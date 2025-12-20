Es latino y se graduó de la universidad a los 85 años en Florida: su conmovedora historia de vida

Tras haber dejado la universidad hace más de 50 años para mantener a su familia, un hombre latino de 85 años retomó sus estudios y se graduó en Florida. Sus compañeros lo ovacionaron de pie por su triunfo y él dio un consejo contundente: “Sigue intentándolo hasta que lo logres”.

Comenzó sus estudios en 1972 y se graduó con 85 años en Florida

El cubano Roberto Fernández logró graduarse en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) tras haber comenzado en 1972, el mismo año en que la institución abrió sus puertas.

En ese momento, debido a su negocio de contabilidad y responsabilidades con su familia, el latino tuvo que dejar a un lado sus aspiraciones académicas, a pesar de que le faltaba un único curso para terminar la carrera.

“Estuve tan cerca. Me daba vergüenza pensar que, por no haber podido cursar ese último curso, no podría graduarme”, dijo Fernández en un artículo publicado por la propia universidad.

“Por mi trabajo, no pude terminar. Y con solo un curso por delante, tuve que dejarlo y seguir trabajando“, dijo en diálogo con Local 10 News.

Durante tres años, el hombre logró mantener en paralelo su trabajo en contabilidad y los estudios, hasta que en 1975 decidió enfocarse por completo en su familia.

Una vida enfocada en el trabajo y hogar

Tras dejar la FIU, Fernández se concentró en hacer crecer su estudio contable. Su esposa, Marcia, también estudió en esa universidad, donde obtuvo una licenciatura y luego una maestría.

Con el paso de los años, llegaron los hijos y más tarde los nietos. Fernández nunca imaginó que volvería a sentir el impulso de retomar los estudios que había dejado.

Ese deseo resurgió cuando Robert, uno de sus hijos, comenzó a dar clases en la FIU como profesor asistente en la Facultad de Negocios, luego de licenciarse y obtener dos maestrías en la misma institución.

“Después de que mi hijo empezó a enseñar allí, todo volvió a mí: todos los recuerdos y la motivación para hacerlo”, explicó.

Robert lo ayudó a obtener más información sobre el programa de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación, diseñado para estudiantes con trayectorias y objetivos profesionales particulares.

Este programa fue perfecto para ayudar a Fernández a graduarse a sus 85 años. “Cuando descubrí que podía, me sentí muy feliz. A mi edad, esto es una de las cosas que quería hacer en mi vida”, dijo.

“Tengo 85 años, poder caminar en la graduación... no tienen idea, no se imaginan lo bien que me siento”, expresó el hombre que se graduó el martes 16 de diciembre de 2025, en una ceremonia que concluyó con la entrega de su diploma y una ovación de pie.

“No te rindas”, dijo Fernández en diálogo con Local 10 News y agregó: “Sigue intentándolo hasta que lo logres”.

Fernández fue ovacionado de pie por todos los presentes cuando recibió su título a los 85 años Darrell Hoemann - The News-Gazette

El recorrido del latino que se graduó a los 85 años hasta llegar a Miami y su consejo de vida

Tal como detalló la FIU, Fernández llegó a Miami en 1969. Antes había vivido en España y en Nueva York, hasta establecerse en la ciudad del sureste de Florida.

A lo largo de su vida, mostró resiliencia: trabajó de día, estudió de noche, sostuvo a su familia y mantuvo su carrera profesional activa. A sus 85 años cumplió un objetivo más y concluyó los estudios que había comenzado años atrás.

Según él, una de las cosas más importantes en la vida es mantener una mente activa, ya sea en el ámbito laboral y/o académico. A quienes dejaron la universidad, les recomendó volver a intentarlo.