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Cannes, en fotos: la elegancia de Javier Bardem, la alegría de John Travolta y el look “extravagante” de Demi Moore

En la quinta jornada de la tradicional muestra, las celebridades brillaron con atuendos glamorosos y también con una pizca de picardía

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Javier Bardem, Demi Moore y John Travolta
Javier Bardem, Demi Moore y John TravoltaCollage
El Festival de Cannes entregó el viernes una Palma de Oro honorífica a la estrella estadounidense John Travolta, un reconocimiento que no estaba anunciado y tuvo lugar antes del estreno de su primera película como director
El Festival de Cannes entregó el viernes una Palma de Oro honorífica a la estrella estadounidense John Travolta, un reconocimiento que no estaba anunciado y tuvo lugar antes del estreno de su primera película como directorSAMEER AL-DOUMY - AFP
"Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Oscar", dijo el intérprete de Grease al recibir el premio
"Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Oscar", dijo el intérprete de Grease al recibir el premioVALERY HACHE - AFP
El actor de 72 años presentó Ven a volar conmigo. El film cuenta la historia de un niño de ocho años que toma un avión por primera vez para seguir a su madre, actriz, de camino a Hollywood, y es una adaptación de un libro que el propio intérprete publicó en 1997
El actor de 72 años presentó Ven a volar conmigo. El film cuenta la historia de un niño de ocho años que toma un avión por primera vez para seguir a su madre, actriz, de camino a Hollywood, y es una adaptación de un libro que el propio intérprete publicó en 1997SAMEER AL-DOUMY - AFP
Acompañado por su hija, la actriz Ella Bleu, Travolta se mostró muy emocionado por el reconocimiento que le brindó el festival
Acompañado por su hija, la actriz Ella Bleu, Travolta se mostró muy emocionado por el reconocimiento que le brindó el festivalSAMEER AL-DOUMY - AFP
John Travolta y su hija Ella Bleu Travolta posaron cómplices frente a los flashes de Cannes
John Travolta y su hija Ella Bleu Travolta posaron cómplices frente a los flashes de CannesSAMEER AL-DOUMY - AFP
"Este es el proyecto de mi vida. Y todas las personas que aparecieron en la película están sentadas en el público, aquí mismo: mi familia. Y por eso existe esta película y, en realidad, por eso existo yo como artista: por esas personas que están aquí", expresó Travolta sobre su ópera prima
"Este es el proyecto de mi vida. Y todas las personas que aparecieron en la película están sentadas en el público, aquí mismo: mi familia. Y por eso existe esta película y, en realidad, por eso existo yo como artista: por esas personas que están aquí", expresó Travolta sobre su ópera primaSAMEER AL-DOUMY - AFP
Ella Bleu Travolta, en el photocall de Ven a volar conmigo
Ella Bleu Travolta, en el photocall de Ven a volar conmigoScott A Garfitt - Invision
Contada como historia de familia y con la participación del propio Travolta como narrador y de Ella Bleu como azafata, la película tiene como inspiración los recuerdos infantiles del actor y su precoz amor por la aviación
Contada como historia de familia y con la participación del propio Travolta como narrador y de Ella Bleu como azafata, la película tiene como inspiración los recuerdos infantiles del actor y su precoz amor por la aviaciónScott A Garfitt - Invision
Demi Moore optó por un excéntrico vestido fucsia con un moño gigante. En redes sociales, le agradeció a su estilista Brad Goreski por el asesoramiento
Demi Moore optó por un excéntrico vestido fucsia con un moño gigante. En redes sociales, le agradeció a su estilista Brad Goreski por el asesoramientoSAMEER AL-DOUMY - AFP
Moore, de 63 años, se convirtió en la estrella de la alfombra roja con sus aclamados y llamativos looks
Moore, de 63 años, se convirtió en la estrella de la alfombra roja con sus aclamados y llamativos looksSAMEER AL-DOUMY - AFP
Como parte del prestigioso jurado encargado de definir al ganador de la Palma de Oro, Moore asiste diariamente a las proyecciones y eventos oficiales en el Palais des Festivals
Como parte del prestigioso jurado encargado de definir al ganador de la Palma de Oro, Moore asiste diariamente a las proyecciones y eventos oficiales en el Palais des FestivalsOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
Más allá del evidente glamour de la actriz, su aparición en la alfombra roja abrió fuertes debates en redes sociales. Muchos usuarios expresaron preocupación por su pérdida de peso, lo que encendió discusiones sobre la presión estética en Hollywood
Más allá del evidente glamour de la actriz, su aparición en la alfombra roja abrió fuertes debates en redes sociales. Muchos usuarios expresaron preocupación por su pérdida de peso, lo que encendió discusiones sobre la presión estética en HollywoodAndreea Alexandru - Invision
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La actriz rompió las reglas de la alfombra roja y completó su look con zapatillas deportivas. En la foto, canchera, junto al director Quentin Dupieux SAMEER AL-DOUMY - AFP
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Javier Bardem, en la proyección de El ser queridoANTONIN THUILLIER - AFP
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