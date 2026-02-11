Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida

Fue una de las actrices más requeridas en los ‘70 y 80 y vivió romances intensos que dejaron una profunda huella

Sin imaginar un futuro en los medios, un día Perla Caron fue a buscar trabajo como dibujante en una revista femenina a finales de los ’60 y terminó compartiendo pasarelas con Chunchuna Villafañe y Susana Giménez. Trabajó en cine con Federico Luppi, el Gordo Porcel, Juan Carlos Altavista, Moria Casán. También hizo teatro y fue parte de programas icónicos de nuestra televisión como Los hijos de López, Matrimonios y algo más, Mesa de noticias, Los hermanos Torterolo y tantos más. De perfil bajo, poco hablaba de su vida privada, pero tuvo tres amores que trascendieron porque también eran parte del mundo del espectáculo. Con uno tuvo una separación escandalosa y otra de las historias terminó en tragedia.

Cuando estaba dando sus primeros pasos en televisión conoció al actor y cantante Pablo Danielo, que también estaba dando qué hablar por sus participaciones en Simplemente María y las películas Mi amigo Luis y La sonrisa de mamá. Su verdadero nombre era Pablo Osvaldo Capella, aunque utilizó varios seudónimos como Pablo Fortuna y Pablo Soler. Se casaron en 1970 y fueron padres del único hijo que tuvo Perla, Luis Fernando Lucas Capella, que nació en 1973 y con los años la hizo abuela de Lucas y Valentín. Se separaron sin escándalos.

La boda que terminó en escándalo

Al poco tiempo Perla conoció a Andrés Percivale, que ya era un reconocido periodista y acababa de volver de cubrir el final de la Guerra de Vietnam, para Telenoche. Fue un flechazo. Se casaron con bombos y platillos, pero el matrimonio duró apenas un mes: la separación fue un escándalo e incluyó la publicación cruzada de solicitadas en los principales diarios y revistas de la época. Ambos intentaban contar su postura y las circunstancias sobre la sorprendente ruptura a un mes de la boda. Los dos defendían su honor y exponían su versión de los hechos, lo cual provocó una confusión aún mayor.

Pocos meses después Perla Caron conoció a Miguel Core, un animador que por ese entonces se hizo muy popular conduciendo el ciclo infantil Festilindo. Ella era una solicitada actriz en televisión, teatro y cine. No pudieron pasar por el altar porque Perla ya se había casado con Percivale, pero hicieron una unión simbólica. La relación también fue breve, aunque la separación, esta vez, nada tuvo de polémica.

El gran amor que terminó en tragedia

El gran amor de su vida fue el actor Gianni Lunadei. Se conocieron compartiendo trabajos en televisión y también coincidieron en teatro, en el Lola Membrives. Él se había separado de la madre de sus cuatro hijos, y de tanto compartir charlas y mates en camarines terminaron enamorándose. Varias veces ella contó que el exquisito sentido del humor de Lunadei la resultaba irresistible.

Estuvieron juntos varios años, pero viviendo cada uno en su casa. Recién en 1997 decidieron probar convivencia. "Ella se casó cuatro veces y yo seis. Somos cancheros en el asunto. Estamos un poco los dos con miedo, porque uno se siente, o puede llegar a sentirse, un poco privado de su libertad. Uno está comiendo con el amigo y pensando que si Perla vuelve del Viejo Almacén a la una, uno tiene que llegar un poco antes", afirmaba él por entonces, en una entrevista.

Llevaban juntos un año en la casa que la actriz tenía en Coghlan cuando él decidió quitarse la vida y se disparó una pistola calibre 38, el 17 de junio de 1998.

Por entonces hubo muchos rumores y hasta se dijo que la pareja no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, Caron lo desmintió. También se dijo que Lunadei se encontraba atravesando un cuadro depresivo y que la recesión laboral lo tenía mal. Y es cierto que estuvo varios años sin trabajar y que en el último tiempo lo llamaban para pequeñísimos papeles. La tragedia sumió a Perla Caron en una tristeza de la que le costó muchísimo salir. Al poco tiempo decidió alejarse de los medios, definitivamente.

A lo sucedido se le sumó otra tristeza que arrastraba desde hacía algunos años: la muerte de su padre. Alguna vez, la propia Perla contó lo sucedido en programas de la época: “Mi papá tenía un cáncer agresivo en el recto y como los tratamientos no estaban funcionando, con mi hermana decidimos llevarlo a los médicos filipinos que operaban con las manos. En la desesperación de una enfermedad terminal de un ser querido, uno hace cualquier cosa. Presencié la operación, aunque no estaba cerca, y vi sangre, me mostraron un pedazo de carne y me dijeron que le habían sacado el cáncer. Y vos, que estás desesperada, lo creés. No siguió el tratamiento tradicional y empeoraba día a día. Cuando lo operaron de verdad, ya era tarde”.