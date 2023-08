Luis Miguel se presentará en el Campo de Polo en marzo: cuándo salen a la venta las entradas

escuchar

En medio de la “luismimanía” que se desató mucho antes de que Luis Miguel pisara Buenos Aires –más bien cuando se anunciaron las fechas en el Movistar Arena–, la noticia de que volverá al país el próximo año entusiasma a sus fans y, sobre todo, a aquellos que no consiguieron tickets para las diez funciones porteñas que marcan el comienzo de una nueva gira mundial.

Tras los rumores que circularon días atrás, las redes sociales oficiales del cantante mexicano dieron a conocer este lunes las nuevas fechas. El 8 de marzo volverá a Buenos Aires y el 14 se presentará en la ciudad de Córdoba. Este jueves saldrán a la venta las entradas para los nuevos shows del intérprete de “Será que no me amas”, según pudo saber LA NACION. Se especuló mucho sobre el lugar elegido en suelo porteño y finalmente la productora, Fenix Entertainment, se inclinó por el Campo Argentino de Polo. Es probable que si se llega rápido al sold out se sumen otras fechas porque el cronograma de gira publicado muestra varias fechas disponibles entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se presente en Córboba (dos días más tarde actuará en Montevideo).

El show cordobés, provincia que Luis Miguel conoce desde sus comienzos mismos como cantante, se realizará en el estadio Juan Domingo Perón, el hogar de Instituto, conocido como el Monumental de Alta Córdoba. También allí esperan que las entradas se agoten rápidamente para que una nueva fecha se produzca por peso propio.

Recordemos que Luis Miguel se presentó en el Campo de Polo en su anterior visita, en 2019. Según el armado del lugar, la capacidad para el show puede ser de hasta 30.000 localidades. Según pudo averiguar LA NACION, estas fechas estarán acompañadas de otra modalidad, todo un clásico si se trata de Luis Miguel: la cena-show. Podría ser más de una y tendría como sede La Rural o una locación de Puerto Madero.

El encuentro con su amigo Michael Bublé

Después del intento fallido de salir a cenar a una famosa parrilla de Palermo, el cantante pasó buena parte de su tiempo de descanso en el Hotel Faena, donde permanece alojado. Allí se encontró con su amigo Alan Faena, a quien invitó a uno de sus shows. Varios famosos desfilaron por los recitales que comenzaron el jueves 3 y que finalizarán el 18 de este mes, pero uno se distinguió por la relación de amistad que Luis Miguel tiene con él. Se trata de Michael Bublé, el cantante canadiense y marido de Luisana Lopilato.

La nueva gira trajo aparejada una extensa lista de pedidos de entrevistas, pero una vez más “Luismi” prefirió descartar casi todos. Y decimos casi todos porque hay una puntual que se está preparando con una plataforma. Por otro lado, quienes acompañan al cantante en esta gira aseguran que está fuerte y que ya no pone excusas. “Está muy equilibrado y enfocado”, confirman.

Además de la teoría disparatada que instaló Luis Ventura respecto a los dobles de Luis Miguel que lo suplantarían en el escenario, se sumó el rumor sobre su paradero. Algunos periodistas aseguraron que no está parando en el Hotel Faena. Sin embargo, pudimos confirmar que se aloja allí. De hecho pasa su estadía en la suite presidencial, con su pareja Paloma Cuevas y las hijas de ella. La diseñadora salió de paseo algunos días, con seguridad pero de incógnita por la ciudad. El cantante hasta el momento no visitó ningún restaurante.