Costó, pero no fue muy difícil.

-Decías que te preguntabas qué hacías ahí, ¿cuál era tu respuesta?

-Todas las noches trataba de hablarme y concentrarme en por qué estaba ahí. Yo nunca había visto Gran hermano, no conocía el juego. No tenía información, pero acepté el desafío para experimentar y salir de mi zona de confort . Mi amiga y compañera de trabajo me hizo el casting. Quiero probar cosas nuevas y aprovechar oportunidades, y con mucho respeto con las personas que quieren y no entran, deseaba tener la valentía de participar.

-De alguna manera, entraste porque te empujaron...

-[Risas]. Mi compañera, Daniela, me decía que yo tengo el perfil para entrar al reality y me molestaba tanto que un día le dije que sí, que grabara el video y lo subiera; ella llenó todos los datos y se fue dando. Me encantaría que mi vida se forme de un montón de experimentos como este, no quiero quedarme con ganas de nada, quiero vivir al máximo . Y este fue un empujón.

-En la casa tuviste la oportunidad de invitar a alguien a una cena romántica y elegiste a Martina, pero no hubo ni un beso...

-Nos la picanteábamos todo el tiempo, se presentó la oportunidad y la invité. Además, tenía la presión de varios en la casa y me la jugué, pero no hubo ni un beso. Igual me pareció tremendo charlar con ella, me encantó compartir y estuve muy cómodo.

-¿Cómo era tu vida en Salta hasta enero pasado?

-Trabajaba como free lancer en diseño de muebles, en algunos locales. Era un comodín porque me encargaba de redes, estaba de proyectista, hacía logística para potenciar canales de venta, diseñaba. Y estudio diseño industrial; me falta una sola materia. Me gusta mucho mi trabajo y vivo con mis padres; me levanto temprano, me cocino lo que voy a llevar al trabajo, salgo de casa y en la hora del almuerzo, como allá hay horario cortado, voy al gimnasio. Vuelvo a casa a la noche.

-¿Y ahora querés un cambio en tu vida o vas a volver a la rutina de antes?

-Tengo ganas de un cambio. No tengo expectativas, pero quiero aprovechar al máximo las oportunidades que puedan presentarse. Por ahora me voy a quedar un tiempo en Buenos Aires y ver qué pasa.

-¿Conocías Buenos Aires?

-Muy poco. Conocí en el período de castings porque caminé mucho en ese momento. Antes había venido poco.

-¿Y tu familia qué hace en Salta?

-Mi papá es mecánico y mi mamá es técnica en farmacias, pero en la familia de mi papá hay ingenieros y mucha creatividad, así que siempre estamos dibujando algo o tratando de resolver todo lo que tenemos alrededor. Por ese estudio diseño industrial.

-¿Qué te dijo tu familia cuando dijiste que entrabas al reality?

-Al comienzo mis hermanos se rieron y mis padres me pidieron que lo pensara, que la edición de Furia había sido compleja. Y yo les decía que Furia no iba a volver a entrar y volvió... Fue muy gracioso. Estando adentro la pasás bien, nada es tan serio como parece, aunque las emociones se intensifican. Yo trato de tener los pies sobre la tierra y no pelearme por un pedazo de pan o discutir con una señora grande sobre algo que afuera de la casa no sucedería. Estoy seguro de que mi amiga Daniela me va a decir que tendría que haberme mostrado más y potenciarme. Y seguro me puteó en todos los idiomas [risas].

Liliana Podestá Por