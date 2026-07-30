Los incendios obligaron a George Clooney a evacuar su mansión en Francia: “Desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá”

La histórica ola de calor que golpea a gran parte de Europa continúa dejando un escenario devastador. Con temperaturas extremas, sequías prolongadas y fuertes vientos, miles de hectáreas fueron consumidas por incendios forestales en Francia, España, Italia y Grecia, obligando a evacuar a cientos de miles de personas y poniendo en riesgo ciudades enteras. Entre quienes debieron abandonar sus hogares se encuentran George y Amal Clooney, que dejaron su residencia en el sur de Francia junto a sus hijos.

George Clooney, su esposa Amal viven con sus mellizos Alexander y Ella, de 9 años, en la localidad de Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul Eliot Press/The Grosby Group

La pareja, que vive con sus mellizos Alexander y Ella, de 9 años, en la localidad de Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, confirmó la evacuación mediante una carta enviada al alcalde de la ciudad, Didier Brémond, cuyo contenido fue difundido por un representante del actor.

“Estimado Didier: en este momento desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible suceso”, comienza el mensaje, escrito mientras el fuego avanzaba sobre distintas zonas del departamento de Var.

Los bomberos trabajan para extinguir las llamas de un incendio forestal en las afueras de Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia. En los últimos seis días, el incendio forestal cerca de Burdeos ha arrasado 42 000 hectáreas, ha obligado a 220 000 personas a evacuar y ha destruido 240 viviendas ED JONES - AFP

En la misma carta, el matrimonio expresó su preocupación por los vecinos y prometió colaborar con la recuperación de la comunidad una vez que pase la emergencia. “Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí”, escribieron.

La situación en Francia es una de las más delicadas del continente. Algunos de los incendios activos ya alcanzan una superficie equivalente a cuatro veces el tamaño de París. De acuerdo con cifras difundidas por CNN, unas 224.000 personas fueron evacuadas en la región de Gironda y otras 3.000 en Provenza-Alpes-Costa Azul, donde se encuentra la propiedad de los Clooney.

"Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí", escribieron los Clooney en una carta dirigida al alcalde de la ciudad AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El panorama tampoco es alentador en el resto del continente. En España ya fueron evacuadas al menos 63.152 personas debido al avance del fuego, mientras que en Grecia los incendios provocaron la muerte de dos bomberos. Italia también enfrenta numerosos focos activos en distintas regiones, en un verano marcado por temperaturas récord que los especialistas vinculan con una combinación de condiciones climáticas extremas y una vegetación cada vez más seca.

La residencia francesa de George y Amal Clooney se convirtió en su hogar principal hace algunos años, una decisión que el actor explicó en varias oportunidades como una forma de ofrecerles una infancia más tranquila a sus hijos, lejos del permanente asedio mediático de Hollywood.

En una entrevista concedida a Esquire en octubre de 2025, el ganador del Oscar contó que la vida en el campo terminó conquistándolo, pese a que durante su infancia había soñado con escapar de ese estilo de vida.

Francia, Mejos-Ouest: Los bomberos se encuentran en el lugar de un incendio en una zona boscosa cerca de Mejos-Ouest en Lacanau Katharina Kausche - dpa DPA

“Pasé gran parte de mi infancia en una granja y de chico odiaba esa idea. Pero ahora, para ellos es diferente: ya no están pegados a sus iPads. Cenan con adultos y tienen que levantar sus propios platos. Tienen una vida mucho mejor”, explicó.

El actor también reconoció que una de sus mayores preocupaciones era criar a Alexander y Ella en Los Ángeles. “Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama no les importa nada. No quiero que anden preocupados por los paparazzi ni que los comparen con los hijos famosos de otros”, aseguró entonces.

Meses antes, durante una entrevista con The New York Times en febrero de 2025, Clooney había admitido que jamás imaginó que terminaría viviendo nuevamente en una granja, después de haber crecido en Kentucky.

Bomberos franceses tratan de apagar el fuego en Bordeaux HANDOUT,Agencia AFP - SDIS33 - Caporal-chef Damien Rem

“Lo único que quería cuando era chico era alejarme de la vida de campo. Y ahora me encuentro otra vez en ella. Manejo un tractor y hago todas esas cosas. Es la mejor oportunidad de tener una vida normal”, confesó.

Además de la propiedad en Brignoles, George Clooney posee una finca en Inglaterra, una villa sobre el Lago de Como, en Italia, y otra residencia cercana a su familia en Kentucky, Estados Unidos. Sin embargo, es la casa del sur de Francia la que eligieron como base para criar a sus hijos y llevar una vida lo más alejada posible del circuito de celebridades.

En España, el 22 de julio por la tarde se declaró un incendio en Almorox, cerca de Toledo, al suroeste de Madrid, lo que provocó la evacuación de varios municipios de la zona y el confinamiento de uno de ellos HANDOUT - UME

Ahora, ese refugio permanece bajo la amenaza de uno de los peores episodios de incendios forestales que enfrenta Europa en los últimos años, una crisis alimentada por la persistente ola de calor que continúa afectando al continente y que mantiene en alerta a millones de personas.