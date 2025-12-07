Guillermina Valdés reveló el motivo de su desencuentro con Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”

El mes pasado, en medio de las grabaciones de la segunda temporada del reality show que muestra la vida del clan Tinelli, trascendió que Lolo, el menor de la familia, no va a ser de la partida. Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Guillermina Valdes explicó por qué decidió que su hijo -fruto de su amor con Marcelo- no forme parte de la nueva entrega del programa y confesó que eso la enfrentó con su ex.

Lorenzo, el hijo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes,junto a sus papás el día de su cumpleaños Instagram: @marcelotinelli

“¿Puedo hacerle una pregunta a Guillermina?”, interrumpió María Julia Oliván y sacó el tema de la denuncia que realizó Juana Tinelli por amenazas y el conflicto que esa noticia desató en la familia del conductor. “¿Vos pusiste seguridad a tu hijo o tomaste alguna medida?”, quiso saber la periodista. “No”, respondió la actriz de inmediato y decidió hablar de forma abierta de sus diferencias con su ex.

“El desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos”, confesó. “A veces me encuentro rindiendo o explicando situaciones que yo estoy muy lejos. Pero no lo digo para desentenderme de nada”, agregó. “Pero no lo dejás participar del reality”, volvió al ruedo Oliván en relación a la segunda temporada del programa de Amazon Prime, que ya no contará con la presencia del benjamín de la familia. “Nunca quise en realidad”, respondió Valdes, contundente.

Luego de asegurar que no tiene nada en particular en contra del reality de su ex, la exmodelo compartió su punto de vista. “Estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo que es un celular”, graficó Valdes, y compartió una charla que tuvo con su hijo.

“Yo a Lolo trataba de no mostrarlo”, explicó, y aseguró que cuando fue el Mundial de Qatar y el niño viajó con su papá a ver los partidos, la gente por la calle le empezó a gritar “Che Lolo, sos un genio”. “Yo me sentaba con él y le decía ´¿por qué sentís que te dicen que sos un genio?’. ´Porque soy famoso´”. Ante esa situación, Valdes le explicó que el día que lo reconozcan por la calle sea por su trabajo, y “porque necesite, no porque sea importante”. “Es muy complejo explicarle eso a un menor. Si sos un genio porque sos famoso después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado algo que en realidad no es nada”, completó.

Trapitos al sol

Guillermina Valdés y Ernestina Pais, en la puerta del Multiteatro donde ensayan El divorcio del año, dirigidas por José Maria Muscari Fabián Marelli

Guillermina Valdés también habló de su nuevo desafío: a partir del 2 de enero se subirá a las tablas en el Multiteatro de la mano de José María Muscari y su nueva obra, El divorcio del año. La actriz compartirá escenario con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal. Luego de contar la trama, definió a su personaje como “una persona un poco adicta al escándalo”. “¡Todo lo contrario a vos! Tenés que estar enojada y armando quilombo”, observó Oliván. “Sí. Muscari me dice ´Guillermina, te contraté y no tenés el gen del quilombo”, disparó con gracia.

En ese momento, con un gesto pícaro y mientras le guiñaba un ojo a Oliván, Mirtha hizo un comentario picante. “Algunos escandalitos ha tenido”, soltó. “Sí, y no reniego de eso”, levantó el guante de inmediato Valdes. “¿Querés sacar todos los trapitos al sol?”, retrucó, mientras acomodaba la servilleta sobre la mesa. “Pero te juro que me cuesta. Me cuesta dormir a la noche, me pasan cosas cuando estoy en esos escandalitos. Soy una persona que realmente padece eso”, cerró.

“La prioridad es Lorenzo”

Marcelo Tinelli, su hijo "Lolo", Lautaro Mauro y Agustina Casanova en Qatar Instagram: @lautaromauro

Esta no es la primera vez que Valdes habla del conflicto familiar que vive el clan Tinelli. Hace 20 días, la actriz hizo algunos comentarios en un móvil de Los profesionales de siempre. “Yo no voy a opinar sobre Marcelo, pero que esté tranquilo está bueno para cualquier persona, no sólo para él”, arrancó la charla.

“Como mamá de Lolo habrás hablado con él para saber cómo está…”, lanzó el cronista de elnueve intentando saber cómo se encuentra el conductor. “Hablamos lo justo y necesario por Lolo y tenemos un re buen diálogo de padres. La prioridad es Lorenzo, cuidarlo, que no esté expuesto en los medios porque es chico todavía. Y la realidad es que él tiene que construir su camino el día de mañana con sus intereses, así que es cuidar eso, sobre todo”, explicó.

“¿Cómo está Lolo por estos días?”, indagó el notero del ciclo de Flor de la V. “Está bien, lo cuido mucho, lo cuidé mucho; está muy bien. Jugamos a FIFA todo el tiempo. No prendemos redes ni televisores, nada. Ya soy una profesional en FIFA”, bromeó mientras intentaba avanzar al hall del teatro. “¿Te duele esto que está pasando en torno a Marcelo y la familia?”, volvió a insistir el movilero. “Obvio. En realidad, me duele en torno a cualquier persona que viva una experiencia así. Es mucho estrés. Es un montón”, advirtió.