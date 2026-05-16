Cannes, en fotos: la elegancia de Javier Bardem, la alegría de John Travolta y el look “extravagante” de Demi Moore
En la quinta jornada de la tradicional muestra, las celebridades brillaron con atuendos glamorosos y también con una pizca de picardía
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