escuchar

Luego de que el miércoles quedaba definida de placa de nominados en Gran Hermano 2023, con sanciones por fraude incluidas, llegó el momento de saber a quién sacaría de placa Martin Ku, el líder de la casa durante esta semana, y a cuál de sus compañeros subiría en su lugar.

A decir verdad, a juzgar por sus propios votos, se podría anticipar que no habría mucha sorpresa en cuanto a quiénes no salvaría: él mismo votó a Juliana (Furia) y es parte del grupo liderado por Isabel, Lisandro y Sabrina, que ven a Carla y a Catalina como enemigos a derribar. Las opciones, entonces, no parecían ser muchas: en de la placa formaban parte, además de las tres mujeres, Axel, alguien que si bien no forma parte activamente de ningún grupo, en sus votaciones también apuntó al grupo de Furia.

En los tapes que la producción eligió para poner al aire, quedó en evidencia que luego de las nominaciones la casa quedó más dividida que nunca. En una de las escenas se ve a Furia acusando a Isabel, en la cara, de ser la que lleva y trae información con el fin de dividir y reinar, mientras que la mayor de la casa lo niega. Luego, la participante más polémica de esta edición acusó a Nicolás de “vivir haciendo complots” en su contra y más tarde se mostró cenando sola en el jardín. En el confesionario, además, aseguró: “Quizás afuera a Sabrina la ven como una divina, pero acá los pibes están... ¿Cómo decirlo? Anonadados por su trasero. Y yo contra eso no puedo”.

En el debate, luego, se produjo un momento bastante reprochable. Mientas cada uno de los panelistas pronosticaba qué es lo que premiaría el público en esta edición, Gastón Trezeguet disparó: “ Para mí, gana el grupo de los aislados; yo lo llamo el grupo de los mutantes, porque cuando en toda una casa hay 15 personas contra 5 que son los más fuleritos... ”. Al escucharlo, Sol Pérez, Costa y Laura Ubfal se mostraron algo tensas, pero la que tomó la palabra fue Eliana Guercio. “Para mí gana Furia, pero por abandono, porque se van a querer ir sin que los voten, porque tiene una intensidad que es insoportable”, señaló la exvedette.

Sobre la trayectoria del líder en las últimas horas, Del Moro adelantó que se lo escuchó “decir cosas que no se pueden decir”. En realidad, en las redes ya venían señalando que le dijo a Axel que se quede “tranquilo”, dándole a entender que sería la persona salvada por él.

Inmediatamente, Del Moro se comunicó con la casa y les pidió a los nominados -Axel estaba ausente, porque justo se estaba bañando- que le dedicaran unas palabras al líder. “Martín me cae súper bien, y aunque no nos conocemos tanto me parece buena gente. La verdad es que no tuvimos mucho trato en este tiempo, todavía, y me encantaría poder conocerlo un poco más. No estoy muy acostumbrada a que me digan lo que tengo que hacer, porque hace muchos años que nadie me lo dice, y por ahí que esté todo el tiempo arengando para que hagamos una cosa o la otra, es un poco agotador. Pero viniendo de él no me molesta tanto. Intuyo que no me va a salvar porque no tenemos tanta afinidad y soy parte del otro grupo, pero está todo más que bien”, disparó Catalina.

“No tengo nada para decirle porque no tengo intenciones de influenciarlo en nada. Me cae rebien, me estuvo explicando cómo hacer actividad física sin lesionarme. No voy a chuparle las medias ni a endulzarle los oídos para que me salve. Creo que no me va a salvar. Por ahí escuché algún rumor de que se van a juntar entre todos y van a salvar siempre varones. Tipo: ‘los nenes con los nenes y las nenas con las nenas’. Así que, contra ese plan no puedo hacer nada ”, agregó astutamente Carla, poniendo luz sobre la estrategia explícita del líder y su grupo.

