En la casa de Benjamín Vicuña y la China Suárez no hay lugar para sentirse solos durante este tiempo de distanciamiento social . Los actores pasan la cuarentena en patota: dos adultos, cinco niños y once perros aseguran un ritmo agitado desde la mañana hasta la noche.

A través de su cuenta de Instagram, Benjamín compartió una dulce y divertida imagen en donde se lo puede ver con sus cuatro hijos: Bautista, Beltran y Benicio , frutos de su relación con Pampita Ardohain, y Magnolia , la niña que tuvo con la China. Además aparece Rufina , hija de Eugenia y Nicolás Cabré. "Invasión alien", tituló el actor a la foto, en donde tapó la cara de todos los menores con rostros animados de extraterrestres.

Benjamín Vicuña divirtiéndose, con Bautista, Beltrán, Benicio, Rufina y Magnolia Crédito: Instagram

La noche anterior, Vicuña había subido a sus historias de Instagram otra foto súper tierna. En la postal, que refleja un íntimo momento familiar, se puede ver a la menor del clan, Magnolia, recostada en los brazos de su hermano Bautista, quien mira concentrado la pantalla de su teléfono mientras abraza a la pequeña.

Una tierna postal de Bautista, el mayor de los Vicuña, con Magnolia, la menor Crédito: Instagram

Después de pasar los primeros días de la cuarentena con su mamá, los hijos que tienen en común Pampita y Benjamín se trasladaron a la casa de papá para compartir unos días con él. Según se puede ver en las fotos, los niños vivieron muy felices el reencuentro con su hermanita y disfrutan de sus días en el hogar paterno.

Días atrás, antes de que los varones llegaran a la casa, Eugenia había compartido una honesta reflexión sobre como transitar la maternidad en tiempo de encierro . "Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre. Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida NO QUEDA OTRA que dejar de exigirme/exigir. Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijos, inventan juegos, y me siento mal", expresó la actriz. "Sin culpa. Me agoto, paso tablet, pongo peli y dibujitos a cualquier hora. Más 11 perritos".