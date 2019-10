Los famosos despidieron a Silvia Montanari en las redes

Amigos, compañeros y colegas se volcaron a las redes para darle un último adiós a la reconocida actriz

"Te conocí cuando tenía 13 años. Fue amor a primera vista. Nuestras charlas siempre eran tan geniales. Amaba hablar con vos. Te admiraba mucho como actriz. Siempre tan sensible, tan amorosa y graciosa. Me enseñaste mucho sobre la vida y la actuación. Tan linda toda vos", con estas palabras, Florencia Peña despidió a Silvia Montanari, la multifacética y querida actriz. Pero quien personificó a su hija en la exitosa Son de Diez no fue la única que utilizó las redes para brindarle un último adiós a la actriz y para compartir su tristeza por la gran pérdida.