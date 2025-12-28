Mirtha Legrand le pidió perdón a Alejandro Fantino por un “comentario fuera de lugar”

Durante su último programa, Mirtha Legrand sorprendió a todos con un comentario inesperado: la gran diva de la televisión argentina aprovechó los primeros minutos del envío para pedirle perdón a Alejandro Fantino por un episodio que tuvo lugar en su mesa en el 2018. “Fue un comentario fuera de lugar”, lamentó.

Cómo cada sábado al comienzo de La noche de Mirtha, la Chiqui se sentó en su escritorio después de compartir su look para realizar los agradecimientos de rigor y las típicas publicidades. Una vez cumplidos los compromisos, se dispuso a hablar del tema.

“Esto es muy serio”, anunció. “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, leyó la conductora con un tono muy serio. “Espero que este hecho contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario que hice fuera de lugar”, cerró, y cambió de tema.

Una denuncia que terminó en la Justicia

El conflicto entre Fantino y Mirtha comenzó en marzo del 2018 cuando en el programa de la diva Natacha Jaitt, en medio de los escándalos de aquel entonces por abuso de menores en el mundo del fútbol, acusó a varios periodistas de pedofilia. El resto de los invitados de aquel almuerzo fueron Guillermo Coppola, Gustavo Grabia y Mercedes Ninci. Si la fallecida modelo no nombró a Fantino, sí dio a entender que hablaba de él.

Lejos de mantenerse al margen, la entonces figura de Animales Sueltos decidió responder. “Aclarar una cosa como la que me han metido, es muy difícil, porque es mancha venenosa. Porque no tenés manera de no salir manchado por esa situación”, argumentó. Luego se despegó de la acusación, habló de una “operación” en su contra, pidió por el avance de la investigación y compartió su desilusión por la actitud de Mirtha.

“No me enojo con el que lo dice, yo me elevo. Nunca me enojaría. Me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba, cuál es el primer motor. Quiero saber qué pasa realmente con este terrible delito, quién arma todo esto”, expresó. Luego se enfocó en la Chiqui. “Yo la tenía como un faro de este medio, una profunda admiración. Para mí es una mente brillante, es una mujer clara en el medio. No así al nieto. Sí a ella, siento una profunda desilusión señora”, concluyó.

A los pocos días, Nacho Viale salió a disculparse por lo ocurrido. “Las acusaciones no son compartidas por la producción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad de haberla invitado. Podemos haber fallado en esto”, le dijo a Jorge Lanata en su envío de Radio Mitre. “Le pueden achacar muchas cosas a Mirtha, pero acá creo que no le armamos el programa acorde y se vio avasallada. No puedo hacerme cargo de lo que dicen los invitados”, expresó. “Quiero pedir disculpas para todos los nombrados. No me queda otra que hacerme responsable de los invitados que llevo a la mesa del programa que produzco”, completó.

Pese a las disculpas, Fantino decidió acudir a la Justicia. La información la confirmó Grabia, quien además fue testigo. Según contó el periodista en Desayuno Americano en octubre del año pasado, la acusación mediática de Jaitt, según consta en la causa, le hizo perder a Fantino un importante contrato laboral internacional. Por ese motivo decidió accionar de forma legal. Además, Grabia explicó que para Fantino la producción y Mirtha no solo sabía lo que Jaitt iba a decir, sino que, además, la incentivaban porque daba rating, “Mirtha no la frenaba”, explicó Grabia al revelar los pormenores de la causa.

Tiempo después, Fantino habló de la causa en LAM. “Es un juicio que inició en 2018, una demanda civil y comercial, que yo energéticamente me desligué. Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo…no sabía. Lo sabía mi equipo de laburo, mi abogado”, explicó a fines del 2024. “La plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo, no sé cuánto va a durar tampoco; tal vez años”, sumó, y resaltó su único interés: reivindicar su nombre. Habrá que esperar para saber si el pedido de disculpas de Legrand alcanza.