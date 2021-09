Rodrigo Lussich reveló que Benjamín Vicuña y Luciana Salazar se fueron juntos de una fiesta

Separado de la China Suárez, quien se instaló en Madrid junto a sus tres hijos y su mamá, Benjamín Vicuña coincidió con Luciana Salazar en una fiesta por la inauguración de un restaurante el viernes por la noche. Según contó Rodrigo Lussich en El show de los escandalones (América), el actor y la modelo salieron juntos del evento y “muy acaramelados”.

La noticia fue una de las “bombas” del programa. Mientras daban información sobre “el novio secreto de la China Suárez” tras el distanciamiento de la actriz y Vicuña, Lussich lanzó la sorprendente novedad sobre su expareja.

Luciana Salazar y Benjamín Vicuña se habrían ido juntos de una fiesta - Fuente: América TV

“En la noche del pasado viernes, en la fiesta de apertura de un conocido restaurante se encontraban, a saber: Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la Ve, Mariana Genesio Peña, Luciano Cáceres, Cande Tinelli con Coti, Charlotte Caniggia, Fabián Medina Flores, Martín Baclini, Agus Casanova, Sole Fandiño, entre otros”, comenzó relatando el periodista.

“Benjamín Vicuña pegoteado, como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo. Él le hablaba y le estaba encima, toda la velada, enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña, en depresión, pero siempre buscando qué hacer porque tiene que alimentar la rata”, dijo entre risas el conductor aun sin dar nombres de quién era la mujer a la que el actor chileno habría estado cortejando.

Finalmente, antes de presionar el detonador de la “bomba”, Lussich reveló: “La rata no piensa, no entiende, no razona. Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”.

En relación al “novio secreto de la China Suárez”, el periodista comparó a la actriz con la protagonista de la serie Gambito de dama, donde la protagonista es jugadora de ajedrez, y aseguró que “ha hecho la jugada maestra” contra su expareja. “De alguna manera, el que ha resultado hackeado es Benjamín Vicuña, después de hacer sufrir a tanta mujer…”, lanzó.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, juntos en la serie Terapia alternativa

Luego, reveló que “lo que asegura el entorno de la China Suárez es que el novio misterioso, pretendiente, que algo pasa entre ellos vive en Miami y que a eso obedecen los continuos viajes que vino haciendo la actriz a EE. UU. sin Vicuña”. Sin embargo, Lussich no dio nombres.

La China se instaló en España, donde rodará una película junto al actor español Álvaro Morte, más conocido como “El Profesor” de La casa de papel. En los últimos días, participó del Festival de San Sebastián y deslumbró en la alfombra roja con un look de Versace. Allí se la pudo ver junto a Merakio, el actor y youtuber argentino que también fue invitado al evento.