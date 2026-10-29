Luciano Pereyra: de la emoción que le provoca cantar frente al Papa León XIV a su regreso a la canción folclórica

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, anunció un conmovido Luciano Pereyra desde el escenario del Movistar Arena, el sábado, en la recta final de su gira Te sigo amando. Entre lágrimas, una tierna sonrisa y la ovación de su público, el cantante interpretó después “Solo le pido a Dios”, el himno de León Gieco con el que 26 años atrás se presentó frente al Papa Juan Pablo II en Roma, durante la XV Jornada Mundial de la Juventud.

En diálogo con LA NACION, el artista recuerda ese histórico momento, detalla cómo fue el detrás de escena de la noticia que marcará un nuevo hito en sus casi treinta años de trayectoria y revela qué le diría al Papa León XIV.

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Mientras intenta asimilar todo lo que está viviendo y se prepara para el gran día (cantará el miércoles 11 de noviembre antes de la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján), Pereyra se muestra entusiasmado por el lanzamiento de su nueva canción, “Si no es contigo”, un regreso a sus raíces folclóricas que se materializará en su próximo álbum, Tierra viva, que lo llevará de regreso al Teatro Gran Rex con diez shows programados para abril de 2027.

-Son muchas buenas noticias juntas. ¿Cómo estás viviendo este momento?

-Es un momento de muchas emociones, estoy tratando de bajar un poco, pero la emoción es tan grande porque estábamos en el último concierto en el Movistar Arena, presentando una canción que había salido hacía 24 horas y a punto de lanzar la nueva gira para el año que viene. En el último cambio de vestuario de la última canción, viene corriendo mi manager y me dice: “Se acaba de confirmar que le vamos a cantar al Papa en Luján”. Yo venía muy emocionado con todo lo que estábamos viviendo en el concierto, así que sumar esa emoción fue muy loco. Entonces, no pude aguantar más y lo quise compartir con el público. Es más, lo cuento ahora y revivo todo lo que sentí. Cada vez que hablo del tema, la emoción está muy a flor de piel. Para mí es una noticia muy importante cantarle a un Papa que encima visita la ciudad donde vivo, donde nací. Realmente es una bendición y disfruto de este lindo momento.

-¿Te acordás qué fue lo primero que pensaste en ese momento en que tu manager te dio la noticia?

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-No, me quedé medio petrificado porque pensé: “Tengo que salir a cantar, ¿no podías esperar?”, pero la emoción y la felicidad fue muy compartida con todo el equipo. Yo estaba en el vestuario de cambio rápido, agarrando el micrófono para salir y viene Nico, mi manager y me dice: “Lo acaban de confirmar, ¿qué hacemos?”. Y yo le respondo: “¡No sé!”. Nos dimos un abrazo y ahí mismo hablé con el director musical y le pedí hacer “Solo le pido a Dios”, y él le avisó al resto de los músicos e hicimos un cambio en la lista. Creo que no había mejor manera de compartirlo que decirlo ahí y cantarlo con un tema tan significativo no solo para mí, porque se lo pude cantar al Papa [Juan Pablo II], sino que además es una canción con un mensaje muy significativo para todos los argentinos y para todo el mundo. Y lo volví a cantar ahí después de mucho tiempo, recordando lo que fue la visita que hicimos al Jubileo del año 2000 en Roma.

Luciano Pereyra anunció que cantará en la ceremonia del Papa

-¿Lograste asimilarlo?

-En cualquier momento se me llenan los ojos de lágrimas, me estoy tratando de contener porque cada charla sobre esto de verdad que para mí es muy fuerte. Tengo momentos de silencio en donde me quedo pensando y empieza a brotar de vuelta la lágrima. Y compartirlo con la familia en casa, con los amigos. Es una emoción muy distinta y diría que de mucha paz y de un peso espiritual muy importante para los que creemos.

-Sos una persona muy creyente y lo transmitís también a través de tu música y de tus entrevistas. Entonces, imagino que no es una presentación más.

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-Como hincha de Boca es como que me digan: “Che, vení a jugar que me falta uno para los once”. Yo también quiero formar parte del equipo de la fe porque creo y porque me gusta compartir lo que me hace bien. La fe para mí es un refugio muy importante que convive de manera perfecta con la música. Dicen que cantar es rezar dos veces, entonces, imaginate ese dicho literal en mi ciudad de Luján el día de la visita del Papa León XIV.

Luciano durante su octavo y último show en el Movistar Arena, el sábado pasado Universal Music

-¿Cómo se gestó tu participación?

-Se fue hablando en conjunto, en principio con el municipio de Luján, pero después son las cosas locas que se van dando porque uno habló de un lado y otro del otro. Creo que sucedió como se tenía que dar. Siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos.

-¿Qué novedades tenés de los preparativos?

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-Ahora hay reuniones porque creo que van a haber ensayos y ahí se va a definir la cantidad de canciones que voy a cantar durante la llegada del Papa a la ciudad. Por lo que me estuvieron contando, creo que voy a cantar en el momento en el que el Papa vaya caminando desde la rotonda hasta el escenario mayor donde va a dar la misa. Es una locura. Creeme que no sé qué más decir, no hay palabras. Creo que ese día va a hablar la música, va a hablar la unión de tanta gente con este representante de la fe católica en la tierra, que es el Papa León XIV, y poder ser parte de esto como vecino de Luján, como anfitrión de Luján, es muy fuerte. Todo el tiempo me abrazo con mi esposa y con mis padres porque es una emoción muy grande.

-¿Qué le dirías al Papa León XIV si pudieras hablar con él?

-Primero, gracias por la visita, y que en sus plegarias rece por nuestro país. Hoy le pediría mucho más por la gente del Litoral, que está pasando un momento muy duro con las inundaciones. Y por nuestro país en general, por un poco más de unión entre nosotros.

