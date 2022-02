Luba Tymchuk, la cantante ucraniana que se enamoró de la Argentina y hoy acompaña a Palito Ortega: “Solo queremos la paz”

Luba Tymchuk llegó a nuestro país hace casi veinte años. Nacida en Ucrania, y cantante por vocación, se enamoró de un argentino en Cabo Verde, África, y decidió seguirlo, apostando a la relación; hoy son padres de tres varones. En 2005 participó de la versión argentina de Operación Triunfo , ganándose el corazón de todos con su humildad, su empatía y su bella voz.

Hoy es corista de Palito Ortega y lo acompaña en Gracias, su tour despedida. En diálogo con LA NACION, Luba cuenta su historia y habla de la triste realidad que viven sus compatriotas y familiares, en reciente guerra con Rusia. “Se me desgarra el alma” , dice conmovida.

“Viví los momentos de separación de Ucrania de Rusia, la proclamación de soberanía de Ucrania en 1991, la tragedia de Chernóbil, que también afectó mucho a todos. Era chica y entonces no tenía preocupaciones pero hoy pienso en lo que pasó, en lo que vivieron mis padres y mis abuelos, y es muy triste porque pienso que, de nuevo, van a pasar por todo eso. Mis bisabuelos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, me contaban cómo se escondían bajo tierra para que no los mataran, que saqueaban Ucrania para abastecer a Rusia, que dejaban a la gente morir de hambre. Viviendo ahí estás en una burbuja pero cuando me fui del país a los 18 años, me di cuenta de lo que sucede afuera, de lo que hablan en el mundo y en Ucrania no nos enteramos de nada”, asegura.

Luba Tymchuk hoy es parte de la banda que acompaña a Palito Ortega

-¿Por qué te fuiste?

-Siempre canté y representé a la Unión Soviética y luego a Ucrania, e iba a otros países con un grupo de gente talentosa mostrando nuestra cultura, nuestro baile, nuestro canto. De esa manera empecé a conocer otros países; no se podía salir de la Unión Soviética y no sabíamos nada del resto del mundo. Por ejemplo, no conocíamos las bananas, y cuando se cayó el muro y se abrieron las fronteras, llegaban camiones a las grandes ciudades que vendían bananas verdes. Recuerdo que mi mamá compró varios kilos y los puso debajo del ropero esperando que maduraran y todos los días yo miraba para ver si alguna cambiaba de color y así poder comerla. En ese momento era emocionante y hasta gracioso, pero hoy lo pienso y me estruja el alma. Cuando Ucrania se separó de Rusia, en 1991, se paró el país. Toda la gente tiene educación universitaria, son todos muy cultos, no hay analfabetismo. Mis padres estudiaron cuando yo era chica y me criaron mis abuelos: mi papá es ingeniero en la construcción y mi mamá, contadora. Pero hace mucho que no trabajan de eso porque no hay trabajo y el Estado nunca se puso fuerte. Recuerdo que en su momento, siendo profesionales, ganaban 20 dólares que no alcanzaban para nada. En la Unión Soviética, mi papá construía sanatorios, tenía a cargo más de cien personas y era una persona exitosa, que tenía futuro. Estoy hablando más o menos de 1983. Los hijos de los trabajadores teníamos una colonia de verano y cuando mi papá salía de trabajar se ocupaba de nosotros, paseábamos, jugábamos, íbamos a la playa. Hubo momentos muy felices.

Luba nació en Chernivtsi, al suroeste de Ucrania, y hasta hoy toda su familia vive allí, sus padres, sus dos hermanas y sus parientes . Están en contacto diario, pero la última vez que los vio fue hace doce años. “En un momento vino mi hermana con la intención de quedarse pero se volvió al año. Tuve intentos de ir a visitarlos pero siempre pasaba algo; la ultima vez quise ir en diciembre para el cumpleaños de 60 de mi mamá pero tengo dos dosis de la vacuna Sputnik y una de Pfizer, y no podía entrar a Ucrania porque no aceptan la Sputnik todavía y además entraría ya como argentina. Ahora pensábamos ir en verano pero realimente es imposible”.

Su nadre, sus hermanas y su sobrino viven en Ucrania. "Nadie sabe qué va a pasar, pero tampoco pueden hacer nada"

-¿Cómo está tu familia?

