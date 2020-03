Sin culpa: el honesto posteo de la China Suarez sobre la cuarentena con sus hijas Crédito: Instagram

23 de marzo de 2020 • 15:34

Mientras algunos padres se las ingenian con mucha creatividad para mantener a sus hijos entretenidos y ocupados durante la cuarentena , hay otros que se relajan y asumen sus propios limites, tratando de no sentir culpa. A través de Instagram, la China Suárez compartió una sincera reflexión sobre cómo vive estos días junto a Rufina y Magnolia , sus dos hijas, generando empatía en muchos de sus seguidores.

"Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre. Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida NO QUEDA OTRA que dejar de exigirme/exigir. Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijos, inventan juegos, y me siento mal", expresó con total honestidad.

Según relata, el coronavirus es algo que la tiene muy angustiada ya que no puede dejar de pensar en todos aquellos que están sufriendo a causa de la enfermedad. "Yo apenas estoy pudiendo con saber la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir, los contagiados, los respiradores que no alcanzan, los médicos sin dormir, sin ver a sus familias, muchas veces sin los insumos suficientes para hacer su trabajo, la gente que vive al día y que si no trabaja, no come".

"No es una queja, pienso todo el día qué hay gente que lo está pasando realmente mal, que soy privilegiada por tener salud, una casa donde dormir, es simplemente decirles que es NORMAL un día no tener ganas de hacer nada, llorar, o simplemente estar de MAL HUMOR", agregó asegurando que no tiene problema de que sus hijas se entretengan con la tecnología cuando ella necesita un respiro. "Sin culpa. Me agoto, paso tablet, pongo peli y dibujitos a cualquier hora. Más 11 perritos".

Inmediatamente, muchas madres comenzaron a dejar comentarios asegurando que ellas se sentían igual. "Tal cual hermosa, me pasa lo mismo. Veo a todas tan de cuento de hadas haciendo mil cosas y a mi me cuesta mucho el día a día", le escribió una de las tantas seguidoras que logró identificarse con el mensaje.

Eugenia volvió de Uruguay junto a su familia hace algunos días y, ahora, realiza la correspondiente cuarentena para hacerle frente a la pandemia junto a Benjamín Vicuña y sus niñas.