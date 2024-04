Quiénes son los participantes nominados esta semana en Gran Hermano

Escuchar

Esta semana, la casa de Gran Hermano (Telefe) se enfocó en los estudios médicos que se hizo Juliana y sus resultados, por lo cuales debió abandonar el reality momentáneamente para realizarse unos cheques de mayor complejidad. Sin embargo, esto no fue motivo para evitar que este miércoles se volviera a nominar y cada participante ingresó al confesionario y eligió a quiénes querían en la placa del domingo. En este sentido, fueron cuatro los que quedaron seleccionados.

La gala de este miércoles comenzó con toda la información sobre la particular la situación que vivió Juliana en los últimos días: desde que se enteró que ciertos valores de sus estudios médicos dieron mal hasta su salida y regreso del exterior, respetando el aislamiento, ya que en ningún momento se le cruzó por la cabeza abandonar la competencia.

Además, esta semana, Emmanuel le hizo la nominación espontánea a Coty y a Virginia, pero el dueño de la casa decidió anularla, ya que quebró una de las reglas: darle a entender a otra persona que lo había hecho. Ante esta posibilidad, Furia continuó con su juego, aprovechó esa anulación y le dio los primeros tres puntos a Martín Ku, mientras que los segundos dos fueron para Coty.

Finalmente, tras el paso de cada hermanito por el confesionario, la placa parcial quedó compuesta por: Martín, Emmanuel, Coty y Federico. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, porque Gran Hermano sorprendió a todos al tomar una decisión ante la gran cantidad de complots que se hicieron en los últimos días.

Los nominados de este domingo en Gran Hermano. Captura: Telefe

“Hay muchas cosas que a mí no me están gustando y voy a referirme a cada una de ellas. No me gusta que maltraten mi casa, que limpien mal y poco, que viva aquí adentro sin que les importen los más mínimos cuidados. A esta casa deben tratarla como si fuera la que cada una de ustedes (...) No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima (...) Asimismo, me llenó de angustia el observar como los alimentos se descomponían en los placares de las habitaciones”, comenzó diciendo Gran Hermano.

“No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas (...) No lo voy a permitir”, continuó. Además, el big destacó que está cansado de ver complot para perjudicar a compañeros. “Por estos motivos les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa. Cada uno de ustedes, a partir de este momento, está nominado. Todos están en placa, excepto el líder de la semana, Bautista, quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie”, cerró, contundente.