Los famosos alentaron a la Selección Argentina: looks, cábalas y un festejo a pura emoción
La Scaloneta venció por 2 a 0 al equipo austríaco y las celebrities mostraron su apoyo y alegría desde sus redes sociales
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LA NACION
En un durísimo encuentro contra Austria, la Selección Argentina obtuvo una nueva victoria de la mano de Leo Messi. Tanto en la previa como durante y en el post partido, los famosos alentaron a la Scaloneta y celebraron esta victoria que ya nos deja clasificados para los 16vos de final en esta Copa del Mundo.
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