-Bien, por ahora. Rusia atacó todas las ciudades grandes de Ucrania y todos los aeropuertos y aeródromos, centros de comunicación y producción energética. Mi ciudad por ahora quedó intacta pero destruyeron el aeródromo de una ciudad que queda a 70 km y un aeropuerto, a 140 km. Nadie sabe qué va a pasar, no pueden hacer nada. Muchos preguntan por qué la gente no huye a otros países pero rige la ley marcial desde el primer bombardeo y no dejan salir a los hombres entre 18 y 60 años, y nadie quiere dejar a sus hijos, a sus maridos, a los hombres de la familia. Y tampoco hay adonde ir. Las rutas están colapsadas, muchos están bajo tierra protegiéndose en el metro, en los bunkers y se fueron con un bolsito o sin nada, porque cuando bombardean no sabés adonde caen los misiles, aunque Ucrania está resistiendo. ¿De qué futuro estamos hablando? Las madres están desesperadas, con miedo a que les llegue el telegrama para que sus hijos vayan a combatir a la guerra. Y los chicos no están preparados para la guerra porque cuando Ucrania se independizó de Rusia dejó todo, el país solo quiere la paz y no prepara a los jóvenes para la guerra. Hay muchas especulaciones pero Ucrania no quiere guerra, quiere entrar a la OTAN y a la Unión Europea porque busca protección. El tema es que Rusia pierde Ucrania y no la puede manejar. Pero esto no es de ahora, viene de la época de la Guerra Fría. (Vladimir) Putin es una persona muy inteligente y preparada pero también es muy cruel , obviamente tenía planes de atacar el país porque quiere Ucrania. Nunca quiso soltarla. Es un país joven de apenas 31 años y no tiene fuerza, recién se está armando y no lo dejan crecer. La gente quiere paz y crecer como país soberano. Ucrania fue tercera en el mundo en armamento nuclear pero hizo un acuerdo por la paz y entregó todo su armamento. En la guerra perdemos todos, y va a repercutir en el mundo entero porque a pesar de que es un país chico, tiene mucha riqueza, es principal proveedor de trigo en Europa, no por nada lo llaman el granero de Europa, tiene las tierras negras más fértiles del mundo, es uno de los principales exportadores de maíz en el mundo, por sus tierras pasa el gas que provee a muchos países. Y tiene muchas más riquezas pero para explotarlas necesitan inversiones, como cualquier país, y eso es lo que no dejan hacer. Rusia nunca quiso soltar a Ucrania porque es el segundo país más grande de Europa en extensión y por su ubicación estratégica. La gente no quiere volver al pasado, Ucrania se independizó con una buena ley.

Parte de la familia de Luba Tymchuk, en Ucrania

-¿Cómo fue tu recorrido hasta radicarte en nuestro país?

-Empecé a cantar de muy chiquita, participé en concursos internacionales, gané muchos premios y se me dio la oportunidad de ir con un grupo a vivir a Praga, Republica Checa, y desde allí hacer giras por otros países. Ese fue el motivo por el que me fui de Ucrania y después nunca más volví. Dimos conciertos en Suiza, Italia, Rusia, Polonia, Hungría, Republica Eslovaca y después nos ofrecieron ir a las islas de Cabo Verde, en África, y allí conocí a mi esposo Jorge.

-Y así llegaste y te nacionalizaste argentina.

-Si, Jorge es trabajador independiente que lucha día a día, tenemos un taxi y así aporta a la familia . Y en su momento estaba ayudando al hermano que tenía un restaurante en Cabo Verde. Tenemos tres hijos, Daniel, de 18 años, Máximo de 14 y Felipe de 5.

Luba Tymchuk con sus padres de visita en Ucrania 12 años atrás

-¿Participar en Operación Triunfo (OT) fue tu oportunidad para que te conociéramos en el país?

-Me dediqué a la música desde muy chica y además estudié traductorado en Ucrania, es mi segunda profesión. Cuando llegué a la Argentina no hablaba castellano, y me costaba integrarme aunque hoy en día amo su cultura, el baile, el canto. De hecho me nacionalicé y soy argentina. Decidimos formar una familia, y es el país que me asiló, que me dio todo. Viajé muchísimo, conocí muchos países pero cuando llegué acá sentí que era mi lugar en el mundo a pesar de que tenía todo en contra porque no hablaba el idioma, la cultura era totalmente diferente y no me hallaba pero sentía una paz increíble y eso me dio fuerza para seguir y enfrentando muchas cosas. Por ejemplo, estuve más de dos años sin papeles y Operación Triunfo me ayudó a arreglar mi situación. Me anoté en ese concurso para saber si la gente me aceptaba tal como soy. Toqué muchas puertas porque quería dedicarme al canto pero no tuve suerte, no me contrataban, no encontraba mi lugar. Soy una persona inquieta y me animo a todo. Y si no trabajo cantando, hago otra cosa.

-¿Y qué haces hoy?