Un joven Luciano Pereyra con la bandera argentina en Roma

-¿Te pusiste a pensar en ese Luciano de 18 años que cantó por primera vez para un Papa, cuando estuviste frente a Juan Pablo II? ¿Qué te acordás de ese momento?

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-Fueron muchos nervios y, aparte, a los 18 años no hay un pensamiento tan profundo. Pasaron 26 años desde aquel momento y desde entonces me tocó vivir muchas cosas. Obviamente, uno va creciendo, va aprendiendo y entendiendo algunos puntos más de la vida, con una fe mucho más practicada y entrenada. Por eso, la emoción trato de tomarla con la mayor calma posible para disfrutar lo más que pueda, hasta que llegue el momento de cantar ahí, que te tiemblan las piernas. Desde que me levanto, todos los días desde que me enteré, le agradezco a Dios por esta oportunidad porque más no puedo pedir.

-¿Cómo fue ese momento, hace 26 años, cuando te avisaron que ibas a Roma?

-Estaba en Salta cuando me avisaron. Al día siguiente a la mañana llegué a Buenos Aires, di una conferencia de prensa y a la noche volé a Roma. Allá tuve tres días de ensayos. En el medio, el día que canté hablé con mis papás, todos llorábamos. Al otro día volví a Buenos Aires, a la tarde viajé a Salta e hice un concierto donde me estaban esperando mis papás; fue todo muy emotivo, la gente lloraba. Terminé, volví a Luján [aclara que en ese momento vivía con sus padres], abrí la puerta de mi casa, dejé la valija y vi que arriba de la mesa estaba el diario donde decía: “Luciano Pereyra cantó frente a 2 millones de jóvenes en Tor Vergata”. Recién ahí me cayó la ficha y me fui a la cocina a llorar. Ahora es al revés, lo estoy disfrutando desde el primer momento en que me lo dijeron y encima no tengo que viajar a Roma. Estoy acá, a 20 cuadras [se ríe].

Luciano Pereyra frente al Papa Juan Pablo II

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La vuelta a los orígenes

-¿Qué podés adelantar de Tierra viva, tu próximo álbum?

-Estoy muy feliz porque lo grabamos en medio de toda esta vorágine musical, cuando estábamos lanzando las últimas canciones de Te sigo amando y estábamos terminando el disco de cumbia, Ahora las bailamos. Tenía muchas ganas de grabar este disco, tenía la necesidad desde el alma. Empecé a hacerlo con Andrés Castro, productor y amigo con quien trabajo hace muchos años, y después seguí con Darío Pacheco, gran productor que, encima, es mi director musical. También trabajamos con Nico Cotton en alguna de las canciones, otro gran productor, y todo se fue encaminando. La música me fue llevando nuevamente para el lado de nuestras raíces.

-Con los años y los discos incursionaste en todo tipo de géneros, pero el folclore siempre está presente.

-Si bien la música me permite dar vueltas por un montón de géneros, porque para mí es una forma de crecer y de seguir aprendiendo, la esencia de nuestra música siempre está en cada uno de mis conciertos y en cada disco. Pero, en este caso, tenía ganas de hacer un disco mucho más arraigado y mucho más profundo en la raíz nacional. Cuando me quise dar cuenta ya había compuesto dos chacareras, una zamba y dos huaynos. De repente salieron dos baladas, que es algo que también me gusta hacer, pero fusionadas con instrumentos como quenas, sikus y charangos. Hay mucha historia acá dentro: una chacarera que le compuse a mi papá, una canción que compuse en Francia hace 14 años y sentía que ahora era el momento de incluirla porque tenía su toque folclórico. Es un disco que me tiene recontra entusiasmado y le encontramos el nombre perfecto, Tierra viva, porque sentimos que nuestra raíz folclórica está más viva que nunca con tantos exponentes que siguen fusionando nuestra música y la siguen llevando por el mundo. Entonces, eso me da mucha alegría. También, volvemos a casa, que es el Gran Rex, después de diez años.

El cantante durante el rodaje del videoclip de su nuevo sencillo, "Si no es contigo", donde participa su mujer, María Julia Rezzuto; su padre, Ángel, y sus amigos de toda la vida Universal Music

-¿Cómo va a ser el show?

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-El concepto de este concierto es Tierra viva, vamos a presentar el nuevo disco pero, obviamente, sin dejar de lado las canciones de siempre, las cumbias que salieron, las baladas, los temas pop. En el Rex, la tierra va a estar más viva que nunca.

-¿Va a haber colaboraciones en el disco?

-No, lo sentí tan personal al disco que en ningún momento pensé “esta canción podría estar acompañada por este u otro”. Es raro porque siempre canto con algún artista invitado y vengo de un disco, el de cumbia (Ahora las bailamos) donde son todas colaboraciones. De hecho, cuando lo terminé, pensé: “Che, no hay colaboraciones. ¿Está bien o está mal?”. Y me respondí a mí mismo: “Está bien, vamos para adelante”. El Rex sí va a estar lleno de invitados porque voy a querer cantar estas chacareras o zambas con todos los artistas que admiro o artistas de la cumbia que se animen a cantar algo de folclore.

Luciano Pereryra, entre su nueva música y los preparativos para su presentación frente al Papa León XIV Universal Music

-¿Por qué elegiste a “Si no es contigo” como el primer sencillo?

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-Me parecía una muy buena canción para dar un panorama general de por dónde va el sonido de este nuevo material. En el video está mi mujer, mi familia y mis amigos de siempre, y es un poco la guitarreada que a veces se arma en casa o en casa de los amigos. En cada encuentro siempre se escucha mucho folclore.

-¿Hay un renacer del folclore con tantos nuevos exponentes?