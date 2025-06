La historia del gato que se postuló para alcalde y alcanzó a tener el apoyo de Ellen DeGeneres

Existen historias sobre animales alrededor del mundo que parecen quitadas de un cuento de ciencia ficción, pero no. Muchas de ellas ocurrieron en la realidad, como la candidatura del gato Tuxedo Stan en 2012 para ser alcalde de una ciudad canadiense. Su postulación recibió el apoyo de Ellen DeGeneres y contribuyó a visibilizar una problemática insostenible.

Hace 15 años, Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, Canadá, saltó a la fama mundial cuando Tuxedo se convirtió en el referente del Partido del Esmoquin. Durante el proceso de elecciones locales, la familia que cuidaba de él junto con un grupo de activistas de protección animal presentaron la iniciativa para que se convierta en el próximo alcalde.

La candidatura de Tuxedo Stan sirvió para concientizar sobre la creciente población de gatos callejeros en Halifax (Fuente: Facebook/Partido del Esmoquin de Canadá)

De inmediato, la noticia se volvió viral y llegó a los oídos de personalidades del mundo del espectáculo estadounidense, que apoyaron su candidatura públicamente con el fin de visibilizar el abandono y la superpoblación de gatos callejeros sin supervisión ni control de las autoridades.

El grupo de personas creó el Partido del Esmoquin y llevó a Tuxedo Stan como su candidato para denunciar la situación de los felinos callejeros en Halifax. Por ese entonces, el uso de las redes sociales era incipiente; sin embargo, sirvió para posicionar al flamante gato como una de las mejores opciones a nivel municipal.

Para ello crearon un perfil de Facebook con su foto y comenzaron a implementar una campaña política fuerte para atraer la mirada de los habitantes. El revuelo fue tal, que traspasó las fronteras y la conductora de televisión Ellen DeGeneres contó la realidad de los gatos en el municipio canadiense e instó a que la gente diera su voto de confianza al llamativo candidato.

Ellen DeGeneres apoyó la candidatura de Tuxedo Stan en 2012

“Eso es totalmente real. Se postula para alcalde y, no me gusta ponerme política, pero votaría por ese gato”, dijo sorpresivamente la conductora en su programa por ese entonces. También se sumó Anderson Cooper, presentador del antiguo programa AC360, emitido por la CNN, se refirió a Tuxedo: “Normalmente, no tomamos partido político, pero creo que seguiremos adelante y daremos un respaldo no oficial a un candidato a la alcaldía de Halifax”.

Gracias a la repercusión internacional, el resto de los candidatos se comprometió a sumar un plan en su política de gobierno comunal para resolver la superpoblación de gatos callejeros. Antes de los comicios, hablaron de implementar la castración obligatoria y una mayor concientización en la población para adoptar a los animales abandonados.

Actualmente, el Partido del Esmoquin de Canadá es un referente en la lucha por el bienestar felino de Canadá (Fuente: Facebook/Partido del Esmoquin de Canadá)

A pesar de la gran promoción de su campaña, Tuxedo Stan no fue aceptado por la Justicia para presentarse oficialmente con su lista durante las elecciones, ya que no tenía un certificado de nacimiento. De igual manera, cuando fue electo un nuevo alcalde, destinó 40.000 dólares canadienses para la creación de un centro veterinario dedicado a la castración y devolución de los felinos en situación de calle y abandono.

A más de 25 años de esta postulación icónica e hilarante a nivel mundial, la superpoblación de gatos en Halifax, capital de Nueva Escocia, se redujo notablemente. Incluso, más personas adoptaron a muchos de ellos y se prohibió el sacrificio en los refugios.

Actualmente, el Partido del Esmoquin agregó a su nombre: Sociedad Canadiense para el Bienestar de los Gatos. En su sitio web a diario comparten fotos de felinos en hogares y con sus familias. Al mismo tiempo, denuncian sobre situaciones de maltrato o vulnerabilidades en otras ciudades.

En cuanto a Tuxedo Stan, fue sacrificado pro sus dueños en 2013 a raíz de un cáncer terminal que había complicado sus últimos días.