Natalie Portman encabeza una campaña en contra del racismo y se suma al movimiento, tras la muerte de George Floyd Crédito: Agencias

A días de que el movimiento Back Lives Matter volviera a manifestarse en repudio del asesinato del exjugador de basquet que trabajaba como guardia de seguridad en un restaurante latino, George Floyd , en Minneapolis , varios famosos se sumaron a la campaña para pedir que se respete la vida de la población afroamericana. Esa exigencia se trasladó rápidamente al resto de Estados Unidos e incluso cruzó mares para replicarse en ciudades como Madrid o Londres.

En las redes o participando de las distintas marchas organizadas, muchos famosos hicieron oír su voz en contra de la opresión y la violencia policial. En Instagram, Natalie Portman escribió: "Mi corazón está tan apenado por todos los que perdieron la vida en las últimas semanas. Personas que deberían ser conocidas por sus personalidades, la forma en que vivieron, por quienes los amaron, no agrupados por la forma brutal en que fueron asesinados. Pero los asesinos de Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, y George Floyd son parte de un patrón horroroso de este país. Sé que no es suficiente estar horrorizado. Necesito aprender y hacer mucho más como una estadounidense blanca tratando de entender cómo es la vida para una persona de color en este país". Además invitó a la gente a sumarse a la campaña para sumar recursos para trabajar contra el racismo.

No fue la única que usó su influencia para expresar su postura frente al racismo y la violencia. Naomi Campbell, Ricky Martin, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer y Rosalía también compartieron su postura en sus respectivas cuentas en las redes sociales.

"Y mientras Estados Unidos posponga la justicia, estamos en la posición de tener estas recurrencias de violencia y disturbios una y otra vez. La justicia social y el progreso son la garantía absoluta de la prevención de disturbios", escribió Ricky Martin en una publicación en su cuenta de Instagram, además compartió un emotivo video de una niña afroamericana dando cuenta del racismo con el que convive a diario.

La cantante española Rosalía fue una de las tantas celebridades que se manifestó en las redes sociales al respecto. "Me duele el corazón cuando pienso que al día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo", observó. Y agregó: "Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos porqué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias. Black Lives Matter". Hace pocos días, Rosalía, había presentado un nuevo tema, "TKN", con la colaboración del rapero estadounidense Travis Scott.

También Michelle Pfeiffer usó sus redes, al igual que Naomi Campbell, para compartir varios mensajes sobre el racismo y el maltrato a la comunidad afroamericana.

Por su parte, Billie Eilish quiso concientizar sobre el caso de Floyd a través de un potente comunicado. "He estado tratando de tomar esta semana para encontrar una manera de abordar esto con delicadeza. Tengo una plataforma enorme y me esfuerzo por ser respetuosa y tomarme tiempo para pensar en lo que digo y cómo lo digo (...). Si escucho a un blanco más decir 'All Lives Matter' ['Todas las vidas importan'] una vez más voy a perder la cabeza. '¿Quieres callarte la boca? Nadie está diciendo que tu vida no importa. Nadie está diciendo que tu vida no es dura'", aseguró.

Y sumó: "Si tu amigo se corta el brazo, ¿vas a esperar a darle a todos tus amigos una curita primero porque todos los brazos importan? No, vas a ayudar a tu amigo porque ÉL está sufriendo, porque ÉL está necesitado, porque ÉL ESTÁ SANGRANDO".

Figuras como Lana del Rey, Emily Ratajkowski y Kristen Bell, entre otras, compartieron desde sus cuentas de Instagram imágenes desde las marchas que se convocaron en Los Angeles para apoyar el movimiento Black Lives Matter y repudiar el asesinato de Floyd.

"Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan. Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados.Mira hacia adentro, educate a vos mismo y a los demás. Escuchá, leé, compartí, doná y votá. Black Lives Matter", escribió Harry Styles.

Black Lives Matter es un movimiento que surgió en 2013 y sumó aún más fuerza luego de que George Zimmerman fuera absuelto, tras ser acusado de la muerte de un adolescente afroamericano. A través de este espacio, la comunidad ha encontrado una forma de visibilizar los abusos por parte de los efectivos policiales contra las personas de color. Algo que resurgió con fuerza luego de lo ocurrido con Floyd, quien perdió la vida en Minneapolis, tras ser arrestado por la policía. En las imágenes que circularon se puede ver al hombre esposado en el piso al grito de "no puedo respirar", mientras un agente apretaba su rodilla en su cuello. Este hecho que despertó la indignación de miles de personas que salieron a las calles a expresar su repudio, algo que en muchos casos terminó con enfrentamientos y violencia. Incluso el mismo Donald Trump fue escoltado por sus guardias al búnker de la Casa Blanca ante las protestas que tuvieron lugar en las inmediaciones de la sede de Gobierno estadounidense.

El video de la detención muestra que Floyd no se resistió en ningún momento a la autoridad, luego de que la policía le diera voz de alto por supuestamente haber utilizado un billete falso de 20 dólares.

La industria del entretenimiento también se ha manifestado

Netflix, a través de su cuenta oficial, se sumó al movimiento. "Guardar silencio es ser cómplice. Las vidas negras importan. Tenemos una plataforma y tenemos el deber de que nuestros miembros, empleados, creadores y talentos afroamericanos denuncien las injusticias".

HBO, TNT, Disney, Marvel y Amazon Prime también apoyaron la causa y las protestas en Twitter sea cambiando el nombre de la cuenta a #BlackLivesMatter o con mensajes duros sobre el racismo.

"Estamos juntos en esto con la comunidad negra: colegas, artistas, escritores, narradores, productores, nuestros espectadores y todos los aliados en la lucha contra el racismo y la injusticia", fueron las palabras expresas por los directivos de Amazon.