Los nominados actuales le hablaron al líder de la semana antes de la salvación 👁️



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/a6Q2m8FPBO — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 22, 2023

“Con el Chino tuve una charla ayer a la noche. Básicamente, le dije lo mismo que dijo Carla. Lo veo como un colega, como un compañero y hoy, como un competidor. Yo me decepcioné de mucha gente de acá adentro. Me faltaba él. Así que el otro día que nos hicieron dividir en equipos me di cuenta de quiénes siguen detrás de la falda y eso deja mucho que hablar. No puedo hacer mucho. No me va a sorprender la decisión que tome, porque sé cuál va a ser. Pero más allá de la decisión que tome, voy a seguir hablándole y tratando de conocerlo durante los días que esté. Los demás, se perdieron de conocer a una piba que vale oro. Si se quieren quedar con esa gritona que ven cuando se enoja, allá ellos . Ninguno se tomó el tiempo de conocerme ni de preguntarme cómo es mi vida afuera. Y como estamos acá adentro, voy a seguir jugando mi personaje”, explicó Furia.

Para el final, llegó Axel, que por suerte terminó de bañarse a tiempo para la salida en vivo. “Desde el día que entré él fue el primero con el que me empecé a juntar porque sentía unas vibras muy buenas de parte de él. A mí que me cuesta relacionarme con las personas, yo le dije: ‘Con vos voy a ser un muy buen amigo’. Y se nota que tiene corazón muy grande. Es un chico muy correcto. La decisión que tome no va a afectar en nada mi amistad. Mi amistad hacia él va a ser la misma”, indicó.

Por decisión de Martín, Catalina y Carla siguen en placa 🙃 pic.twitter.com/zW1a99uPOa — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 22, 2023

Como era de esperarse, Martín salvó a Axel. Al dejar en placa a Carla, indicó que fue por una cuestión de afinidad. “No tuve chance de hablar mucho”, aseguró. Y entonces, Del Moro observó: “¿Creés que no hablaste por algo en particular? Porque siempre que la veo a Carla está hablando”.

“Quizá no se dio. Yo trato de hablar con todo el mundo”, se excusó. Pero la versión de su compañera fue bien distinta: “No hablamos porque los varones son de estar muy entre ellos. Entonces, no dan mucho lugar. Armaron un grupito medio hermético, medio cerrado. Una se acerca y no dan bola. Yo siento que para muchos soy ‘la jovata’, porque no te dan mucho lugar, charlan entre ellos”.

Isabel se sintió aludida y aclaró: “Yo no tengo problema, hablo con todos. Me voy a la habitación de los chicos y nos pintamos, me piden consejos, o quieren hablar conmigo. Y me siento bien. Yo me siento bien con todas las edades. Y vamos al cuarto, y nos acostamos, y charlamos. Y por ahí yo lloro por el motivo que tengo y me bancan llorando o me bancan con mi carácter. Pero todo depende de la personalidad, básicamente”, indicó la participante que se hizo cargo de la cocina de la casa.

Cuando Martín dejó en placa a Furia, a su vez, fundamentó: “Intenté conocerla más en profundidad. Traté de hablar con ella y si bien algo la pude conocer, porque ella se abrió conmigo, no me bastó”. Y entonces, la aludida disparó: “ Porque no te movés solo. Simplemente por eso. Algunos necesitan de gente y otros pueden ganarse la casa solo s”.

De todos modos, su fin de quitar a Axel de placa no se cumplió. “Esta salvación fue cantada, se arregló”, anunció Del Moro, antes de dar a conocer el tape con la conversación en la que Martín le avisa a su amigo y al resto de los varones que si uno cae en placa va a salvarlo. Luego, se lo ve diciéndole a Furia que “lo más probable” es que no la salve. Y, para culminar, diciéndole a Axel que se quede “tranquilo”. La decisión de Gran Hermano al respecto fue tan arbitraria como polémica: le quitaron la potestad de salvar a alguien, pero le dejaron habilitada la de sumar a un compañero más. Además, le dieron la posibilidad de elegir con quién tomar la determinación en secreto. Al conocer el fallo, Furia estalló de alegría y corrió a la cámara haciendo un gesto grosero. “¡Vamos! Se hizo justicia. Puro complot hacen”, indicó.

Martín optó por Lisandro para ayudarlo a tomar la decisión de la persona que mandaría a placa, y, una vez más, su determinación resultó previsible: eligió a otra mujer del otro grupo, Agostina.

LA NACION