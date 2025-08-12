Los inicios de Santi Maratea: de escapar del colegio para esperar a famosos a estar preso en Estados Unidos
El influencer atravesó un largo camino hasta llegar a los medios y a su debut en Trato Hecho (América); su accidentada estadía en suelo norteamericano en busca de conocer a Ellen DeGeneres
Santiago Maratea debutó como conductor de TV en el programa Trato Hecho (América). Este formato, orientado al entretenimiento, lo tiene como la cara visible de un proyecto que está ideado para conocer la historia de vida de los participantes y la posibilidad de llevarse una importante suma económica de 20 millones de pesos en caso de elegir el maletín correcto.
“Estoy un poco nervioso, es mi primera vez conduciendo. Les quiero contar que hace diez u once años me paraba en la puerta de América, y he estado horas y horas, días y días. Yo soñaba que algún productor saliera, y me diera una oportunidad“, expresó en su presentación ante el público y televidentes.
En esa misma línea, siguió: “Varios años después eso sucedió de la mano de Mariano Chihade y Lucas González, y le agradezco a América por recibirme en esta pantalla".
De escaparse del colegio para conocer a las celebridades a estar preso por colarse en Warner Bros.
Desde muy chico, Santiago Maratea tuvo un objetivo entre ceja y ceja: conseguir a un mentor que le diera la posibilidad de llegar a la televisión. Para ello, se propuso esperar días y días en la puerta de distintos canales de televisión, a la espera de conocer a las distintas celebridades como autoridades de estos lugares para darse a conocer y así tener una oportunidad.
“De chico me rateaba del colegio y me iba a Telefe. Cuando entraba al canal, agarraba a un camarógrafo y le preguntaba si podía decir que era su sobrino. Me decían que sí, le preguntaba su nombre y me quedaba todo el día ahí”, contó, hace unos años, en el programa PH (Podemos Hablar).
Envalentonado con el sueño de llegar a los medios de comunicación, Maratea redobló la apuesta y viajó, en 2015, a los Estados Unidos para conocer a Ellen DeGeneres, la reconocida presentadora televisiva en Warner Bros.
“Fui a la puerta de Warner Brother para intentar ver a Ellen DeGeneres. Tres tipos de traje me dicen ‘¿qué hacés acá?’, y les dije que estaba esperando a Ellen y me dijeron que ella no salía por esa puerta", explicó por aquel entonces sobre una misión que no terminó como él esperaba.
Al otro día, volvió al mismo lugar, pudo ingresar al interior de la empresa de Warner Bros, pero fue interceptado por un séquito de policías que lo comenzaron a interrogar. “Estaban paranoicos con que yo me había colado, les dije que entré por la puerta. Me llevaron a la sala de las cámaras y ven el video en el que yo entré como si nada. Estuve detenido cinco horas y tengo una orden de restricción con Warner de por vida”, subrayó sobre ese fallido inicio que, lejos de asustarlo, lo llevó a juntar más coraje para machacar sobre su sueño.
El brutal accidente que tuvo en su dentadura durante la estadía en Los Angeles
Además de recibir una sentencia de por vida por parte de Warner Bros, el influencer también registra otro ingrato recuerdo en suelo norteamericano: al andar en patines por una barranca se cayó y perdió cuatro dientes, con la mala fortuna que uno de ellos se le incrustó en el paladar y debió ser hospitalizado de urgencia.
“Estuve mucho tiempo sin dientes, pero con la frente en alto. Para la recuperación fui por el lado más lento, doloroso y costoso. Me hice implantes, injertos de paladar... no hay nada que no me haya hecho en la boca”, admitió en un video de TikTok.
Sin sus cuatro dientes frontales, Maratea contó su experiencia con el cirujano que debió reacomodar su paladar y encías para que su boca vuelva a tener un funcionamiento correcto.
“Venía venir el taladro y la sangre me saltaba en la cara. Yo mientras escuchaba música clásica con los auriculares. Tuvieron que sacarme piel del paladar, me la cocieron sobre la encía y ahí me la taladraron”, describió en su momento sobre una experiencia tortuosa que formó parte de su extenso bagaje hasta llegar a la meta.
