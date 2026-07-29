La verdad sobre la compleja relación entre Eric Roberts y su hija Emma: “Hubo malentendidos”

La ausencia de Eric Roberts en la boda de su hija Emma con el actor Cody John volvió a poner el foco sobre el vínculo entre ambos, una relación que el propio actor definió en distintas ocasiones como compleja. De todos modos, rechazó la idea de que exista un distanciamiento entre ellos.

Las especulaciones sobre la relación entre padre e hija resurgieron luego de que Eric no asistiera al casamiento que Emma celebró el sábado, en una ceremonia repleta de celebridades. Mientras la actriz estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos, entre ellos su tía Julia Roberts, la ausencia del protagonista de Escape en tren llamó la atención. Durante ese mismo fin de semana, el actor fue fotografiado en Los Ángeles y, días después, emitió un breve comunicado en el que dejó en claro cuál es su postura.

Emma Roberts y Cody John irradiaron felicidad al contraer matrimonio frente a familiares y amigos en la finca familiar de Cody, ubicada en Sun Valley, Idaho. La pareja celebró una emotiva ceremonia rodeada de sus seres queridos, mientras la actriz Julia Roberts, tía de Emma, se mostró emocionada tras el enlace. Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Amo a mi hija, siempre la he amado y siempre la amaré”, expresó Eric. “Es maravilloso que ella celebre como quiera y con quien quiera”, agregó, evitando cualquier polémica en torno a su ausencia.

Meses antes de la boda, el actor ya había reflexionado públicamente sobre la relación con Emma durante una entrevista en el podcast Inside of You, emitida en octubre de 2024. Consultado sobre cuál había sido el momento más difícil de toda su vida, Roberts respondió sin dudar: “Probablemente la pérdida de la relación con mi hija”.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que no vivía esa situación desde el resentimiento o el dolor. “No hay dolor”, explicó. Para él, el conflicto está marcado por “una tristeza por los malentendidos que probablemente todos tendremos para siempre porque somos humanos”.

Durante esa conversación, Eric reveló que convertirse en abuelo despertó emociones que hasta entonces no había procesado completamente. Según contó, su nieta mayor guarda un gran parecido físico con Emma. “Se parece a ella”, comentó. Esa cercanía con su nieta le recordó “lo que no tuvo” durante la infancia de su propia hija, una confesión que generó repercusión entre los seguidores del actor y en los medios especializados.

No obstante, varios meses después decidió aclarar sus palabras para evitar interpretaciones equivocadas. En abril de este año participó del programa Really Famous With Kara Mayer Robinson, donde negó que exista un distanciamiento definitivo entre ambos.

“Nuestra relación solo es complicada desde fuera, porque no entienden nada”, aseguró. Con esa frase buscó poner fin a las versiones que señalaban una ruptura irreparable y sostuvo que muchas de las especulaciones públicas no reflejan la realidad de su vínculo familiar.

Durante esa misma entrevista volvió a hacer una fuerte autocrítica sobre su desempeño como padre. Sin intentar justificarse, Eric admitió que estuvo lejos de ser el padre que Emma necesitaba durante su infancia. “Fui un desastre”, reconoció.

El actor explicó que su mayor falencia fue la ausencia emocional. “No se podía contar conmigo emocionalmente en absoluto”, confesó, asumiendo “toda la responsabilidad” por esa etapa de su vida.

Las declaraciones no sorprendieron del todo a quienes conocen la historia personal del intérprete. Roberts se refirió en distintas oportunidades sobre los problemas de adicciones que atravesó durante buena parte de su juventud y sobre cómo esas dificultades afectaron tanto su carrera como sus relaciones familiares.

Julia Roberts y su sobrina, Emma Roberts Instagram.com

Pese a reconocer esos errores, el actor también recordó uno de los momentos más significativos que vivió con Emma cuando ella acababa de nacer, una experiencia que describió como uno de los recuerdos más importantes de toda su vida.

Según relató, la bebé lloraba desconsoladamente y él comenzó a cantarle “Feliz cumpleaños”. La reacción fue inmediata. “Dejó de gritar y trató de encontrar mi rostro con sus ojitos ciegos”, recordó.

Para Roberts, aquel instante tuvo un significado muy profundo. “Fue el momento más completo que quizás haya vivido en mi vida. Que algo que yo hice fuera reconocido por una criatura completamente nueva que tenía mi ADN”, explicó emocionado.

Luego agregó otro detalle que sigue conmoviendo al recordarlo. “Y allí estaba ella, y ya me conocía. Intentó tocarme. Fue mágico”.

La historia entre Eric y Emma Roberts siempre estuvo marcada por circunstancias familiares particulares. Emma nació en 1991, fruto de la relación entre Eric Roberts y Kelly Cunningham. Aunque el actor logró consolidar una extensa carrera en Hollywood, también atravesó años difíciles tanto en el plano profesional como personal, mientras Emma crecía hasta convertirse en una de las actrices jóvenes más reconocidas de su generación.

Con el paso del tiempo, Emma desarrolló una carrera propia con títulos como Scream Queens, American Horror Story, ¿Quién *&$%! son los Miller? y Madame Web, construyendo una identidad artística independiente de la fama de su padre y de la de su famosísima tía.