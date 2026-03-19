Benjamín Vicuña contó cómo está hoy su vínculo con la China Suárez: “Aceptar”
Mientras la actriz continúa con su vida en Turquía con Mauro Icardi, el actor reflexionó sobre su “nueva realidad” y el presente de sus dos hijos menores
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Aunque a la distancia las cosas parecen más calmas, lo cierto es que aún existen tensiones alrededor del Wanda Gate. Luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi viajaran a Italia para una audiencia de divorcio, quien volvió a meterse en el escándalo fue Benjamín Vicuña. Volvió a hablar de su “nueva realidad”, contó cómo está actualmente su relación con María Eugenia “China” Suárez y reveló si estaría dispuesto a mantener una charla cara a cara con el futbolista teniendo en cuenta la importante presencia que tiene en la vida de sus dos hijos menores.
“¿Las aguas están calmas últimamente? ¿O es lo que se ve de afuera e internamente es otra película?“, le preguntó el cronista de Puro Show (eltrece). Vicuña no lo dudó y aseguró que ”es otra película" y “una mezcla entre acomodarse y aceptar”.
“Creo que la aceptación es un término y un concepto muy importante en la vida de todos, a propósito de las circunstancias, lo que te toca y estoy en esa... Y con esta nueva realidad que estoy viviendo, que no voy a entrar en detalles porque no voy a hablar, me parece que la que va es esa, aceptar que es así y de esta manera ser feliz“, sostuvo.
A partir de esto, le preguntaron si existió una conversación con Mauro Icardi en lo referido a sus hijos y su presencia en la vida de ellos. El año pasado, Suárez se instaló en Turquía con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con el actor chileno. Los niños van allí a la escuela, realizan viajes con su madre y su pareja y cuando pueden vuelan a la Argentina para reencontrarse con sus padres.
Cuando dijo que no hubo conversación entre ellos, le preguntaron si estaba al tanto de las especulaciones sobre el futuro deportivo de Icardi y lo que podría significar para la vida de sus hijos un cambio de club y por ende de lugar de residencia. “¿Ahora estoy de representante?“, lanzó en un tono irónico.
“Yo lo pedí varias veces y me imagino que ustedes lo saben y lo entienden. A mi me gustaría que vuelva todo a su lugar. Efectivamente está mi trabajo y mi vida privada que muchas veces tomó un lugar que no es con el que mejor me siento. Pero esto ya ni siquiera es mi vida privada, ni tiene que ver con mis cosas ni con mis decisiones como adulto, sino que son niños“, expresó y enfatizó en que no quiere hablar más de régimen alimenticio ni de ninguna cuestión relacionada con eso.
Una vez más insistieron en si le gustaría tener una charla con Mauro Icardi. Aunque se mostró un poco dubitativo, deslizó la posibilidad de que en algún momento suceda: “Seguramente se va a dar como se dio en otras circunstancias”.
Por último le preguntaron sobre su vínculo con Eugenia Suárez. Aunque en el pasado ambos se lanzaron dardos y dejaron en claro que las cosas no estaban para nada bien, esta vez dijo que “por supuesto que hay comunicación” porque es la madre de sus hijos. “Hay una manera de intentar criar de la mejor manera y que los niños estén bien”, sentenció.
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