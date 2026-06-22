Los famosos alentaron a la Selección Argentina: looks, cábalas y un festejo a pura emoción

En un durísimo encuentro contra Austria, la Selección Argentina obtuvo una nueva victoria de la mano de Leo Messi. Tanto en la previa como durante y en el post partido, los famosos alentaron a la Scaloneta y celebraron esta victoria que ya nos deja clasificados para los 16vos de final en esta Copa del Mundo.

Nico Vazquez mirando el partido en pleno vuelo Redes

Tras el primer gol de Messi, Susana Giménez posteó una imagen del Capitán argentino y escribió: "Vamos Argentina!!! Vamos rey" Redes

Camila Galante junto a sus tres hijos haciéndole el aguante a su marido, Leandro Paredes Redes

Marcelo Tinelli en la cancha junto a su hijo Francisco y un amigo Redes

Felipe Colombo posó junto a Copito, la mascota de Vero Lozano que estaba lookeada para la ocasión Redes

En la previa del partido, Carlos Baute dejó en claro por qué equipo hinchaba Redes