Luis Ventura recreó con IA el episodio del motorhome de Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez

A más de una década del escándalo que sacudió al mundo del espectáculo, Luis Ventura volvió a poner el foco en uno de los episodios más recordados: el del motorhome, protagonizado por Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Benjamín Vicuña y China Suárez. Durante su participación en A la tarde (América TV), el periodista utilizó inteligencia artificial para recrear lo que hasta ahora solo había sido imaginado por el público a partir de los relatos de los protagonistas.

El momento se dio en medio de una charla con Karina Mazzocco, donde Ventura repasó el contexto de aquel episodio ocurrido en diciembre de 2015, durante el rodaje de El hilo rojo. “Estamos en lo que fue el escándalo durante muchos meses y años. Creo que todavía sigue repiqueteando en los oídos y en las pupilas de todos”, introdujo el periodista.

A través de un video creado con inteligencia artificial, el periodista recordó una de las peleas más comentadas de la televisión argentina (Foto: Captura de pantalla @americatv)

Según relató, la inteligencia artificial permitió reconstruir visualmente una escena que durante años solo existió en el imaginario colectivo. El video muestra cuando Pampita abre la puerta del motorhome y se encuentra a su entonces pareja y a la actriz en una situación comprometedora. “Un buen día, en la interna de la pareja, algo empezó a hacer ruido… hasta que le suena un celular a Pampita y le dicen: ‘Tu pareja está en el motorhome en donde están filmando El Hilo Rojo’”, recordó sobre el llamado que la hizo a Carolina Ardohain viajar con su auto hasta el lugar de los hechos.

Al llegar al set de filmación, la modelo decidió ingresar al vehículo para increpar a su entonces esposo, pero la situación la horrorizó mucho más de lo que esperaba. “El relato, Pampita, su sensibilidad, sus ojos y todos sus sentidos vieron una situación de sexo asqueroso. Esa expresión usó ella en su momento. También detalló una manta de Nepal amarilla y que habían comido palta”, dijo, en referencia a todos los datos que luego se volvieron memes de una secuencia de infidelidad impensada.

Pampita cuando ingresa al motorhome en el que estaban Vicuña y la China Suárez, recreado con IA (Foto: Captura de pantalla @americatv)

Más allá del escándalo, Luis Ventura destacó cómo evolucionó la relación entre los protagonistas con el paso del tiempo. Quienes incluso pudieron plantear tener un vínculo cordial por el bien de sus hijos en común, que hoy en día son todos hermanos por parte de su padre. “La historia fue tan lejos, tan lejos, tan lejos que hoy… Pampita es madre de cuatro hijos de Vicuña, y la China Suárez de dos junto a Vicuña. Los cumpleaños los festejan ensamblados, con pleno amor y lo pasado, pisado”, resumió sobre la interna.

Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde cientos de personas quedaron sorprendidas con la capacidad de la tecnología para retratar casi por completo uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina. “Nunca me lo había imaginado así”; “Y aunque ya pasó en aquel momento le dijeron ‘loca’ a Pampita. Y la China como siempre lo negó pero fue verdad” y “La China siempre metiéndose con tipos casados, destruyendo hogares y haciendo sufrir a niños, de segunda siempre”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al respecto en comentarios de Instagram.