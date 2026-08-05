El Doctor Daniel López Rosetti desembarca en el Teatro Opera con una novedosa propuesta

Como columnista en televisión, en la radio o a través de sus más de diez libros publicados, Daniel López Rosetti logró convertirse en uno de los divulgadores científicos más respetados de Argentina. Ahora, el reconocido médico decidió sumar una nueva propuesta: el próximo 30 de octubre debutará sobre las tablas en el Teatro Opera con “Recetas para una buena vida”, una novedosa propuesta interactiva con la que busca acercarse de una forma diferente al público.

Daniel López Rosetti trasladará al escenario muchas de las ideas que desarrolló a lo largo de su carrera como médico y divulgador. La obra propone un recorrido por distintos aspectos vinculados con la salud integral, desde el manejo del estrés y el impacto de las emociones hasta la importancia de los vínculos, el bienestar y los hábitos cotidianos que contribuyen a mejorar la calidad de vida. Todo, a través de un formato que combinará explicación, reflexión e intercambio con los espectadores.

Daniel López Rosetti es un reconocido divulgador científico. Ahora, a sus libros, conferencias y apariciones en los medios le suma una obra de teatro Hernán Zenteno

Con un lenguaje accesible y apoyado en conocimientos científicos, el espectáculo buscará transformar conceptos médicos en una experiencia participativa. La puesta, dirigida por Daniel Fernández, incorporará recursos teatrales para acompañar el relato de López Rosetti y para ofrecer una propuesta diferente a la de una conferencia tradicional, en un cruce entre divulgación científica y entretenimiento.

Cómo conseguir las entradas

Recetas para una buena vida tendrá una única función el viernes 30 de octubre, a las 21, en el Teatro Ópera (Corrientes 860, Ciudad de Buenos Aires). Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek. Además, la propuesta fue declarada de Interés por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con el respaldo de la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro, la Fundación Favaloro y la Asociación Médica Argentina.

Quién es Daniel López Rosetti

Médico especialista en clínica médica, cardiólogo y experto en estrés, Daniel López Rosetti se consolidó como uno de los principales referentes de la divulgación científica en la Argentina. A lo largo de su trayectoria combinó la práctica médica con la docencia, la investigación y una intensa actividad en los medios de comunicación, donde desde hace años acerca contenidos sobre salud y bienestar al público general.

Autor de más de diez libros, todos convertidos en éxitos de ventas, construyó una carrera enfocada en explicar de manera sencilla conceptos respaldados por la evidencia científica. Sus trabajos abordan temas como el estrés, las emociones, el sueño, la actividad física, la alimentación, la longevidad y los hábitos saludables, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida.