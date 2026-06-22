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Los famosos alentaron a la Selección Argentina: looks, cábalas y un festejo a pura emoción

La Scaloneta venció por 2 a 0 al equipo austríaco y las celebrities mostraron su apoyo y alegría desde sus redes sociales

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Nico Vázquez vio el triunfo de la Selección en un avión
Nico Vázquez vio el triunfo de la Selección en un aviónRedes

En un durísimo encuentro contra Austria, la Selección Argentina obtuvo una nueva victoria de la mano de Leo Messi. Tanto en la previa como durante y en el post partido, los famosos alentaron a la Scaloneta y celebraron esta victoria que ya nos deja clasificados para los 16vos de final en esta Copa del Mundo.

Nico Vazquez mirando el partido en pleno vuelo
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Tras el primer gol de Messi, Susana Giménez posteó una imagen del Capitán argentino y escribió: "Vamos Argentina!!! Vamos rey"
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Camila Galante junto a sus tres hijos haciéndole el aguante a su marido, Leandro Paredes
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Marcelo Tinelli en la cancha junto a su hijo Francisco y un amigo
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Felipe Colombo posó junto a Copito, la mascota de Vero Lozano que estaba lookeada para la ocasión
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En la previa del partido, Carlos Baute dejó en claro por qué equipo hinchaba
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"Sos una locura pibe", escribió Griselda Siciliani al repostear una publicación de AFA
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