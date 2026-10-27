De Abel Pintos y Jairo a Sofi Martínez y Luquitas Rodríguez, todos los famosos que acompañarán al Papa León XIV

Se activó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre y hasta el 11 del mismo mes. La jornada histórica (fue Juan Pablo II el último Pontífice que vino oficialmente al país, en 1987) se dividirá entre Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján y contará con la presencia de numerosos artistas argentinos, como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, que musicalizarán cada encuentro del Santo Padre con el pueblo argentino.

De acuerdo con la información provista por la organización, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas, además de los mencionados artistas y otras personalidades que formarán parte de los encuentros. Asimismo, en los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones.

El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre © Vatican Media

Lunes 9 de noviembre

Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. Será durante su encuentro con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a las 9.15. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Abel Pintos se presentará en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole junto al coro de la institución Pilar Camacho

Martes 10 de noviembre:

En Córdoba, durante la vigilia y la misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), a las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Maggie Cullen cantará frente al Papa León XIV

Miércoles 11 de noviembre:

Una de las últimas actividades del Sumo Pontífice en el país, antes de partir hacia Perú, será la celebración de una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, a las 10. Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Luciano Pereyra volverá a cantar para un Papa. Lo hizo en 2000 frente a Juan Pablo II durante el Jubileo en el Vaticano Gentileza

En primera persona

“Ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, toda la fe que tengo desde siempre. Así que será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes. Jóvenes, nos vemos allá”, comentó Nahuel Pennisi al revelar su participación en la Vigilia de los Jóvenes.

Nahuel Pennisi se presentará frente al Papa León XIV

Por su parte, Luciano Pereyra hizo su anuncio durante su octava presentación en el Movistar Arena. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, dijo, profundamente emocionado, mientras era ovacionado por su público.

Luciano Pereyra anunció que cantará en la ceremonia del Papa

“Estoy feliz de poder celebrar y agradecer a través de la música. Es un honor para mí que me hayan convocado y poder compartir algo del folclore y de la música que hago con el Papa y con tantos jóvenes y tantas familias de la Argentina”, expresó Maggie Cullen en diálogo con LA NACION.

“Cuando nos llegó la notificación de que efectivamente estaba invitado a ser parte de este momento, para mí fue una emoción gigante”, recordó Abel Pintos, el primero en confirmar su presencia junto al Santo Padre a fines de septiembre.