Los nostálgicos posteos retro de Sofía Vergara, Ellen DeGeneres y Eva Mendes

Ellen DeGeneres, Eva Mendes y Sofía Vergara compartieron algunos posteos retro con aires de nostalgia Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 10:15

En estos días de cuarentena por la pandemia de coronavirus muchos famosos intentan entretener a sus seguidores a través de las redes sociales. Ellen DeGeneres se mantiene activa en el mundo virtual y además de sus típicas charlas con famosos de Hollywood -ahora en formato telefónico- comparte publicaciones de su día a día: la reconocida presentadora hizo un nostálgico posteo retro, en donde recordó su día de su graduación. Eva Mendes y Sofía Vergara también publicaron algunas fotos vintage .

Ellen DeGeneres: recuerdos y esperanza

Ellen De Generes compartió un sentido mensaje para todos los jóvenes que se perdieron su esperado baile de graduación a causa de la pandemia y publicó una foto retro de la noche en que ella fue a su fiesta.

"Si se suponía que tu fiesta de graduación iba a ser este fin de semana, quiero ver tu hermoso traje de fiesta. Este era el mío, así que como pueden ver, la vara es baja en cuanto pretensiones", escribió con humor la presentadora. Y agregó esperanzada: "Múestrenme los suyos. Les prometo que los usarán en el baile de graduación pronto".

Eva Mendes: amor de madre a la distancia

Eva Mendes le agradeció a su madre por un tierno gesto a través de un posteo retro con una foto de su infancia. La actriz contó cuánto extraña a su mamá y escribió: "Mi hermosa madre me envió su famoso arroz con leche a través de un delivery tomando todos los recaudos necesarios y no podemos estar más felices. Este es uno de sus muchos platos que instantáneamente me hace feliz y me llena de energía".

Luego agregó: "El azúcar ayuda y, como saben, a nosotros los cubanos nos encanta, pero es más que eso. Es el amor que ella pone en todo lo que hace. Gracias mami por esto y por todo lo demás. ¡Te quiero!".

Sofía Vergara: amigas de ayer, hoy y siempre

Sofía Vergara también tuvo su momento vintage en las redes sociales: hizo un viaje directo a los años '80 y '90 y expresó que extraña mucho los encuentros con sus amigas. La actriz mostró cómo fue su adolescencia en Barranquilla, su ciudad natal en Colombia, rodeada de sus amigas de la secundaria. En las divertidas postales se la ve haciendo poses graciosas en sus tardes junto a sus compañeras.