Es veterano y comió a diario en el mismo restaurante de Florida durante años: un día no fue y el chef le salvó la vida

Durante casi una década, Charlie Hicks mantuvo una rutina inalterable en Pensacola, Florida. Todos los días, sin excepción, comía en el restaurante Shrimp Basket una comida simple: un plato de gumbo. Ese hábito cotidiano fue la clave que permitió que le salvaran la vida. Cuando por primera vez en años dejó de aparecer por el local, el chef lo notó y salió a buscarlo.

La primera ausencia que encendió una alarma en el restaurante de Florida

Hicks, de 78 años, es veterano de la Fuerza Aérea y se había retirado recientemente de una segunda carrera como contador.

El chef Donell Stallworth le salvó la vida cuando fue a su casa a ver si estaba bien Instagram@theshrimpbasket

En el restaurante solía sentarse a mirar béisbol mientras almorzaba. El chef Donell Stallworth, quien se volvió su amigo, todavía recuerda la primera vez que lo atendió.

“Cuando se terminaba el béisbol, ya no había deportes que le gustaran, así que empezamos a hablar de todo lo demás”, contó Stallworth. “Él se encariñó conmigo y yo con él”, dijo en diálogo con The Washington Post.

A comienzos de septiembre, Hicks no apareció para almorzar y la ausencia no pasó desapercibida.

Denise Galloway, una de las gerentes, tenía su número telefónico para emergencias. Lo llamó y supo que estaba enfermo. Incluso le ofreció llevarle comida, algo que Hicks aceptó con una condición: que la dejara afuera de su puerta para no contagiarla.

El día en que el chef decidió ir a buscarlo y le salvó la vida

Pasaron varios días y Hicks seguía sin regresar. Cuando Galloway intentó comunicarse otra vez, nadie atendió. Al enterarse de la situación, el chef Stallworth no dudó. “Agarré mis llaves y salí”, relató.

Así, el chef fue hasta el departamento de Hicks y golpeó la puerta. No hubo respuesta. En el momento en que estaba por irse, escuchó un pedido de ayuda apenas audible. La puerta estaba sin llave.

Dentro encontró a Hicks tirado en el suelo: se había caído, estaba severamente deshidratado y tenía dos costillas rotas.

Todos los días el veterano Hicks pedía un plato de gumbo, cuando no apareció, los empleados fueron a ver como se encontraba Mariana Eliano

“Cuando llegué, no sabía ni qué día era ni la hora”, dijo Stallworth.

Mientras el chef permanecía junto a él e intentaba darle agua, Galloway llamaba al 911. “No sé qué habría pasado si Donell no hubiera aparecido”, reconoció luego el propio Hicks. La historia fue reportada inicialmente por la cadena local WEAR-TV.

De cliente habitual a formar parte de la familia

La recuperación de Hicks fue larga: pasó un período de dos meses entre el hospital y un centro de rehabilitación. Durante ese tiempo, el personal del restaurante lo visitó con frecuencia y le llevó su plato favorito.

A la par, surgió otro problema: el contrato de su departamento estaba por vencer y el alquiler iba a aumentar.

Casey Corbin, gerente general del Shrimp Basket, contó que notó que había un departamento vacío justo al lado del restaurante. Gestionó el alquiler y logró que el propietario le llevara el contrato hasta el centro de rehabilitación para que pudiera firmarlo allí mismo. “Para nosotros, Hicks es como el abuelo adoptivo del local”, explicó.

El hombre nunca se casó ni tuvo hijos. Siempre se consideró un solitario. Sin embargo, hoy el equipo del Shrimp Basket lo considera parte de su familia. Cuando supieron que necesitaría un andador, Corbin consiguió uno en una tienda de segunda mano y todos lo firmaron.

Tras salvarle la vida, los trabajadores de The Shrimp Basket ayudaron a Hicks a mudarse al lado del local y lo consideran parte de la familia Instagram@theshrimpbasket

La cena de Acción de Gracias del restaurante que tuvo a Hicks como invitado especial

Para Acción de Gracias, el restaurante organizó una comida para empleados y familiares, con el “abuelo” como invitado central.

“Vamos a hacerlo todos los años”, aseguró Corbin. Además, el presidente de la cadena, Jeff Brooks, anunció que Hicks recibirá gumbo gratis de por vida. Ese mismo día, el local ofreció gumbo sin costo con cualquier compra en su honor.

A pesar de la repercusión, el veterano sigue sorprendido. “No es que haya encontrado la cura contra el cáncer”, dijo y agregó: “Solo me caí en mi departamento”.

Aun así, aseguró sentirse conmovido por la cantidad de personas que preguntaron por su salud.