Los secretos del vestido de novia de Mora Calabrese para su boda con Abel Pintos

¡Qué viva el amor! El sábado pasado finalmente Abel Pintos y Mora Calabrese vivieron un día muy especial y celebraron su casamiento junto a sus amigos más cercanos y su familia. Todos coinciden que fue un evento muy emotivo, que incluyó como una de las perlitas el “Ave María” que cantó Jairo.

Abel Pintos y Mora Calabrese, recién casados Gentileza Maxi Failla

En una ceremonia de ensueño, inspirada en “las bodas italianas”, la que no pasó inadvertida, por supuesto, fue la novia, que lució un vestido del diseñador Fabián Zitta, que realizó especialmente para la ocasión. Según pudo saber LA NACION, Calabrese le pidió una cita al diseñador sin aclararle quién era ella ni su famoso novio, solo le solicitó discreción. “Ella tomó una entrevista nupcial en forma espontánea. No nos conocíamos. Recién me enteré quién era su futuro marido en la tercera prueba porque Abel empezó a acompañarla hasta la puerta en cada ocasión. Pero jamás vio el vestido, obviamente”, detalló Zitta. Y agregó: “Ella es muy cálida y también muy segura, pero se dejó asesorar. Le diseñé el vestido (previamente hice unos bocetos y se probó algunas siluetas), los zapatos y los pines para el pelo. Y la asesoré en el total look como siempre. Fueron 5 pruebas y siempre estaba feliz cuando le probaba. Fue un placer hacérselo”.

Abel Pintos y su flamante esposa, Mora Calabrese, en la íntima ceremonia frente a sus amigos y familiares Gentileza Maxi Failla

El vestido elegido es un diseño largo, fourreau al bies, en seda natural, color marfil, de corte sirena y de inspiración años ‘30. Con un escote americano, espalda baja y falda con apliques de volados en organza de seda y plumas en cascada que daban forma a una gran cola. Llevó, además, una capa de organza de seda al tono, de corte imperio y cola catedral. En su cabello, lució pines de perlas, cristales y plumas sobre un recogido desestructurado. En tanto, los zapatos estaban al tono, en cabritilla nacarada de corte retro.

“Las Borges”: del Sur a la TV

Dos Borges en situaciones opuestas. Por un lado, Graciela Borges quedó muy agradecida con el homenaje que le hicieron en el Festival del Cine del Agua, que se realizó en El Calafate. Coincidiendo con los veinte años de la película La Ciénaga, la actriz desembarcó en la ciudad de los hielos junto a su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta Jesucita (que ya aclaró que no va a ser actriz, pero que estudia ruso y coreano). Fascinada con el cordero patagónico que probó en la estancia Nibepo Aike y con un paseo en barco con vista blanca infinita a los glaciares, la actriz recibió la ovación del público, incluso hubo un grupo de mujeres que la esperó en la puerta del hotel solo para sacarse fotos con ella. Graciela habló de todo y cerró con una frase que hizo estallar de risa al auditorio: “Todo esto me hizo tan bien que por un momento pensé que estaba hiperventilada. Casi me ahogo de tanto amor.” La humildad de una diva...

Por esos días, pero en Buenos Aires, la viuda de Borges, María Kodama, entraba a un restaurante sobre la avenida Santa Fe, esquina Riobamba. Entre humos y sonidos de colectivos, fue derecho hasta su mesa y pidió su típica parrillada vegetal. Nada de carnes ni de hielos ni de niños. Ella (con unos anteojos redondos fabulosos) junto a una amiga disfrutaron a su manera de la porteñidad. Y además, dejó mudo al mozo cuando le contestó de dónde venía, ya que es habitué del lugar: “Estuve en la televisión, participé del programa de Guido Kaczca. Se llama Los 8 escalones, muy interesante”.

Una cita con famosos de alto perfil

Luciana Salazar y Benjamín Vicuña participaron de una fiesta por la apertura de un restaurante Instagram: @salazarluli/ @benjavicunamori

Abrió las puertas Bagatelle Buenos Aires y se suma al polo gastronómico del Hipódromo de Palermo. Famoso por las coreografías que hacen los mozos cuando se descorcha algún champagne o vino importante (en este hay curaduría del sommelier Fabricio Portelli) y por sus chicas a toda lentejuela, el restaurante es éxito indiscutido en lugares como Ibiza, St. Tropez, Miami, Londres, Dubai o Punta del Este. Sí, mucho show off, se trata de espacios no aptos para bajos perfiles.

Como se suponía iba a suceder, el viernes de la inauguración hubo comentarios que causaron fastidio. ¿Qué pasó? Se habló de la onda inmediata que existió entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar, pero lo cierto es que el actor no se movió de la mesa del anfitrión, el relacionista público Leo Mateu, en la que también estaban Adrián Suar y Gustavo Bermúdez. Dicen que la actriz filtró la historia para ocultar otro romance y aseguran, por otro lado, que el chileno se indignó como nunca por estos rumores.

Zaira Nara y Paula Chaves, amigas y vecinas

Zaira Nara pasó por París con su familia Instagram / zaira.nara

No es novedad que las modelos y conductoras Zaira Nara y Paula Chaves son amigas. Ambas comenzaron a la par sus profesiones, tanto en campañas publicitarias como en las pasarelas y en la televisión, a tal punto que pertenecen a la misma agencia de representaciones de los hermanos Paul y Willy García Navarro. Actualmente -más allá de las campañas de verano 2022- ambas están abocadas a la TV y en la misma pantalla, la de Telefe. Hace apenas algunas semanas, Chaves volvió a la conducción de la mano de la nueva temporada de Bake Off Argentina, en tanto Nara (a días de volver de Europa, en donde no solo visitó a su hermana Wanda sino que también aprovechó para ver a su suegro, quien aún no conocía a su hijo menor, Viggo) está analizando sus próximos pasos laborales. Tiene algunos proyectos con el canal de las pelotitas de color por concretarse y su viaje también le sirvió para tener varias reuniones de trabajo en Italia.

Pero además de todo esto, Nara y Chaves son casi vecinas, ya que viven a solo 960 metros una de la otra o a 4 minutos en auto. Sí, esa es la distancia que separa los barrios cerrados, en donde habitan junto a sus respectivas familias en La Horqueta, por eso es frecuente verlas juntos a sus niños (Chaves con Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso, y Nara con Malaika y Viggo von Plessen) y sus parejas.

