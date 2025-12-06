LA NACION

De la elegancia de Zoe Saldaña y Sydney Sweeney a la felicidad de Miley Cyrus, tras su compromiso con Maxx Morando

Katy Perry y Justin Trudeau ya no se esconden; Lady Gaga, glamorosa en Sidney y Rachel Zegler, muy elegante en Nueva York

Sydney Sweney, Zoe Saldaña y Miley Cyrus deslumbraron con sus looks
Sydney Sweney, Zoe Saldaña y Miley Cyrus deslumbraron con sus looks Grosby / Collage
Zoe Saldaña se distinguió con un elegante diseño negro en el estreno europeo de Avatar: fuego y ceniza, en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París
Zoe Saldaña se distinguió con un elegante diseño negro en el estreno europeo de Avatar: fuego y ceniza, en Boulogne-Billancourt, en las afueras de ParísREX Features/Shutterstock /The G
Rachel Zegler, una de las actrices más elogiadas en sus apariciones en las alfombras rojas, acaparó miradas con un vestido transparente en la fiesta de New York Magazine
Rachel Zegler, una de las actrices más elogiadas en sus apariciones en las alfombras rojas, acaparó miradas con un vestido transparente en la fiesta de New York Magazine REX Features/Shutterstock /The G
¡Lady Gaga está en Australia! La cantante llamó la atención al entrar con porte triunfal al icónico restaurante Mr. Wong’s en Sidney, para cenar con su prometido, Michael Polansky, y un amigo
¡Lady Gaga está en Australia! La cantante llamó la atención al entrar con porte triunfal al icónico restaurante Mr. Wong’s en Sidney, para cenar con su prometido, Michael Polansky, y un amigoMega/The Grosby Group
La chica del momento: Sydney Sweeney cautivó las calles de Nueva York con un vestido mini negro
La chica del momento: Sydney Sweeney cautivó las calles de Nueva York con un vestido mini negroTIDNYC-77
Gwen Stefani fue captada por los paparazzi mientras saludaba a sus fans en Nueva York. La ícono del pop llamó la atención con un diseño moderno y muy femenino
Gwen Stefani fue captada por los paparazzi mientras saludaba a sus fans en Nueva York. La ícono del pop llamó la atención con un diseño moderno y muy femeninoSplash News/The Grosby Group
Entre familia, glamour y rumores de boda, Rihanna llamó la atención en un evento en Miami. Fiel a su estilo, la cantante marcó tendencia con una chaqueta naranja y mostaza, mientras que su pareja A$AP Rocky se paseó con un simpático suéter de Superman
Entre familia, glamour y rumores de boda, Rihanna llamó la atención en un evento en Miami. Fiel a su estilo, la cantante marcó tendencia con una chaqueta naranja y mostaza, mientras que su pareja A$AP Rocky se paseó con un simpático suéter de Superman Backgrid/The Grosby Group
¡Sushi y amor! Katy Perry y Justin Trudeau compartieron su primera imagen juntos en sus redes sociales. La cantante tomó la iniciativa y publicó una serie de postales de Japón, donde actualmente se encuentra con su gira, The Lifetimes Tour, muy bien acompañada por el ex primer ministro de Canadá
¡Sushi y amor! Katy Perry y Justin Trudeau compartieron su primera imagen juntos en sus redes sociales. La cantante tomó la iniciativa y publicó una serie de postales de Japón, donde actualmente se encuentra con su gira, The Lifetimes Tour, muy bien acompañada por el ex primer ministro de Canadá
Olivia Palermo y Nicky Hilton, en la inauguración del Guerlain Wellness Spa en el Waldorf Astoria New York
Olivia Palermo y Nicky Hilton, en la inauguración del Guerlain Wellness Spa en el Waldorf Astoria New YorkREX Features/Shutterstock /The G
¡Feliz! Miley Cyrus hizo una llegada nocturna llena de glamour al estudio de Jimmy Kimmel Live! en Hollywood y mostró con orgullo su impresionante anillo de diamantes, tras su compromiso con Maxx Morando
¡Feliz! Miley Cyrus hizo una llegada nocturna llena de glamour al estudio de Jimmy Kimmel Live! en Hollywood y mostró con orgullo su impresionante anillo de diamantes, tras su compromiso con Maxx MorandoTIDLA-128
Jennifer Lopez, guion en mano y llegando a un estudio de Hollywood; se vienen nuevos proyectos para la actriz, después de El beso de la mujer araña
Jennifer Lopez, guion en mano y llegando a un estudio de Hollywood; se vienen nuevos proyectos para la actriz, después de El beso de la mujer arañax17/The Grosby Group
La modelo argentina Valentina Ferrer fue invitada al almuerzo Jimmy Choo x Crosby Studios, en Miami, y deslumbró con un estilo boho chic
La modelo argentina Valentina Ferrer fue invitada al almuerzo Jimmy Choo x Crosby Studios, en Miami, y deslumbró con un estilo boho chicREX Features/Shutterstock /The G
