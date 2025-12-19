A cuánto se venden los dólares con errores de impresión en eBay en diciembre 2025: piden fortunas

Los billetes con errores de impresión suelen alcanzar precios más altos entre los coleccionistas, según su rareza y otros factores. En plataformas de comercio electrónico como eBay se puede ver a cuánto se venden estos dólares en diciembre de 2025.

Diciembre 2025: cuánto pagan por los dólares con errores en eBay

Una búsqueda simple sobre "dólares con error" arroja en eBay dos opciones de venta por las que se piden fortunas. Se trata de un billete de un dólar con estrella de la serie B y otro de la misma denominación y con características similares, pero de 2013.

El sitio muestra que el valor de compra de estas piezas es de US$3,5 millones de dólares y US$3 millones, respectivamente. Como las opciones con cifras más altas, ya que también existen unidades que están en US$1,5 millones o menos.

¿Por qué es valioso el dólar con estrella?

De acuerdo con American Precious Metals Exchange (Apmex), un especialista en la compra y venta de metales preciosos y monedas, los billetes estrella funcionan como reemplazo de otros impresos (rotos o defectuosos), ya que sustituyen las piezas que son retiradas de circulación.

A diferencia de los billetes estándar de la Reserva Federal de EE.UU., estos dólares presentan una pequeña estrella al final de su número de serie, lo que los distingue como únicos.

“Si bien todos los billetes estrella son escasos en comparación con los regulares, los más raros son valiosos debido a sus bajas tiradas, altas denominaciones y significado histórico”, explican.

Los billetes con estrella son emitidos para reemplazar billetes mal impresos, rotos o defectuosos Apmex - Apmex

Factores que contribuyen a la rareza y el valor del dólar con estrella

El Apmex precisa que dado que estos billetes solo se producen cuando son necesarios, sus tiradas de impresión son más pequeñas que las de los dólares estándar, lo que los hace especialmente atractivos para los coleccionistas. Sin embargo, varios factores afectan la rareza y el valor.

Tiradas de impresión (cuanto menor sea la tirada, más raro será el billete):

Menos de 640 mil billetes: considerados raros.

160 mil o menos: muy escaso.

16.000 o menos: extremadamente raro.

Un billete estrella de una tirada pequeña siempre será más difícil de encontrar que uno de un lote de varios millones de billetes.

Estado y clasificación:

Los billetes sin circular tienen las primas más altas.

Los billetes en circulación con pliegues, manchas o arrugas pierden un valor significativo.

Ciertos números de serie aumentan el valor más allá de la rareza:

Números de serie bajos: “00000001*”

Dígitos repetidos: “77777777*”

Escaleras y radares: “12345678*” o “87654321*”

“Un billete de estrella poco común con un número de serie elegante puede alcanzar precios excepcionales”, explican los especialistas.

Estos billetes se distinguen por la estrella que llevan al final del número de serie HowStuffWorks - HowStuffWorks

El valor que alcanza el dólar de la serie 2013

El sitio de coleccionistas de monedas y billetes, Bullion Shark indica que se ha debatido mucho sobre el potencial valor de las piezas de un dólar de 2013. Sin embargo, es importante comprender los detalles para reconocer cuáles realmente pueden alcanzar cifras altas en una transacción.

“El alto valor potencial se debe a un error de impresión en el que se imprimieron pares de billetes de US$1 con números de serie coincidentes. Esto ocurrió entre 2014 y 2016, con billetes de la serie 2013″, precisan.

Por lo tanto, advierten que para tener un valor potencialmente alto, es necesario tener un par de estos iguales.

En eBay se pueden encontrar diversas opciones de billetes de la serie 2013 eBay / margie5-5 - eBay / margie5-5

Características de identificación clave:

Las facturas deberán ser de la “Serie 2013”.

Deben tener un sello de la Reserva Federal “B”.

El número de serie debe terminar con un asterisco (*).

Y lo más importante es que debe existir una segunda factura con el número de serie exactamente coincidente.

El valor real del par dependerá de muchos factores, incluido el estado de los billetes. Asimismo, explican que como ocurre con cualquier objeto coleccionable, la condición juega un papel importante en su valor. Aquellos sin circular (que nunca han sido utilizados) valen más que los que están en circulación.